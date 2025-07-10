Dünyada en çok satan otomobiller açıklandı: Tesla zirveyi kaybetti! Toyota ilk 10'a damga vurdu...

Toyota RAV4, Tesla Model Y’yi geride bırakarak 2024'ün en çok satan aracı unvanını kazandı.

Dünyanın en çok satan araçları arasında liderliği elinde bulunduran Tesla Model Y, bu kez tahtını Toyota RAV4'e kaptırdı. 2023 yılında, Toyota’nın RAV4 modeli, global satışlarda önemli bir artış gösterirken Tesla Model Y ise düşüş gösterdi ve dünyanın en çok satan aracı Toyota RAV4 oldu.

İKİ BİN ADETLİK FARK Verilere göre, Toyota RAV4, 2024 yılı boyunca 1 milyon 187 bin adet satıldı. Bu, geçtiğimiz yıllarda en çok satan araç olan Tesla Model Y'nin satışını geride bırakarak dikkat çekici bir başarı olarak tescillendi. Tesla Model Y ise 1 milyon 185 bin adet satışla ikinci sırada yer aldı. RAV4'ün bu başarısı, özellikle Japonya ve Kuzey Amerika'daki güçlü satış performansına dayandırılıyor.

MOTOR TİPİ SEÇENEKLERİ Toyota, RAV4’ün popülaritesini, hem içten yanmalı motorlu hem de hibrit versiyonlarının sunduğu geniş seçenek yelpazesine ve global pazarlarda sağladığı erişime bağlıyor. Toyota'nın SUV kategorisindeki bu başarısı, aynı zamanda şirketin geniş model yelpazesi ve çevre dostu seçeneklere olan talebin arttığını da gösteriyor.

SERVİS AĞI FAKTÖRÜ Tesla'nın elektrikli araçlarına olan ilgi devam etse de RAV4’ün geleneksel benzinli motor ve hibrit seçeneklerinin yanı sıra geniş servis ağı ve yüksek dayanıklılığı ile pazarda güçlü bir rakip olmaya devam ettiği görülüyor.

Tesla'nın, özellikle Çin ve Avrupa pazarlarında güçlü satışlar yapmasına rağmen, Toyota'nın geniş üretim kapasitesi ve müşteri çeşitliliği RAV4’ün bu başarıyı elde etmesini sağladı.

Toyota RAV4, geçtiğimiz yıllarda sürekli olarak en çok satan SUV modellerinden biri olmuştu ve bu yeni başarı, RAV4'ün global pazarda ne kadar büyük bir yer edindiğini bir kez daha gösterdi. Toyota, önümüzdeki dönemde hibrit ve elektrikli modelleriyle bu liderliği sürdürmeyi hedefliyor.

İLK 10'UN YARISI TOYOTA'DAN! 2024 yılında en çok satılan ilk 10 model incelendiğinde bu modellerin 5'inin Toyota'ya ait olması dikkat çekiyor. Tesla ise 9. sıradaki Model 3 ile birlikte Model Y ile listede.

DÜNYADA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER İşte 2024'te dünya genelinde en çok satılan otomobil modelleri ve satış adetleri...

10. BYD Qin: 502 bin adet

9. Tesla Model 3: 560 bin adet

8. Toyota Camry: 593 bin adet

7. Ford F-150: 595 bin adet

6. Toyota Hilux: 617 bin adet

5. Toyota Corolla Sedan: 697 bin adet

4. Honda CR-V: 854 bin adet

3. Toyota Corolla Cross: 859 bin adet

2. Tesla Model Y: 1 milyon 185 bin adet