Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...

Arabalar, bizleri A noktasından B noktasına taşıyan kullanışlı araçlardır, hayatımızı kolaylaştırırlar. Ancak bazen, gönderdikleri bazı sinyallerle, bir şeylerin ters gittiğini anlatmaya çalışırlar. Bunlardan biri de egzozdan çıkan beyaz dumandır. Peki, bu ne anlama gelir ve bu durumda ne yapmak gerekir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:12
Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...
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Beyaz egzoz dumanı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta: Dumanın ne kadar sürdüğüdür. 

Çalıştırdıktan sonra sadece kısa bir süreliğine ortaya çıkıyorsa ve hava da yağışlı ise, gördüğünüz şey muhtemelen aracın ısınmasının ardından yaşanan buharlaşmadır.

Ancak, egzozdan beyaz duman çıkmaya devam ediyorsa, bu genellikle "soğutma sıvısının aracın motoruna sızdığının" bir işaretidir ve bu, gerçekten iyi bir haber değildir. Çünkü soğutma sıvısı, motorunuzun aşırı ısınmasını ve nihayetinde tıkanmasını önlemeye yardımcı olur.

Ve eğer soğutma sıvısı sızıyorsa, bu daha büyük bir sorunun göstergesi olabilir. Başka sorunlara neden olabileceği ihtimaline karşı sızıntıya neyin neden olduğunu bulmak önemlidir. 

Bu, potansiyel olarak zahmetli ve oldukça pahalı bir iştir.

PATLAMIŞ CONTA

Soğutma sıvısı sızıntısı, bazen de "kapak contasında yaşanan bir arıza veya deformasyonun" sonucu olabilir. Motorun üst kısmındaki silindir kapağı ile blok arasında bulunan bu parça, soğutma sıvısı ile yağın birbirine karışmasını engeller.

Kapak contası, aşırı ısınma veya ani yüksek basınç nedeniyle hasar görebilir. Bu, yağ ve soğutma sıvısı arasındaki sızdırmazlığı bozar ve böylelikle egzozdan 'beyaz duman' çıkmaya başlar.

ÇATLAK SİLİNDİR KAPAĞI YA DA BLOĞU

Silindir kapağı ve bloğu da soğutma suyunu motordan uzak tutmak için önemlidir. Conta ile yerine oturtulmuştur; bu nedenle, herhangi bir şekilde çatlamış veya deforme olmuşsa, bu da sızıntı sorunlarına yol açabilir.

Benzer şekilde, ana motor bloğu, motorun tüm ana parçalarını bir arada tutar. Bu nedenle, blokta hasar varsa, soğutma sıvısı sızabilir.

Görüldüğü gibi; birçok farklı olasılık, egzozdan beyaz duman çıkmasına neden olabilir. Örneğin, sızdıran radyatör kapakları veya hasarlı radyatör hortumları da benzer sorunlara neden olabilir.

Şayet bu sorunla karşılaştıysanız; aracınızın tekrar sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için bir profesyonelden yardım alın.


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