Araştırmacıların çölde 'gizemli' keşfi: 'İnsanların nereden geldiğini ortaya çıkardı...'

Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:18

Güncelleme: 15.02.2024 - 12:18

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarim Havzası'nda İpek Yolu'nun dışında keşfedilen mumyalar, alışılmadık gelenekleri ve bölge için yersiz görünen görünümleri nedeniyle araştırmacıların kafasını karıştırdı.

MÖ 2.000 ile MS 200 yılları arasında olduğu düşünülen mumyaları "Batılı" özelliklere sahip olduğu ve renkli yün giysiler giydikleri belirtildi. Mumyaların ayrıca, yanlarında sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların yanı sıra buğday, arpa ve peynir gibi gıda ürünleri de dahil olmak üzere bir çiftçilik kültürünü taşıdığı kaydedildi. Mumyalar, inek derisiyle kaplanmış tekne şeklindeki tabutlarda gömülü olarak keşfedildi.

Araştırmacılar, bilinen en eski Tarım Havzası mumyalarından 13'ünden elde edilen genetik verileri analiz etti. M.Ö. 2.100 ila 1.700 yıllarına tarihlenen bu mumyalar, insanların nereden geldiğini ortaya çıkardı.

Sonuçlar, mumyaların Kuzey Avrasya bozkırlarını ve Sibirya'yı işgal eden bir grup avcı-toplayıcı olan Antik Kuzey Avrasyalıların doğrudan torunları olduğunu gösterdi. Yaklaşık 10 bin yıl önce ortadan kaybolan bu grubun, daha önce oldukça bölgede yaygın halde yaşadıkları belirtildi.

Çalışma, grubun Karadeniz'den gelen çobanlar, Orta Asyalılar ya da İran Platosu'ndaki ilk çiftçiler olduğu yönündeki teorilerle çelişiyor ve bir süredir orada bulunduklarını ve açık bir yerel ataya sahip olduklarını öne sürüyor.

Araştırma lideri Christina Warinner, "Genetik olarak izole edilmiş olmalarına rağmen, Tarım Havzası'nın Bronz Çağı halkları, kültürel olarak oldukça kozmopolitti ve mutfaklarını Batı Asya'dan buğday ve süt ürünleri, Doğu Asya'dan darı ve Orta Asya'dan Efedra gibi şifalı bitkiler üzerine inşa etmişlerdi" ifadelerini kullandı.