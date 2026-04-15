Elektrikli araç satışında rekor! Avrupa'da 500 bin aşıldı: Almanya'da benzin 2. sıraya düştü...

İran’daki çatışmaların küresel enerji hatlarını etkilemesiyle fırlayan benzin fiyatları, otomotiv dünyasında dengeleri altüst etmiş durumda. Mart 2026 verilerine göre, Avrupa’daki elektrikli araç (EV) satışları bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 540 bin adetle tarihi bir zirveye ulaştı. Benchmark Mineral Intelligence (BMI) verileri, bu sıçramanın ardındaki en büyük motivasyonun "pompa korkusu" olduğunu kanıtlıyor.

Bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil satışları küresel olarak yıllık bazda yüzde 3 artarak 1,7 milyonu aştı. Avrupa'da ise aylık satışlarda yüzde 37'lik bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü ve yaklaşık 540 bin elektrikli araç satıldı.

Almanya’da elektrikli araçların pazar payı yüzde 24’e yükselerek, yüzde 23’te kalan benzinli araçları ilk kez geride bıraktı.

Büyümenin en güçlü olduğu ülkeler, enerji fiyatlarında en keskin artışların yaşandığı Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam ve Tayland oldu.

ABD VE ÇİN'DE DÜŞÜŞ

Teşviklerin kesildiği Çin ve vergi avantajlarının sona erdiği Kuzey Amerika pazarlarında satışlar çift haneli düşüşler gösterdi.

Ayrıca ikinci el platformlarında elektrikli araç aramaları mart ayında tam üç katına çıktı.