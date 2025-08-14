Elektrikli araç satışlarında fren: Çin’de talep düşüşe geçti!

Pazar araştırma şirketi Rho Motion’ın verilerine göre, Temmuz ayında küresel elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Ancak bu oran, ocak ayından bu yana görülen en düşük artış olarak kayda geçti ve haziran ayındaki yüzde 25’lik artışın gerisinde kaldı.

ÇİN’DE SATIŞLAR DÜŞTÜ

Çin, dünyanın en büyük otomobil pazarı olmasının yanı sıra küresel elektrikli araç satışlarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Ancak temmuz ayında ülke genelinde otomobil satışlarında yavaşlama yaşandı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, üst üste üçüncü kez aylık satış düşüşü bildirdi. Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, yılın ilk yarısında aylık ortalama yüzde 36 olan Çin’in satış büyümesinin, bazı devlet teşviklerinin askıya alınmasıyla temmuz ayında yüzde 12’ye gerilediğini belirtti.

AVRUPA VE DİĞER PAZARLARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Çin’deki yavaşlamaya rağmen Avrupa, karbon salımını azaltma hedefleri doğrultusunda sağlanan teşviklerden yararlanarak satışlarda yüzde 48’lik artış kaydetti. Kuzey Amerika’da yüzde 10, dünyanın geri kalanında ise yüzde 55’lik satış artışı yaşandı.

UZUN VADELİ TREND POZİTİF

Lester, “Bölgesel farklılıklar olsa da, 2025 yılında elektrikli araçların benimsenme eğilimi genel olarak güçlü bir şekilde yukarı yönlü olmaya devam edecek” dedi. Ancak eylül sonunda Çin’de yeni araç alımlarında geçerli olan vergi kredilerinin sona ermesinin talebi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.