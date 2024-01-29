Elektrikli araçların sigorta maliyetleri dudak uçuklattı: Benzinlileri katladı...

Yayınlanma: 29.01.2024 - 19:00

Güncelleme: 29.01.2024 - 19:07

Elektrikli araç sigorta primlerinin 2023'te İngiltere'de yüzde 50 artarak benzinli ve dizel araçları geride bıraktığı öğrenildi.

İngiltere'deki otomotiv sigortacıları, 2023 yılında elektrikli araçların sigortalanma maliyetinde yüzde 50'lik büyük bir artış yaşanmasının ardından vurgunculuk iddialarını yalanladı. Ancak sonuç olarak, ülkedeki sürücüler artık içten yanmalı motorlu (ICE) araç sahiplerine kıyasla neredeyse iki kat daha fazla sigorta primi ödüyor.

ONARIM MALİYETLERİ

Sigortacılar yapabilecekleri çok az şey olduğunu ve primlerin hasar maliyetleri ve sıklığına göre belirlendiğini ifade etti. Elektrikli araçlardaki kaza sonucu hasar taleplerinin, içten yanmalı motorlu araçlardaki benzer onarımlardan yüzde 35 daha pahalı olduğunu belirttiler.

Elektrikli araçlar için sigorta primleri 2023 yılı sonunda ortalama 1.344 sterline yükseldi. Sigortacılar bu artışa katkıda bulunan çeşitli faktörlere işaret ediyor. Bunlar arasında yüksek onarım maliyetleri, elektrikli araç bakımı konusunda eğitimli tamirci eksikliği ve bu araçların tamir süresinin uzaması yer alıyor.

Howden Group Holding'in Birleşik Krallık ve İrlanda CEO'su Carl Shuker, "Onarım süreleri uzuyor, parça maliyetleri artıyor ve muhtemelen daha fazla elektrikli aracın hurdaya ayrıldığını görüyorsunuz, çünkü artık değerler şu anda özellikle düşük" dedi.

Yüksek sigorta oranları, yavaşlama belirtileri gösteren elektrikli araç pazarı üzerinde baskı yaratıyor. İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa'da hayat pahalılığı krizi yaşanırken şarj altyapısının büyümesi durgunlaşıyor.

TESLA TAMİRİ DAHA DA PAHALI

Tesla Model Y, 2023 yılında Avrupa genelinde en çok satan araç olmasına rağmen, İngiltere'de elektrikli araç pazar payı son yıllarda ilk kez artmadı. Amerikan crossover'ının kıtanın satış listelerinde ilk 30'da yer alan tek tamamen elektrikli model olması da dikkat çekti. Araştırmalar Tesla araçların tamirinin diğer elektrikli modellerin çoğundan daha pahalıya mal olduğunu ortaya koyduğu için bu durum özellikle dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye'deki elektrikli ve içten yanmalı motorlu araçlar için alınan sigorta ve kasko primleri ile ilgili olarak arada nasıl bir fark olduğunu sorduğumuz Capital Sigorta'dan Halil Kurun, ''Türkiye'de poliçe fiyatlandırmasında elektrikliler ile fosil yakıtlı araçlar arasında Avrupa'daki gibi bir fark yok. Elektrikli otomobillerde yolda kalındığında sunulan mobil şarj hizmeti gibi fosil yakıtlı araçlarda olmayan birtakım hizmetler ufak farklar yaratabiliyor. Ancak elektrikli araçlar için birçok firma şu anda yüksek indirimler ve kampanyalar da düzenliyor'' ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçların hayatımıza geç girmesi ile şu anda Türkiye'de kullanılan modeller oldukça yeni. İlerleyen tarihlerde uzun onarım süreleri ile ikame araç desteği ve yüksek onarım maliyetleri çıkacak sorunlarla sigorta şirketleri tarafından daha iyi tahlil edildikçe Avrupa'nın ardından Türkiye'de de elektrikli araçların sigorta poliçeleri artabilir.