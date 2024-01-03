Elektrikli otomobil yasası yürürlüğe girdi: Otomobillerin en az yüzde 22'si elektrikli olacak...

Yayınlanma: 03.01.2024 - 15:26

Güncelleme: 03.01.2024 - 15:26

İngiltere'de hükümetin elektrikli araçlara geçiş için dünyanın en iddialı düzenleyici çerçevesi olduğunu iddia ettiği ve ''Sıfır Emisyonlu Araç (ZEV) Yetkisi'' olarak da bilinen yeni yasalar bugün (3 Ocak 2024) yürürlüğe giriyor.

İngiltere'nin yeni benzinli ve dizel araç yasağını 2030'dan 2035'e erteleme kararını kınamak için sıraya giren eleştirmenler, İngiltere hükümeti iklim değişikliği komitesi tarafından yapılan analizin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın daha pragmatik yaklaşımının emisyonların azaltılması konusunda ulusal ilerlemede önemli bir fark yaratmayacağını gösterdiğini söylüyor.

SIFIR EMİSYONLU ARAÇ ZORUNLULUĞU

Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere'yi yakın AB ülkeleri ve Kanada ile aynı çizgiye getirmenin yanı sıra, daha uzun zaman çizelgesinin tüketicilere seçim yapma konusunda daha fazla özgürlük tanıdığını ve ulusal şarj altyapısının 'seviyelendirilmesi' için daha fazla zaman verdiğini söylüyor.

ZEV zorunluluğu, üreticilerin toplam satışlarının bir yüzdesi olarak artan sayıda elektrikli veya sıfır emisyonlu araç satmalarını öngörüyor. Bu yıl otomobiller için yüzde 22 ve kamyonetler için yüzde 10'luk bir hedefle başlıyor ve 2035 yılına kadar yüzde 100'e yükseliyor.

2030'a kadar yıllık ZEV Yetki hedefleri de açıklandı.

Yıl Sıfır emisyonlu olacak otomobil ve minibüs satışlarının oranı

2024 yüzde 22 - yüzde 10

2025 yüzde 28 - yüzde 16

2026 yüzde 33 - yüzde 24

2027 yüzde 38 - yüzde 34

2028 yüzde 52 - yüzde 46

2029 yüzde 66 - yüzde 58

2030 yüzde 80 - yüzde 70

Yeni yasanın yürürlüğe girmesi münasebetiyle Londra'daki yeni BP Pulse şarj merkezini ziyaret edecek Teknoloji ve Karbonsuzlaştırma Bakanı Anthony Browne, "Elektrikli araçlara geçiş için 2 milyar sterlinden fazla harcama yapmamızın yanı sıra, sıfır emisyonlu araç yetkimiz ekonomiyi daha da canlandıracak ve otomotiv endüstrisindeki vasıflı İngiliz istihdamını korumak için üreticileri destekleyecektir" dedi ve ardından şöyle devam etti:

"Geçen yılın bu döneminden bu yana yüzde 44 oranında büyüyen şarj ağımızı genişletmek için şarj sektörüne yatırım kesinliği sağlıyoruz. Bu, Birleşik Krallık'ta sürekli artan ve şu anda yeni Birleşik Krallık otomobil pazarının yüzde 16'sından fazlasını oluşturan elektrikli araç sayısını destekleyecektir."

İngiltere hükümeti, yeni yasanın hanelerin elektriğe geçiş yapmasına yardımcı olacağını, ikinci el elektrikli araç pazarının büyümesini destekleyeceğini ve daha fazla şarjı teşvik edeceğini söylese de şimdiye kadar sektörün yeni elektrikli araç satışlarını daha da canlandırmak için teşvik çağrılarına yanıt vermedi.

350 STERLİNLİK DESTEK

Şu anda, hükümet teşvikleri büyük ölçüde elektrikli şirket arabası kullanıcıları için cömert kişisel vergi avantajlarına, kamyonetler için plug-in hibritlere ve apartman dairelerinde yaşayan insanlar için şarj noktalarının maliyetine yönelik 350 sterline odaklanmıştır.

Bakanın ziyareti öncesinde konuşan BP Pulse UK Başkan Yardımcısı Akira Kirton ise şunları söyledi: "Bu yetki, Birleşik Krallık'ın şarj altyapısını güçlendirmek için 2030 yılına kadar ülke genelinde yüzlerce elektrikli araç şarj merkezi geliştirmeye devam etmek üzere 10 yıl içinde 1 milyar sterlin yatırım yapma planlarımızı teyit ederek stratejimize güven aşılıyor."