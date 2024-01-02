2023'ün en çok satan ilk 10 markasında 2024 fiyatları güncelleniyor: İki marka fiyat listesi açıkladı bile...
Türkiye'de 2023 yılında en çok otomobil satan ilk 10 markanın yeni yılda fiyat listesi merakla bekleniyor. Bu markalarda güncelleme sürerken iki marka ise 2023 yılına ait modeller olarak belirttiği fiyat listesi yayımladı. Listelerde hem zam hem de indirim görüldü
Geçen yılın en çok araç satarak 1. sırada tamamlayan Fiat 2023 yılına ait modelleri için fiyat listesi paylaşırken 2024 yılına ait modeller içinse fiyat listesi yayımladı.
Fiat'ın paylaştığı 2023 yılı listesinde ise zam yapılmadığı görüldü.
Fiat Egea sedan versiyonunda 794 bin 900 TL'den başlarken, hatcback 854 bin 900 TL, Cross 877 bin 900 TL, Cross Wagon ise 1 milyon 228 bin 900 TL'den başlıyor.
Fiat Panda 792 bin 900 TL'den, Fiat 500 959 bin 900 TL, Fiat 500e 1 milyon 364 bin 900 TL'den ve Fiat 500X ise 1 milyon 464 bin 900 TL'den başlıyor.
Geçen yılın en çok araç satan ikinci markası Renault'un internet sitesi üzerinde fiyat listesinin güncellendiği bilgisi yer alırken aynı bilgi 3. sıradaki Ford, 4. Volkswagen, 5. Peugeot, 6. Opel, 7. Citroen, 8. Hyundai, 9. Toyota ve 10. Dacia'ın da kendi internet sitesi üzerinde yer aldı.
Bu markalardan yalnızca 9. sıradaki Japon otomotiv devi Toyota 2023 yılı modellerine ait olduğunu belirterek fiyat listesi yayımladı.
2023 model olarak listelenen modellerin fiyatlarında zam ve bazı kampanyalar ile indirimler yapıldığı gözlendi.
Toyota'da yapılan zamların 100 bin TL'yi bulduğu görülürken, geçen aya göre fiyatı sabit kalan hatta düşen modeller olduğu da gözlendi.
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