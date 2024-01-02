Otomobiller elektriklenirken Çin'in yükselişi engellenemiyor: Bir dönemin sonunu getirdi! Farka gidiyor...

Yayınlanma: 02.01.2024 - 18:23

Güncelleme: 02.01.2024 - 18:23

Çin'in Rusya ve Meksika'daki güçlü satışlar sayesinde kendi sınırları dışında otomobil satışında Japonya'yı geçmeye çok yaklaştığı iddia edildi. Ancak açıklanan rakamlarla artık liderliğin değiştiğine kesin gözüyle bakabiliriz.

Japonya onlarca yıldır otomobil ihracat pazarını domine ederken, Almanya ve Güney Kore de kendi sınırları dışındaki pazarlar için çok sayıda otomobil üretiyor. Ancak şimdi Çin'in bu üç ülkeyi de geride bırakarak dünyanın en büyük ihracatçısı olmak üzere olduğu açıklandı.

Japonya en son 2016 yılında Almanya'nın gerisinde kalmıştı.

11 AYDA YÜZDE 15 FARK ATTI

Bu yılın başlarında Çin'in ihracatının 2023'ün ilk çeyreğinde Japonya'yı geçtiği ortaya çıkmıştı. Şimdi Çin'in bu üstünlüğünü 2023'ün tamamına yaymayı başardığı görülüyor. Nikkei Asia'nın haberine göre Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) ülkenin ocak ve kasım ayları arasında 4,41 milyon araç ihraç ettiğini ve bunun 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 58'lik bir artış olduğunu açıkladı. Bu rakam Japonya'nın 2023'ün ilk 11 ayında ihraç ettiği 3,99 milyon araçtan yaklaşık yüzde 15 daha fazla.

Çin henüz ABD'ye ciddi bir giriş yapmamış ve Avrupa'nın otomobil satış pastasında büyük bir pay almamış olsa da hem Meksika hem de Rusya'ya yapılan sevkıyatlar ihracat rakamlarının patlatmasına yardımcı oldu.

Elektrikliye geçişle Çin menşeili firmaların içten yanmalı motorlu araç üreticileri karşısındaki var olma savaşındaki tecrübe eksikliği nedeniyle geri kalması da ortadan kalktı. Ayrıca Avrupalı üreticilerin yüksek marka değeri ile oluşturdukları güven de yeni girilen elektrikli pazarında beklenen etkiyi yapamadı.

Kısa süre önce Tesla'nın satışlarda, Çinli BYD'nin arkasında kaldığı da açıklanmıştı. Bu bilgi 2011 yılında Tesla CEO'su Elon Musk'ın BYD'nin kendi şirketine rakip olma ihtimali üzerine gelen soruyu gülünç bulduğu zamanları hatırlattı.

Hızlı bir yükseliş gerçekleştiren Çin'in otomobil pazarını ele geçirmesi endişesi ile Avrupa ve ABD'de çeşitli önlemler de alınıyor. Kendi üreticisini korumak isteyen ülkeler özellikle elektrikli araçlarda Çin menşeli olanları dışarıda bırakıp uyguladıkları teşviklerle farkın açılmasını engellemeye çalışıyor. Ancak bu engellemeler yine de Çin'in lider olmasını engelleyemedi.

RUSYA'YA SEVKIYATLAR 7'YE KATLADI

Çin'in ocak ve ekim ayları arasında Rusya'ya 730 bin araç ihraç ettiği ve bunun 2022 rakamının yedi katı üzerinde olduğu da açıklandı. Meksika'daysa bu rakam 330 bin oldu ve bu ülkeye yapılan ihracatın yüzde 71 oranında arttığı ifade edildi.

Çinli otomobil üreticileri Meksika'ya ihracat yapmakla yetinmiyor. Bazı sektör uzmanları Çinli markaların ağır ithalat vergileri ödemek zorunda kalmadan ABD'ye erişmelerine yardımcı olmak için üretim üsleri kurmaya çalıştığını da iddia ediyor.

ÜRETİCİ AYRINTISI

Ancak Çin'in otomobil ihracatının tamamı Çin markasını taşımıyor. BYD ülkenin otomotiv ihracatındaki en büyük güç olsa da Tesla, Volvo, BMW ve Buick Çin'de ürettikleri otomobilleri başka ülkelerde satıyor.