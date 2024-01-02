Her hafta bir elektrikli model satışa sunulacak: İşte 2024 yılında çıkacak tüm elektrikliler

2024 yılı içinde yollara çıkacak yeni ve güncellenmiş elektrikli otomobiller ve SUV'lar ortaya çıktı. 60'ın üzerinde yeni model bu yıl geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:32
Her hafta bir elektrikli model satışa sunulacak: İşte 2024 yılında çıkacak tüm elektrikliler
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Elektrikli otomobil üretimi günden güne hız kazanıyor. 2024 yılı içerisinde 60'ın üzerinde elektrikli modelin çıkacağı kesinleştiği. İşte 52 haftadan oluşan 1 yıllık süreçte çıkacak o modeller...

Listede dikkat çeken modeller 340 bin dolarlık Cadillac Celestiq sedan, yenilenen Tesla Model 3 ve Honda Prologue oldu.

İşte 2024 yılında çıkacak elektrikli otomobiller:

  1. Acura ZDX 2024 Başı
  2. Audi A6 e-tron 2024 Sonu
  3. Audi Q6 E-tron 3. Çeyrek 2024
  4. Audi e-tron GT makyajı 2024 Sonu
  5. BMW i4 makyajı 2024 Sonbaharı
  6. Buick Electra E5 2024
  7. Cadillac Optiq 2024 Ortası
  8. Cadillac Escalade IQ 3. Çeyrek 2024
  9. Cadillac Celestiq 2024 Başı
  10. Chevrolet Bolt EV/EUV 2024 sonu
  11. Chevrolet Ekinoks EV 2024 yılının ilk yarısı
  12. Chevrolet Silverado EV 2024 yılının ilk yarısı
  13. Canoo Kamyonet 2024 Ortası
  14. Canoo Minivan 2024 Ortası
  15. Dodge Dört Kapılı EV 2024 Sonu
  16. Dodge Charger SRT EV 2024 Sonu
  17. Fiat 500e 2024 Başı (Yeni versiyonlar)
  18. Ford Mustang Mach-E Rallisi 2024 Başı
  19. GMC Sierra EV (yeni donanımlar) 2024 yılının ilk yarısı
  20. Honda Prologue 2024 Başı
  21. Hyundai Kona EV N Line 2024 sonu
  22. Hyundai Ioniq 5 makyajlı 2024 Sonu
  23. Hyundai Ioniq 5N 2. Çeyrek 2024
  24. Hyundai Ioniq 6N 2024 sonu
  25. Hyundai Ioniq 7 4. Çeyrek 2024
  26. Jeep Keşfi 2024 Sonu
  27. Jeep Wagoneer S 2024 ortası
  28. Kia EV5 all 2024 Sonu
  29. LR Range Rover 2024 Sonu
  30. LR Range Rover Sport 2024 Sonu
  31. Lexus RZ300e 2024 Başı
  32. Lincoln Yıldızı 2024 sonu
  33. Lotus Eletre 2. Çeyrek 2024
  34. Lotus Emeya 2024 Sonu
  35. Lucid Clear Pull 2024 Sonu
  36. Maserati Grecale Folgore 3. Çeyrek 2024
  37. Mercedes eSprinter Satılık (satışa sunuldu bile)
  38. Mercedes C-Serisi EV 2024 sonu
  39. Mercedes-Benz EQB 2. Çeyrek 2024
  40. Mercedes-Benz EQG 2024 Sonu
  41. Mini Asman 3. Çeyrek 2024
  42. Mini Cooper EV 2. Çeyrek 2024
  43. Mini Countryman EV 2. Çeyrek 2024
  44. Nissan Ariya Nismo 2024 Sonu
  45. Polestar 3 2024
  46. Polestar 4 2024
  47. Porsche Macan EV 2. Çeyrek 2024
  48. Porsche Taycan makyajı 2. Çeyrek 2024
  49. Ram 1500 DEVİR 2024 Sonu
  50. Tesla Cybertruck (+ donanımlar) 2024 Sonu
  51. Tesla Model 3 makyajı 1. Yarı 2024
  52. Tesla Model Y Yüz Gerdirme 2024 Sonu
  53. Tesla Tacoma 2024 sonu 
  54. Toyota Tacoma EV 2024 sonu
  55. VinFast VF6 2024
  56. VinFast VF7 2024
  57. VinFast VF9 2024 Başı
  58. VW ID.Buzz 2. Yarı 2024
  59. VW ID.4 Yüz Germe 2. Çeyrek 2024
  60. VW ID.7 2. Yarı 2024
  61. Volvo EX30 3. Çeyrek 2024
  62. Volvo EX60 2024 Sonu
  63. Volvo EX90 3. Çeyrek 2024

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