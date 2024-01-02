Her hafta bir elektrikli model satışa sunulacak: İşte 2024 yılında çıkacak tüm elektrikliler

Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:32

Güncelleme: 02.01.2024 - 14:32

Elektrikli otomobil üretimi günden güne hız kazanıyor. 2024 yılı içerisinde 60'ın üzerinde elektrikli modelin çıkacağı kesinleştiği. İşte 52 haftadan oluşan 1 yıllık süreçte çıkacak o modeller...

Listede dikkat çeken modeller 340 bin dolarlık Cadillac Celestiq sedan, yenilenen Tesla Model 3 ve Honda Prologue oldu.

İşte 2024 yılında çıkacak elektrikli otomobiller: