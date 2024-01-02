Her hafta bir elektrikli model satışa sunulacak: İşte 2024 yılında çıkacak tüm elektrikliler
2024 yılı içinde yollara çıkacak yeni ve güncellenmiş elektrikli otomobiller ve SUV'lar ortaya çıktı. 60'ın üzerinde yeni model bu yıl geliyor.
Elektrikli otomobil üretimi günden güne hız kazanıyor. 2024 yılı içerisinde 60'ın üzerinde elektrikli modelin çıkacağı kesinleştiği. İşte 52 haftadan oluşan 1 yıllık süreçte çıkacak o modeller...
Listede dikkat çeken modeller 340 bin dolarlık Cadillac Celestiq sedan, yenilenen Tesla Model 3 ve Honda Prologue oldu.
İşte 2024 yılında çıkacak elektrikli otomobiller:
- Acura ZDX 2024 Başı
- Audi A6 e-tron 2024 Sonu
- Audi Q6 E-tron 3. Çeyrek 2024
- Audi e-tron GT makyajı 2024 Sonu
- BMW i4 makyajı 2024 Sonbaharı
- Buick Electra E5 2024
- Cadillac Optiq 2024 Ortası
- Cadillac Escalade IQ 3. Çeyrek 2024
- Cadillac Celestiq 2024 Başı
- Chevrolet Bolt EV/EUV 2024 sonu
- Chevrolet Ekinoks EV 2024 yılının ilk yarısı
- Chevrolet Silverado EV 2024 yılının ilk yarısı
- Canoo Kamyonet 2024 Ortası
- Canoo Minivan 2024 Ortası
- Dodge Dört Kapılı EV 2024 Sonu
- Dodge Charger SRT EV 2024 Sonu
- Fiat 500e 2024 Başı (Yeni versiyonlar)
- Ford Mustang Mach-E Rallisi 2024 Başı
- GMC Sierra EV (yeni donanımlar) 2024 yılının ilk yarısı
- Honda Prologue 2024 Başı
- Hyundai Kona EV N Line 2024 sonu
- Hyundai Ioniq 5 makyajlı 2024 Sonu
- Hyundai Ioniq 5N 2. Çeyrek 2024
- Hyundai Ioniq 6N 2024 sonu
- Hyundai Ioniq 7 4. Çeyrek 2024
- Jeep Keşfi 2024 Sonu
- Jeep Wagoneer S 2024 ortası
- Kia EV5 all 2024 Sonu
- LR Range Rover 2024 Sonu
- LR Range Rover Sport 2024 Sonu
- Lexus RZ300e 2024 Başı
- Lincoln Yıldızı 2024 sonu
- Lotus Eletre 2. Çeyrek 2024
- Lotus Emeya 2024 Sonu
- Lucid Clear Pull 2024 Sonu
- Maserati Grecale Folgore 3. Çeyrek 2024
- Mercedes eSprinter Satılık (satışa sunuldu bile)
- Mercedes C-Serisi EV 2024 sonu
- Mercedes-Benz EQB 2. Çeyrek 2024
- Mercedes-Benz EQG 2024 Sonu
- Mini Asman 3. Çeyrek 2024
- Mini Cooper EV 2. Çeyrek 2024
- Mini Countryman EV 2. Çeyrek 2024
- Nissan Ariya Nismo 2024 Sonu
- Polestar 3 2024
- Polestar 4 2024
- Porsche Macan EV 2. Çeyrek 2024
- Porsche Taycan makyajı 2. Çeyrek 2024
- Ram 1500 DEVİR 2024 Sonu
- Tesla Cybertruck (+ donanımlar) 2024 Sonu
- Tesla Model 3 makyajı 1. Yarı 2024
- Tesla Model Y Yüz Gerdirme 2024 Sonu
- Tesla Tacoma 2024 sonu
- Toyota Tacoma EV 2024 sonu
- VinFast VF6 2024
- VinFast VF7 2024
- VinFast VF9 2024 Başı
- VW ID.Buzz 2. Yarı 2024
- VW ID.4 Yüz Germe 2. Çeyrek 2024
- VW ID.7 2. Yarı 2024
- Volvo EX30 3. Çeyrek 2024
- Volvo EX60 2024 Sonu
- Volvo EX90 3. Çeyrek 2024
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