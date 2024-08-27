Elektrikli otomobillerde yeni rekor! Çinli model dakikalar içinde şarj oluyor...

Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:21

Güncelleme: 27.08.2024 - 16:21

Elektrikli otomobiller içten yanmalı modellere oranla sürüş gerekli enerjiyi depolamak için uzun süre şarj oluyor. Bu uzun bekleme süreleri ile elektrikli otomobillerin en çok eleştirilen unsuruyken gelişen teknoloji ile bu bekleyiş kısalmaya devam ediyor.

Zeekr'ın açıkladığına göre 007 modeli 10 dakikada %80 şarj kapasitesine ulaşabiliyor.

Çinli Zeekr markası 2025 Zeekr 007 sedan modelini ikinci nesil Golden Battery paketiyle tanıttı.

Markanın kendi bünyesinde geliştirilen bu lityum demir fosfat batarya, ikinci nesliyle şarj hızını 4.5C’den 5.5C’ye çıkarıyor. Bu sayede şarj hızı da yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 10.5 dakikaya düşüyor. Yani ilk nesline göre 4.5 dakika daha hızlı.

Markaya göre bu dünyanın en hızlı şarj olan seri üretim bataryası.