Elektrikli Volkswagen Polo geliyor: İşte VW ID. Polo fiyatı ve teknik özellikleri...

Elektrikli otomobil devriminde "halkın arabası" olma iddiasını sürdüren Volkswagen, uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı ve tamamen elektrikli modeli ID. Polo'yu tanıttı. Almanya pazarında satışları kısa süre içinde başlayacak modelin fiyatı da belli olurken 455 kilometrelik iddialı menziliyle yeni model, şehir içi elektrikli araç sınıfında kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor.

Volkswagen’in b-hatchback segmentindeki efsanevi temsilcisi Polo, elektrikli geleceğe uyarlanarak "ID." ailesine katılıyor. Tasarımından teknolojisine kadar tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilen araç, hem markanın elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynayacak hem de uygun fiyatlı bir elektrikli araç arayan geniş kitleleri hedefleyecek.

455 KİLOMETRE MENZİL İLE SINIRLARI ZORLUYOR Yeni Volkswagen ID. Polo'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri sunduğu yüksek menzil değeri. Modelde görev yapan batarya paketi, WLTP standartlarına göre tek şarjla 455 kilometrelik bir mesafe vadediyor. Bu rakam, aracı sadece şehir içi günlük ulaşımlarda değil, şehirler arası yolculuklarda da son derece pratik ve güvenilir bir seçenek haline getiriyor.

VOLKSWAGEN ID. POLO FİYAT Modelin Almanya pazarı için hedeflenen başlangıç fiyatı 24 bin 995 Euro olarak açıklandı. Bu stratejik fiyatlandırma, elektrikli araç teknolojisini daha geniş tüketici grupları için erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Özellikle Avrupa pazarında giderek artan Çinli elektrikli rakiplere karşı Volkswagen'in elindeki en güçlü kozlardan biri olacak ID. Polo, kompakt boyutlarıyla dar sokaklarda manevra kabiliyetini artırırken içeride geniş ve ferah bir yaşam alanı sunmaya devam ediyor.

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ Yeni ID. Polo, kullanıcıların menzil ve bütçe ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya kapasitesiyle yollara çıkacak. Şehir İçi Kullanıma Uygun (37 kWh):

116 beygir ve 135 beygirlik iki farklı motor gücüyle tercih edilebilen bu giriş versiyonu, tam şarjla 329 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Uzun Yol Performansı (52 kWh):

Daha fazla güç ve menzil arayanlar için geliştirilen bu üst versiyon, tam 211 beygir güç üreterek menzili 454 kilometreye kadar çıkarıyor.

23 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ Model, hızlı şarj istasyonlarında bekleme süresini minimuma indiriyor. 52 kWh kapasiteli büyük batarya, uygun şarj altyapısında sadece 23 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Güvenlik ve enerji verimliliği amacıyla serideki tüm araçların maksimum hızı ise 160 km/s ile sınırlandırılmış.

GTI TUTKUNLARINA MÜJDE Performans ve sportif sürüş tutkunları da unutulmamış. İlerleyen dönemde, markanın efsanevi ateşli hatchback ruhunu elektrik çağına taşıyacak olan ID. Polo GTI versiyonunun da yollara çıkacağı resmen doğrulandı.