En güvenli araç değişti: Telefonları ile bilinen şirketler otomobilleriyle şok etti!

Huawei ve Seres ortaklığının ürünü olan Aito M8, Çin’in prestijli çarpışma testi C-NCAP’te aldığı %93,7’lik skorla zirveye yerleşti. 2024 güvenlik standartlarına göre test edilen Aito M8, “Beş Yıldız Plus” notunu alarak Çin’in en güvenli otomobili unvanını kazandı. En yakın rakibi Xiaomi SU7 ise %93,5 puanda kaldı.

REKOR PUAN Çin Otomotiv Teknoloji ve Araştırma Merkezi (CATARC) tarafından düzenlenen C-NCAP testlerinde Aito M8, yolcu koruması, savunmasız yol kullanıcıları ve aktif güvenlik donanımları kategorilerinde yüksek puanlar elde etti. Özellikle Aktif Güvenlik kategorisinde %96,34’lük başarıyla sınıfının en iyisi oldu. Bu sonuç, C-NCAP ortalamasının %9,99 üzerinde.

AITO M8 FİYATI Test edilen model, altı koltuklu giriş seviyesi Aito M8 EREV (Genişletilmiş Menzilli Elektrikli Araç) versiyonuydu. Bu araç, CATL üretimi 37 kWh LFP bataryaya ve tavana entegre bir LiDAR sensörüne sahip. Çin'de perakende satış fiyatı ise 369.900 yuan (2 milyon 115 bin 828 TL) seviyesinde.