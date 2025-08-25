En güvenli araç değişti: Telefonları ile bilinen şirketler otomobilleriyle şok etti!

Huawei ve Seres ortaklığının ürünü olan Aito M8, Çin’in prestijli çarpışma testi C-NCAP’te aldığı %93,7’lik skorla zirveye yerleşti. 2024 güvenlik standartlarına göre test edilen Aito M8, “Beş Yıldız Plus” notunu alarak Çin’in en güvenli otomobili unvanını kazandı. En yakın rakibi Xiaomi SU7 ise %93,5 puanda kaldı.
REKOR PUAN
Çin Otomotiv Teknoloji ve Araştırma Merkezi (CATARC) tarafından düzenlenen C-NCAP testlerinde Aito M8, yolcu koruması, savunmasız yol kullanıcıları ve aktif güvenlik donanımları kategorilerinde yüksek puanlar elde etti. Özellikle Aktif Güvenlik kategorisinde %96,34’lük başarıyla sınıfının en iyisi oldu. Bu sonuç, C-NCAP ortalamasının %9,99 üzerinde.
AITO M8 FİYATI
Test edilen model, altı koltuklu giriş seviyesi Aito M8 EREV (Genişletilmiş Menzilli Elektrikli Araç) versiyonuydu. Bu araç, CATL üretimi 37 kWh LFP bataryaya ve tavana entegre bir LiDAR sensörüne sahip. Çin'de perakende satış fiyatı ise 369.900 yuan (2 milyon 115 bin 828 TL) seviyesinde.
SATIŞLAR 5 AYDA 50 BİNİ AŞTI
Nisan 2025’te Çin pazarında satışa çıkan Aito M8, kısa sürede büyük ilgi gördü. EREV güç aktarım sistemi ile donatılan model, şimdiye dek 56.748 adet satış rakamına ulaştı. Fiyat aralığı 359.800 - 449.800 yuan (2 milyon 58 bin 56 TL - 2 milyon 572 bin 856 TL) olan büyük crossover, hem performans hem de güvenlik açısından kısa sürede sınıfında fark yarattı.