Ferrari'nin elektrikli sınavı hüsranla başladı: Yeni model borsada çakıldı...

İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari, otomotiv dünyasındaki elektrikli rüzgârına daha fazla direnemeyerek ilk tamamen elektrikli modeli olan Luce'yi görücüye çıkardı. Ancak markanın içten yanmalı motorlara olan sadakatiyle bilinen hayran kitlesi ve yatırımcılar için bu geçiş süreci oldukça sancılı başladı. İlk etapta geleneksel Ferrari beklentilerini karşılamaktan uzak görünen Luce, tasarımı ve sessizliğiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olurken şirket yönetimi aracı savunmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

ELEŞTİRİ YAĞMURU VE ÇAKILAN HİSSELER Roma’da görkemli bir etkinlikle tanıtılan Luce, bir Ferrari için alışılmışın dışındaki tasarımı ve şirketin ikonik benzinli motorlarından vazgeçme kararı nedeniyle sosyal medyada adeta topa tutuldu. Birçok otomobil tutkunu, aracın bir Ferrari'ye hiç benzemediğini ve markanın ruhunu yansıtmadığını savundu.

HİSSE SENETLERİNDE YÜZDE 8'LİK KAYIP Yatırımcıların ve eleştirmenlerin bu yeni elektrikli otomobile verdiği "soğuk" tepki, borsaya da doğrudan yansıdı. Ferrari hisseleri, tanıtımın ertesi günü yüzde 8'den fazla değer kaybetti. Bu tablo, markanın elektrikliye geçişte ne kadar zorlu bir sınav verdiğinin en net göstergesi oldu.

FERRARİ LUCE TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYAT Ferrari'nin yeni elektrikli canavarı, dudak uçuklatan fiyatıyla da dikkat çekiyor. İşte Luce'nin öne çıkan genel özellikleri: Fiyat: 550.000 Euro

Motor Gücü: Çift elektrik motoru ile 1.050 beygir güç

Maksimum Hız: 310 km/s

Hızlanma (0-100 km/s): 2.5 saniye

Hızlanma (0-200 km/s): 6.8 saniye

Menzil: Tek şarjda tahmini 530 km

Batarya Kapasitesi: 122 kWh

Maksimum Şarj Gücü: 350 kW DC

Altyapı: Yüksek hızlı şarj desteği ve tamamen dijitalleştirilmiş, aerodinamik odaklı yeni nesil şasi.

YÜKSEK FİYATA AR-GE SAVUNMASI Yüksek fiyata yönelik eleştirilere yanıt veren şirket yetkilileri, yeniliğe ve bu düzeydeki bir Ar-Ge'ye bedel ödemenin "adil" olduğunu savunuyor. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre; Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, perşembe günü yaptığı açıklamalarda eleştirilerin odağındaki aracı güçlü bir şekilde savundu. Vigna, İtalya'nın kuzeyindeki Modena'da düzenlenen bir otomotiv etkinliğinde, modelin hem yeni hem de mevcut müşterilerden "yoğun ilgi" gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yeni müşteriler de dahil olmak üzere yoğun bir ilgi var. Banka havalelerini zaten aldık, orada bulunan müşteriler bunu istiyor."

SİPARİŞLER BAŞLADI Otomobil üreticisinin, yeni modelini pazartesi ve salı günleri Roma'daki lansmanda VIP statüsündeki 1.600 müşteriye tanıttığını ve siparişlerin çarşamba günü alınmaya başlandığını belirten Vigna, kesin sipariş rakamlarının temmuz ayında açıklanacak ikinci çeyrek sonuçlarıyla duyurulacağını ekledi.

FERRARİ CEO'SUNDAN ÇİN YAPIMI ARAÇ KARŞILAŞTIRMASI Vigna ayrıca, Luce'nin piyasadaki diğer elektrikli araçların (özellikle Çin yapımı olanların) bir kopyası olduğu yönündeki sert iddiaları da kesin bir dille reddetti: "Onu görüp denediğinizde, kopyalanmadığını ve iç, dış ve performans açısından başkaları tarafından üretilen diğer elektrikli araçlarla hiçbir ortak noktası olmadığını hemen anlarsınız." Vigna, Luce'nin Ferrari'nin ürün gamına sadece yeni bir ekleme olduğunu, markanın benzinli ve hibrit araçlar sunmaya devam edeceğini vurgulayarak geleneksel müşterilerin yüreğine su serpmeye çalıştı.

ESKİ BAŞKAN MONTEZEMOLO'DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER Ferrari'nin bu kimlik karmaşasına markanın efsanevi eski başkanı Luca di Montezemolo da sessiz kalamadı. Ferrari'nin yıllarca ruhunu ve prestijini koruyan Montezemolo, elektrikli bir Ferrari fikrine başından beri mesafeli yaklaşan isimlerin başında geliyordu. Luce'nin tanıtımının ardından yaşanan tartışmalara değinen Montezemolo'nun yaklaşımı, markanın yaşadığı sancıyı özetler nitelikteydi. 1991 ile 2014 yılları arasında Ferrari'nin başkanlığını yapan Montezemolo, "Bir efsanenin yok edilmesi riskiyle karşı karşıyayız. Çok üzgünüm. En azından şahlanan at logosunu o araçtan kaldırmalarını umuyorum" sözleriyle gelenekselci kanadın hislerine tercüman oldu.

FERRARİ'NİN ELEKTRİKLİ SINAVI Ferrari'nin "Luce" ile attığı bu radikal adım, markanın geleceği için bir zorunluluk olsa da tasarım tartışmaları, düşen hisseler ve markanın DNA'sından uzaklaşıldığı hissiyatı, şirketin beklentileri yönetmekte ilk etapta sınıfta kaldığını gösterdi.

FERRARİ LUCE VE XIAOMI SU7 Ayrıca Ferrari'nin uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil yapması beklenmemesine karşın yine de 0-100 km/sa hızlanmasını 2.78 saniyede yapabilen Xiaomi SU7 Max ve 1.526 beygirlik gücü ile 2 saniyeden kısa sürede 100 km/sa hız ulaşabilen Xiaomi SU7 Ultra ile arasındaki fark dikkat çekti. Xiaomi SU7 Max Çin'de yaklaşık 38 bin Euro'ya satılırken Xiaomi SU7 Ultra ise yaklaşık 103 bin 500 Euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.