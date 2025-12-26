Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition satışa sunuldu: İşte fiyatı ve teknik özellikleri...

Fiat, ikonik modeli 500e'nin özel versiyonu 'Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition'ı Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat'ın tasarımı, kullanışlı yapısı ve çoklu şarj seçenekleriyle şehir içi kullanıma yönelik elektrikli modeli 500e, Giorgio Armani işbirliğiyle koleksiyon niteliğinde özel bir versiyona dönüştürüldü.

FİYATI AÇIKLANDI

Markanın 125'inci yıldönümü için sınırlı sayıda üretilen Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, Fiat bayilerinde 2 milyon 19 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla yerini aldı.

İKİ RENK SEÇENEĞİ İLE GELDİ

Torino'daki Mirafiori Fabrikası'nda üretilen model, Fiat Centro Stile ile Giorgio Armani ekiplerinin aylar süren ortak çalışması sonucunda ortaya çıktı. Araç yalnızca bir ulaşım aracı değil, iki markanın estetik ve işçilik anlayışını buluşturan imza niteliğinde bir proje oldu.

Sınırlı adetlerle satışa sunulan Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition için iki özel renk hazırlandı.

Giorgio Armani'nin stil anlayışını yansıtan Verde Scuro (koyu yeşil) ile gri ve bej tonlarının birleşiminden oluşan 'grej' renk seçenekleri hatchback gövde tasarımını vurguluyor. 'GA' logosunu taşıyan özel tasarım jantlar, aerodinamik verimliliği artırırken modelin ayırt edici görünümünü tamamlıyor.

İÇ MEKANDA AHŞAP EKLER

İç mekanda, geleneksel el işçiliğini anımsatan dikiş detayları, üç boyutlu desenler ve lazer kesim ahşap ekler öne çıkıyor. Giorgio Armani logosu jantlar ve koltuklarda yer alırken, tasarımcının imzası gösterge paneli, iç kapılar ve arka camda kullanılıyor.

Teknolojik donanımlarıyla dikkati çeken modelde tam LED Infinity Design farlar, cam tavan, JBL ses sistemi, 7 inç TFT ekran, DAB radyo ve kablosuz CarPlay/Android Auto destekli 10,25 inç dokunmatik navigasyon sistemi bulunuyor.

320 KİLOMETRE MENZİL

Güncel ADAS donanımları ve seviye 2 sürüş destek sistemleriyle donatılan ve 87 kilovat gücünde, 118 HP elektrik motoruna sahip Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, WLTP döngüsüne göre 320 kilometreye varan menzil sunuyor.