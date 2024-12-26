ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

ÖTV muafiyetli araç satışında düzenlemeye gidildi ve satışı yapılacak araçlarda en az yüzde 20 yerlilik oranı arandığı açıklandı. Peki en az yüzde 20 yerlilik oranına sahip araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli araç modelleri neler?

Savaşkan İskefli
26 Aralık 2024 Perşembe, 12:35
ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

ÖTV muafiyetli araç satışında düzenlemeye gidildi. ÖTV muafiyetli araçlar artık 5 yıl değil en az 10 yıl boyunca satılamayacakken bu araçlarda yüzde 20 yerlilik oranı da aranıyor. Peki en az yüzde 20 yerlilik oranına sahip araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli araç modelleri neler? 

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

FIAT EGEA

Fiat'ın Egea modeli Sedan, Cross ve Cross Wagon tipleri fark etmeksizin ÖTV muafiyeti ile alınabiliyor.

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

RENAULT CLIO

Türkiye'nin en çok satan otomobillerden Renault Clio ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek modeller arasında.

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

RENAULT MEGANE

Renault'nun C segmentinde yer alan sedan modeli de listede yer alan otomobillerden.

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

RENAULT DUSTER

Renault Duster kısa süre önce yenilenirken C sınıfı SUV rekabetçi fiyatı ve geniş iç hacmi ile iddialı.

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

HYUNDAI I10

Hyundai i10 listede şehir içinde kompakt boyutları ile öne çıkıyor.

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

HYUNDAI I20

Hyundai I20 1.0 T-GDI motor ve DCT otomatik şanzımanı ile düşük yakıt tüketimini öncelikli tutanlar için biçilmiş kaftan.

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

HYUNDAI BAYON

Hyundai Bayon yüksek yapısı ve şehir içinde kullanmayı pratik hale getirip uzun yolculuklardaysa yeterli genişliği sunan iç mekana imkân veren ideal boyutlarıyla öne çıkıyor. 

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

TOYOTA COROLLA

Dünyanın en çok satılan otomobil modeli olan Toyota Corolla da listedi.

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

TOYOTA C-HR

Toyota C-HR fütüristik tasarımı ile özgünlük arayanlara hitap ediyor. C-HR benzinli ve hibrit motorlarıyla öne çıkıyor.

ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

TOGG T10X

Listedeki tek elektrikli model Togg T10X. Togg T10X'i ÖTV muafiyetiyle almak isteyenlere yapılacak indirimse listedeki diğer modeller kadar olmayacak. Listedeki diğer araçlardan yüzde 80 ÖTV alınırken, Togg T10X elektrikli olduğu için yüzde 10 ÖTV'ye tabi.

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