ÖTV muafiyetli araç satışında yüzde 20 yerli sınırı! Yeni düzenleme ile hangi araçlar alınabiliyor? İşte ÖTV indirimli arabalar...

ÖTV muafiyetli araç satışında düzenlemeye gidildi. ÖTV muafiyetli araçlar artık 5 yıl değil en az 10 yıl boyunca satılamayacakken bu araçlarda yüzde 20 yerlilik oranı da aranıyor. Peki en az yüzde 20 yerlilik oranına sahip araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli araç modelleri neler?