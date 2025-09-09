Fiat Grande Panda'nın benzinli versiyonu tanıtıldı: Fiyatı sadece 820 bin TL...

Fiat'ın büyük başarılar beklediği Grande Panda, içten yanmalı versiyonuna kavuştu. motor1'de yer alan habere göre baz model 1.2 litrelik turbo motoru 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile eşleştiriyor. İtalya'da satışa sunulan modelin fiyatının yalnızca 16 bin 900 Euro (820 bin 157 TL) olacağı ifade edildi.

FIAT GRANDE PANDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hibrit olmayan Fiat Grande Panda, 1.2 litrelik motorundan 100 bg güç üretebilecek. 6 ileri vitesli manuel şanzımana sahip model önden çekişli olarak tasarlandı.

Bu motorun hibrit versiyona da güç verdiği ifade edilirken Fiat yalnızca elektrikli aksamı sökerek salt içten yanmalı arayan müşterilerinin beğenisini kazanmaya çalışacak.

FIAT GRANDE PANDA VERSİYONLARI

İlk sırada yer alan Pop versiyonu; 16 inçlik çelik jantlar, manuel klima, 10 inçlik dijital gösterge paneli ve telefon tutacağı, elektrikli ön camlar ve arka park sensörü gibi güvenlik donanımlarına sahip.

Bir üst basamaktaki Icon'da ise bu özelliklere ek olarak LED far takımları, renkli kapı kolları ve dikiz aynaları ile arka spoiler, elektrikli camlar ve yükseklik ayarlı direksiyon yer alıyor.