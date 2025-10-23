Fiat Grande Panda satışa sunuldu: Fiyatı ve teknik özellikleri açıklandı...

Fiat, yeni küresel ürün gamının ilk modeli yeni 'Grande Panda'yı Türkiye'de satışa sundu. Stellantis'in dünyanın her bölgesinde kullanılabilecek, çok yönlü ve farklı motor seçeneklerini destekleyen Smart Car platformu üzerinde geliştirdiği ilk Fiat modeli özelliğini taşıyan Grande Panda, gelecek yıllarda satışa sunulacak yeni bir model ailesinin öncülüğünü de yapacak.

FIAT GRANDE PANDA MENZİL FIAT, dünyaya tanıtımını gerçekleştirdiği yeni küresel ürün gamının ilk modeli Grande Panda'nın 320 kilometre menzil sunan elektrikli versiyonunu, 'La Prima' donanım seviyesiyle, Türkiye'de lansman dönemine özel 1 milyon 399 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturdu. Modelin yıl sonuna kadar 2 bin adet satılması planlandığı açıklandı.

FIAT GRANDE PANDA BOYUTLARI Grande Panda, 1,58 metre yüksekliği, aynalar hariç 1,76 metre genişliği ve 3,99 metre uzunluğunun sağladığı kompakt boyutuyla 5 kişi için konforlu bir yolculuk sağlıyor. 7 farklı canlı renk seçeneğiyle satışa çıkarılan yeni Grande Panda, aracın farklı noktalarında yer alan 13 litrelik geniş bir saklama alanı sunuyor. FIAT GRANDE PANDA BAGAJ HACMİ Yeni Grande Panda, Türkiye'de satışa sunulan elektrikli versiyonunda 361 litrelik maksimum kapasiteyle ortalamanın üzerinde bir bagaj hacmi de sağlıyor.

FIAT GRANDE PANDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Tamamen elektrikli motor seçeneğiyle satışa sunulan Grande Panda, 44 kWh batarya ve 83 kW (113 HP) e-motorla 320 kilometre menzile çıkabiliyor. 132 kilometre hız limitiyle 4,2 saniyede 50 kilometreye çıkan model, 100 kilometreye ise 11,5 saniyede ulaşıyor. Yeni model, aracın ön tarafında (arka şarj portuna ek olarak) 7 kW'ye kadar şarj edebilen ve şarj seviyesini 4 saat 20 dakikada yüzde 20'den 80'e tamamlayan entegre bir AC spiral geri çekilebilir kabloyla donatıldı. Aracın arka kısmında bulunan 100 kW şarj gücü sunan hızlı şarj portuyla ise aynı işlem, yüzde 20'den 80'e 27 dakikada tamamlanıyor.