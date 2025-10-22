Ford Avrupa'nın yeni başkanı açıklandı

Ford'un Avrupa'daki sıkıntılı iş koluna yeni bir başkan atanıyor. Grup CEO'su Jim Farley, daha önce ürün geliştirmeden sorumlu küresel başkan ve gelişmiş ürün geliştirmeden sorumlu başkan olarak görev yapan Jim Baumbick'i bu göreve atadı.

Ford'a göre Baumbick, 1 Kasım'da göreve başlayacak. Otomobil üreticisi görev değişikliğine yönelik şu açıklamayı yaptı:

"En son Gelişmiş Ürün Geliştirme, Döngü Planlama ve Programlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Baumbick, bu görevde şirketin Avrupa iş biriminin bölgedeki kilit paydaşlarla daha güçlü bir uyum sağlamasını, Avrupa müşterileri için uygun ürünler geliştirmesini ve daha hızlı, daha verimli bir uygulama sağlamasını hedefleyen stratejik yönetimine liderlik edecek."

Baumbick, ürün planlama alanında deneyimli bir Ford yöneticisi. Son olarak, COO Kumar Galhotra'ya bağlı olarak gelişmiş ürün geliştirme, döngü planlama ve programlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Yeni görevinde ise Ford Başkan Yardımcısı John Lawler'a bağlı kalacak. Baumbick, daha önce Ford'da küresel ürün geliştirme başkanı da dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda görev yapmış ve 2014-2016 yılları arasında Köln'de C platformu için küresel geliştirme direktörü olarak çalışmıştı.

Baumbick'in bu pozisyonda doğrudan bir selefi ise bulunmuyor. Ford Avrupa Başkanlığı görevi en son boştu.