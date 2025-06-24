Ford Transit 60. yaşını kutluyor...

Ford Transit, 1965'te İngiltere'de başlayan üretim yolculuğunu, 1967'den bu yana Türkiye'de sürdürüyor. Ford Otosan tarafından üretilen ve Avrupa pazarlarına ihraç edilen Transit ailesi, Türkiye otomotiv endüstrisinin mühendislik ve üretim yetkinliğini uluslararası pazarlarda temsil ediyor.

İlk nesil Transit, hem küçük esnaf hem de çok uluslu şirketlerin daha fazla işi daha verimli ve konforlu şekilde yapabilmeleri amacıyla tasarlandı.

Öne yerleştirilen motor sayesinde otomobil benzeri bir sürüş deneyimi sunan araç, düz yükleme zeminiyle de kullanıcılarına geniş bir yük alanı sağladı.

Transit 1966'ya gelindiğinde polis teşkilatından gaz şirketlerine kadar birçok büyük filo tarafından tercih edilir hale geldi.

Bu dönemde Ford'un Özel Araç Operasyonları departmanı, farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarını karşılayan Transit versiyonlarını hızlıca sunabildi. Bu miras, Ford Pro'nun tarafından sürdürülebilir mühendislik çözümleriyle devam ettiriliyor.

Yeni teknolojilerle sürekli güncellenen en yeni Transit nesli, Ford Pro'nun 'Yazılım, Şarj ve Servis' çözümleriyle tam entegre çalışmak üzere geliştirildi. Ford Transit serisi gerçek zamanlı veri takibi, bağlantılı çalışma süresi sistemi, Ford Pro Filo Yönetim ve Filo Portal gibi dijital hizmetler ile filo yöneticilerine işletme verimliliği sağlamayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, son 60 yılda Ford Transit'in, görevi tamamlamakla eş anlamlı hale geldiğini belirtti.

Schep, ''Bazen göz önünde, bazen gözden uzak bir şekilde çalışarak, Transit 60 yıldır dünyamızı hareket halinde tutan işletmelere ve hizmetlere güç sağlıyor'' ifadesini kullandı.



