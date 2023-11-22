Ford Türkiye planında geri adım attı: ABD yapılanması da değişiyor
Ford yatırım planlarını azaltmaya başladı. ABD'li üretici, Türkiye'de LG Energy Solution ve Koç ile birlikte planlanan elektrikli ticari araçlar için hücre fabrikası planlarını rafa kaldırmasının ardından ABD'de kurmayı planladığı LFP batarya hücresi fabrikasının ölçeğini de küçülttü.
Ford Türkiye'de ticari araçlar için akü hücresi üretme planını askıya almasının ardından ABD'deki LFP akü hücresi fabrikası için planlarını da önemli ölçüde azaltıyor.
Şubat ayında duyurulan ABD'nin Michigan eyaletindeki Marshall'da kurulacak LFP hücre fabrikası daha önce planlanandan önemli ölçüde daha küçük olarak yılda 35 GWh yerine sadece 20 GWh üretecek. Daha önce planlanan 2 bin 500 yerine sadece 1.700 istihdam yaratılacak. Üretimin 2026'da başlaması planında ise bir değişiklik olmayacak.
Bu arada Ford'un LG Energy Solution ve Koç Holding ile birlikte Türkiye'de kurmayı planladığı elektrikli ticari araçlar için batarya hücresi tesisinin de en azından şimdilik gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Koç'tan yapılan açıklamaya göre, "elektrikli araçların mevcut benimsenme hızı göz önüne alındığında, pil hücresi yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığına" karar verildi ve tesis için Şubat ayında imzalanan niyet mektubu iptal edildi.
Ford, ekim ayı sonunda elektrikli araçlar ve bataryalar için yeni üretim kapasitelerine yapmayı planladığı milyarlarca dolarlık yatırımların bir kısmını ertelediğini resmi olarak duyurmuştu. Bu durum Kentucky'de yeni bir kampüste kurulması planlanan ikinci bir akü fabrikası için de geçerli.
LG Energy Solution'dan yapılan açıklamaya göre, şirketler şimdilik işbirliklerini sürdürecek ancak batarya üretim kapasiteleri için daha fazla yatırım yapmaktan kaçınacaklar.
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