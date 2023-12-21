2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 oranında arttı ve 1 milyon 73 bin 982 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu. Türkiye'nin en çok satılan otomobil markaları da verilerle belli oldu. İşte en çok satılan ilk 20 otomobil markası...
20.
MG
Listeye 20. sıradan giren MG, 11 bin 874 adet satıldı.
MG'nin Türkiye'de 4, HS, ZS ve son olarak yeni çıkan Marvel R modelleri satılıyor.
MG fiyatları kampanyalı olarak 939 bin TL'den başlıyor.
19.
TOGG
13 bin 572 adet Togg satıldı.
Togg'a ait şu anda yalnızca T10X modeli satılıyor.
T10X'in üç farklı versiyonu bulunuyor. Bu versiyonlar ve satış fiyatları ise şöyle:
T10X V1 RWD Standart Menzil 1.430.000 TL
T10X V2 RWD Standart Menzil 1.550.000 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.820.000 TL
18.
NISSAN
17 bin 263 adet Nissan satıldı.
Nissan'ın şu anda 3 farklı modeli; Qashqai, X-Trail ve Juke satışa sunuluyor.
Nissan'ın en uygun fiyatlı modeli ise nakit alım kampanyası ile 1 milyon 59 bin 600 TL'den satışa sunulan Juke.
17.
HONDA
18 bin 154 adet Honda satıldı.
Honda Türkiye'de Accord, City, Civic, Type R, Jazz e: HEV, HR-V e:HEV, ZR-V e:HEV, CR-V ve Yeni CR-V e:HEV olmak üzere toplam 9 farklı model satışa sunuyor. Marka hibrit motorları ile öne çıkıyor.
Honda'nın 1 milyon TL altında fiyat etiketine sahip yalnızca bir modeli bulunuyor. Bu modelse kampanyalı olarak 976 bin TL'ye satışa sunulan City.
16.
AUDI
19 bin 473 adet Audi satıldı.
Audi; A3 Sportback, A3 Sedan, A4 Sedan, A4 Allroad Quattro, A4 Avant, A5 Cabriolet, A5 Coupe
A5, A6 Allroad, A6 Avant, A6, A7, A8 L, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, e-tron ile toplam 19 model ile geniş bir ürün yelpazesine sahip.
Audi'nin en uygun fiyatlı modeli Audi A3.
Audi A3 Sportback'in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 511 bin 911 TL.
15.
KIA
19 bin 878 adet Kia satıldı.
Picanto, Rio, Stonic, Cerato, Ceed HB, Ceed SW, XCeed, Niro Hibrit, Niro EV, Sportage, Sportage Hibrit, Sorento, EV6 ve ticari Bongo kamyonet modelleri satışa sunuluyor.
Picanto kampanyalı 780 bin TL'den, Rio kampanyalı 955 bin TL'den, Stonic kampanyalı 905 bin TL'den ve Cerato da yine kampanyalı olarak 1 milyon 190 bin TL'den başlıyor.
14.
BMW
20 bin 133 adet BMW satıldı.
Türkiye'de en geniş ürün yelpazesine sahip markalaradan biri de BMW.
BMW'nin Türkiye'de tam 26 modeli satışa sunuluyor. Modeller şöyle sıralanıyor:
1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, Yeni 5 Serisi, 6 Serisi, Yeni 7 Serisi, 8 Serisi, Yeni X1, X3, Yeni X7, Z4 Roadster, Yeni M2, M3 Sedan, M3 Touring, M4 Coupe, M4 Cabrio, M8 Coupe, M8 Cabrio, M8 Gran Coupe, i4, Yeni i5, Yeni i7, Yeni iX1, iX3, iX
Bu modeller içinde en çok tercih edilenlerden 1 Serisi 1 milyon 882 bin 800 TL, 3 Serisi, 2 milyon 959 bin TL ve 5 Serisi 5 milyon 301 bin 900TL'den başlıyor.
Elektrikli modellerde ise Yeni iX1 3 milyon 15 bin 600 TL'den başlarken, BMW iX'in başlangıç fiyatı ise 5 milyon 357 bin 200 TL.
13.
MERCEDES-BENZ
29 bin 187 adet Mercedes satıldı.
Mercedes otomobiller Kompakt, Sedan, Estate, Coupé, SUV ve AMG olarak ayr kategorilerde satışa sunuluyor. Bu modeller ise şöyle sıralanıyor:
KOMPAKT
A-Serisi
B-Serisi
SEDAN
A-Serisi Sedan
C-Serisi
EQE
E-Serisi
Yeni E-Serisi
EQS
S-Serisi
Mercedes-Maybach S-Serisi
ESTATE
Yeni CLA Shooting Brake
C-Serisi Estate
COUPE
Yeni CLA
CLE Coupé
E-Serisi Coupé
CLS
Cabriolet/Roadster
E-Serisi Cabriolet
SUV
EQA
Yeni GLA
EQB
GLB
EQC
GLC
GLC Coupé
G-Serisi
AMG
AMG GT 4-Kapı Coupé
Mercedes-AMG SL
En uygun fiyatlı Mercedes modeli ise 1 milyon 990 bin 500 TL'den satışa sunulan Mercedes A 200 AMG.
Mercedes CLA CLA 200 AMG versiyonu ile 2 milyon 354 bin TL'den, Mercedes C Serisi ise C 200 4 Matic Avantgarde versiyonu ile en düşük 2 milyon 855 bin 500 TL'den satışa sunuluyor.
12.
SKODA
30 bin 557 adet Skoda satıldı.
Skoda'nın Türkiye satışa sunulan modelleri şöyle sıralanıyor.
Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq
En uygun fiyatlı Skoda modeli ise 939 bin 900 TL başlangıç fiyatına sahip Fabia.
Skoda Scala 1 milyon 99 bin 900 TL, Skoda Octavia 1 milyon 342 bin 900 TL, Superb 1 milyon 609 bin 900 TL, Kamiq ise 1 milyon 249 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
11.
CHERY
35 bin 331 adet Chery satıldı.
Çinli marka Chery bu yıl Türkiye'de satışa sunulmasının ardından etkileyici satış rakamlarına ulaştı. Chery'nin Türkiye'de satışa sunduğu üç model bulunuyor. Bu modellerin başlangıç fiyatları ise şöyle:
Omoda 5: 1 milyon 180 bin TL
Tiggo 7 Pro: 1 milyon 195 bin 100 TL
Tiggo 8 Pro: 1 milyon 490 bin TL
10.
DACIA
37 bin 202 adet Dacia satıldı.
Dacia'nın Türkiye satışa sunduğu modeller segmentine göre uygun fiyatları ile öne çıkıyor.
Bu modeller ve başlangıç fiyatları şöyle sıralanıyor:
Sandero: 873 bin 900 TL
Yeni Sandero Stepway: 857 bin 900 TL
Yeni Duster: 899 bin TL
Spring: 950 bin TL
Jogger: 1 milyon 55 bin TL
9.
TOYOTA
49 bin 212 adet Toyota satıldı.
Dünyada 2022'nin en çok otomobil satan markası Toyota'nın Türkiye'de satışa sunduğu 12 modeli bulunuyor. Bu modellerden Corolla, Yaris ve Yaris Cross hem içten yanmalı hem de hibrit motorlu olarak satışa sunuluyor. İşte Toyota modelleri:
Corolla
Corolla Hybrid
Corolla Cross Hybrid
Yeni Toyota C-HR Hybrid
Corolla Hatchback Hybrid
Yaris Cross
Yaris Cross Hybrid
Yaris
Yaris Hybrid
Camry
RAV4 Hybrid
Land Cruiser Prado
Hilux
Proace City
Proace City Cargo
En uygun fiyatlı Toyota modelleri ise Corolla ve Yaris. Yaris kampanyalı olarak 997 bin TL'den alıcılarını beklerken Corolla modeli ise kampanyalı olarak 1 milyon 2 bin 800 TL'ye satılıyor.
8.
HYUNDAI
52 bin 188 adet Hyundai satıldı.
Hyundai Türkiye'de en uygun fiyatlı içten yanmalı motora sahip binek otomobili satan marka.
Bu model Hyundai i10 ve kampanyalı olarak belirtilen başlangıç fiyatı ise 710 bin TL.
Yine çok satan modellerden Hyundai i20'nin başlangıç fiyatı ise 799 bin TL.
İlk 10'da yer alan Koreli şirketin Türkiye'de satışa sunduğu modellerse şöyle:
Yeni i10
Yeni i20
i20 N
Yeni ELANTRA
BAYON
Yeni KONA
Yeni KONA Hibrit
Yeni KONA N Line
TUCSON
TUCSON Hibrit
TUCSON N Line
SANTA FE Hibrit
IONIQ 5
IONIQ 6
STARIA
H-100
7.
CITROEN
55 bin 631 adet Citroen satıldı.
Citroen'in 3'ü elektrikli olmak üzere toplam 9 binek aracı Türkiye'de satışa sunuluyor. Elektrikli modeller Ami, e-C4 ve e-C4 X'iken diğerleri ise C3, C3 Aircross SUV, C4, C4 X, C5 Aircross SUV ve C-Elysee.
Citroen ticariler ise şöyle: Berlingo, Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy ve Jumper
Citroen'in en uygun fiyatlı binek modeli maksimum hızı 45 kilometre/saat olan Ami. Ami 390 bin TL'ye tek paket olarak satılıyor.
Citroen C3 852 bin TL'den Citroen C-Elysee ise 933 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
6.
OPEL
65 bin 455 adet Opel satıldı.
Opel'in Türkiye'de satışa sunulan binek modelleri şöyle:
Yeni Corsa
Yeni Corsa Elektrik
Astra
Astra Elektrik
Mokka
Mokka Elektrik
Crossland
Grandland
Opel en uygun fiyatlı modeli ise 902 bin 900 TL'den satışa sunulan Corsa.
Opel Astra 1 milyon 271 bin 900 TL, Mokka ise 1 milyon 436 bin 900 TL'den başlıyor.
Opel'in satışa sunduğu ticari modeller ise Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van.
5.
PEUGEOT
70 bin 202 adet Peugeot satıldı.
Türkiye'deki satışları ile ilk 5'e girmeyi başaran Fransız markanın Türkiye'de satışı sunduğu binek modeller şöyle: 208, 308, Yeni E-308, Yeni 2008, Yeni E-2008, 408, 3008, Yeni 508 ve 5008.
Peguot'un sahip olduğu ticari modellerse Rifter, Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van.
Peugeot 208 1 milyon 50 bin TL,
Peugeot 308 1 milyon 436 bin 500 TL,
Peugeot E-308 1 milyon 565 bin TL,
Yeni Peugeot 2008 1 milyon 423 bin TL,
Peugeot 408 1 milyon 735 bin TL ve
Yeni Peugeot 508 1 milyon 826 bin TL'den başlaya fiyatlarla satışa sunuluyor.
4.
VOLKSWAGEN
77 bin 424 adet Volkswagen satıldı.
Volkswagen Türkiye'de Polo, T-Cross, Taigo, Golf,T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Passat Variant, Yeni Golf GTI, Golf R, Passat Alltrack ve Yeni Touareg modellerini satışa sunuyor.
Bu modeller içinde Polo 977 bin 900 TL,
T-Cross 1 milyon 191 bin 600 TL,
Taigo 1 milyon 297 bin 300 TL,
Golf 1 milyon 212 bin 800 TL,
T-Roc 1 milyon 622 bin 500 TL ve
Tiguan 1 milyon 885 bin 600 TL'den satışa sunuluyor.
3.
FORD
90 bin 381 adet Ford satıldı. Marka İlk 3'te yer almayı başardı.
Ford'un Türkiye'de yalnızca 5 binek modeli satışa sunuluyor. Bu modeller elektrikli Mustang Mach E, Fiesta, Focus, Puma ve Kuga.
Ford'un ticari modelleri ise Transit Courier, Tourneo Courier, Tourneo Connect, Ranger, Yeni Transit Custom Van, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit Van, E-Transit Van, Transit Minibüs, E-Transit Kamyonet ve Transit Kamyonet.
Ticari tarafından geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken markanın binek otomobillerinde başlangıç fiyatları ise şöyle:
Mustang Mach E: 4 milyon 225 bin 400 TL
Fiesta: Kampanyalı 878 bin TL
Focus: Kampanyalı 1 milyon 115 bin 400 TL
Puma: Kampanyalı 978 bin 700 TL
Kuga: Kampanyalı 1 milyon 332 bin 200 TL
2.
RENAULT
115 bin 358 adet Renault satıldı. Şirket bu sayede liderin hemen gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Zirvenin bir basamak gerisinde yerini alan Fransız marka Renault'nun Türkiye'de satışa sunduğu binek modeller de şöyle sıralanıyor: Clio, Tailant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral ve Koleos.
Markanın en uygun fiyatlı modeli 837 bin 900 TL ile Tailant olurken,
Yeni Clio 852 bin 900 TL,
Captur 1 milyon 347 bin TL,
Megane E-Tech 1 milyon 559 bin TL ve
Austral 1 milyon 669 bin 900 TL'den başlıyor.
Renault'nun ticari modelleri ise 843 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan Express Combi, Express Van, Trafic Combi, Trafic Panelvan, Master Panelvan ve Master Kamyonet.
Renault ticari araçlar içinde Trafic Combi'nin başlangıç fiyatı da 1 milyon 242 bin 900 TL olarak belirlenmiş.
1.
FIAT
174 bin 207 adet Fiat satıldı ve bu sayede marka açık farkla birinci sırayı aldı.
Türkiye'nin en çok satan otomobil markası Fiat'ın ülkemizde satışa sunduğu 5 model bulunuyor. Markanın en çok satan modeli Egea modeliyken ayrıca Panda, 500, elektrikli 500e ve 500X modelleri de alıcılarını bekliyor.
Modeller arasında elektrikli 500e 1 milyon 364 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, hatchback, 3+1 ve cabrio kasa tipleri bulunuyor.
Fiat'ın en uygun modeli ise 792 bin 900 TL başlangıç fiyatına sahip Panda.
En çok satan model Egea ise sedan olarak 794 bin 900TL,
Egea hatchback 854 bin 900 TL,
Egea Cross 877 bin 900 TL ve
Egea Cross Wagon 1 milyon 288 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
TİCARİDE DE ZİRVEDE
Fiat'ın ticari tarafında ise yerli üretim Fiorino'nun 5 koltuklu Combi modeli 601 bin 900 TL'den satılırken Yeni Doblo Combi ise 914 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatına sahip.
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