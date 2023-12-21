2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2023 Perşembe, 18:00
2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 oranında arttı ve 1 milyon 73 bin 982 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu. Türkiye'nin en çok satılan otomobil markaları da verilerle belli oldu. İşte en çok satılan ilk 20 otomobil markası...

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

20.

MG

Listeye 20. sıradan giren MG, 11 bin 874 adet satıldı.

MG'nin Türkiye'de 4, HS, ZS ve son olarak yeni çıkan Marvel R modelleri satılıyor.

MG fiyatları kampanyalı olarak 939 bin TL'den başlıyor.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

19.

TOGG

13 bin 572 adet Togg satıldı.

Togg'a ait şu anda yalnızca T10X modeli satılıyor.

T10X'in üç farklı versiyonu bulunuyor. Bu versiyonlar ve satış fiyatları ise şöyle:

T10X V1 RWD Standart Menzil  1.430.000 TL

T10X V2 RWD Standart Menzil  1.550.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil  1.820.000 TL

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

18.

NISSAN

17 bin 263 adet Nissan satıldı.

Nissan'ın şu anda 3 farklı modeli; Qashqai, X-Trail ve Juke satışa sunuluyor.

Nissan'ın en uygun fiyatlı modeli ise nakit alım kampanyası ile 1 milyon 59 bin 600 TL'den satışa sunulan Juke.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

17.

HONDA

18 bin 154 adet Honda satıldı.

Honda Türkiye'de Accord, City, Civic, Type R, Jazz e: HEV, HR-V e:HEV, ZR-V e:HEV, CR-V ve Yeni CR-V e:HEV olmak üzere toplam 9 farklı model satışa sunuyor. Marka hibrit motorları ile öne çıkıyor.

Honda'nın 1 milyon TL altında fiyat etiketine sahip yalnızca bir modeli bulunuyor. Bu modelse kampanyalı olarak 976 bin TL'ye satışa sunulan City.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

16.

AUDI

19 bin 473 adet Audi satıldı.

Audi; A3 Sportback, A3 Sedan, A4 Sedan, A4 Allroad Quattro, A4 Avant, A5 Cabriolet, A5 Coupe

A5, A6 Allroad,  A6 Avant, A6, A7, A8 L, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, e-tron ile toplam 19 model ile geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Audi'nin en uygun fiyatlı modeli Audi A3.

Audi A3 Sportback'in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 511 bin 911 TL.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

15.

KIA

19 bin 878 adet Kia satıldı.

Picanto, Rio, Stonic, Cerato, Ceed HB, Ceed SW, XCeed, Niro Hibrit, Niro EV, Sportage, Sportage Hibrit, Sorento, EV6 ve ticari Bongo kamyonet modelleri satışa sunuluyor.

Picanto kampanyalı 780 bin TL'den, Rio kampanyalı 955 bin TL'den, Stonic kampanyalı 905 bin TL'den ve Cerato da yine kampanyalı olarak 1 milyon 190 bin TL'den başlıyor.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

14.

BMW

20 bin 133 adet BMW satıldı.

Türkiye'de en geniş ürün yelpazesine sahip markalaradan biri de BMW.

BMW'nin Türkiye'de tam 26 modeli satışa sunuluyor. Modeller şöyle sıralanıyor:

1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, Yeni 5 Serisi, 6 Serisi, Yeni 7 Serisi, 8 Serisi, Yeni  X1, X3, Yeni X7, Z4 Roadster, Yeni M2, M3 Sedan, M3 Touring, M4 Coupe, M4 Cabrio, M8 Coupe, M8 Cabrio, M8 Gran Coupe, i4, Yeni i5, Yeni i7, Yeni iX1, iX3, iX

Bu modeller içinde en çok tercih edilenlerden 1 Serisi 1 milyon 882 bin 800 TL, 3 Serisi, 2 milyon 959 bin TL ve 5 Serisi 5 milyon 301 bin 900TL'den başlıyor.

Elektrikli modellerde ise Yeni iX1 3 milyon 15 bin 600 TL'den başlarken, BMW iX'in başlangıç fiyatı ise 5 milyon 357 bin 200 TL.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

13.

MERCEDES-BENZ

29 bin 187 adet Mercedes satıldı.

Mercedes otomobiller Kompakt, Sedan, Estate, Coupé, SUV ve AMG olarak ayr kategorilerde satışa sunuluyor. Bu modeller ise şöyle sıralanıyor:

KOMPAKT

A-Serisi

B-Serisi

SEDAN

A-Serisi Sedan

C-Serisi

EQE

E-Serisi

Yeni E-Serisi

EQS

S-Serisi

Mercedes-Maybach S-Serisi

ESTATE

Yeni CLA Shooting Brake

C-Serisi Estate

COUPE

Yeni CLA

CLE Coupé

E-Serisi Coupé

CLS

Cabriolet/Roadster

E-Serisi Cabriolet

SUV

EQA

Yeni GLA

EQB

GLB

EQC

GLC

GLC Coupé

G-Serisi

AMG

AMG GT 4-Kapı Coupé

Mercedes-AMG SL

En uygun fiyatlı Mercedes modeli ise 1 milyon 990 bin 500 TL'den satışa sunulan Mercedes A 200 AMG.

Mercedes CLA CLA 200 AMG versiyonu ile 2 milyon 354 bin TL'den, Mercedes C Serisi ise C 200 4 Matic Avantgarde versiyonu ile en düşük 2 milyon 855 bin 500 TL'den satışa sunuluyor.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

12.

SKODA

30 bin 557 adet Skoda satıldı.

Skoda'nın Türkiye satışa sunulan modelleri şöyle sıralanıyor.

Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq

En uygun fiyatlı Skoda modeli ise 939 bin 900 TL başlangıç fiyatına sahip Fabia.

Skoda Scala 1 milyon 99 bin 900 TL, Skoda Octavia 1 milyon 342 bin 900 TL, Superb 1 milyon 609 bin 900 TL, Kamiq ise 1 milyon 249 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

11.

CHERY

35 bin 331 adet Chery satıldı.

Çinli marka Chery bu yıl Türkiye'de satışa sunulmasının ardından etkileyici satış rakamlarına ulaştı. Chery'nin Türkiye'de satışa sunduğu üç model bulunuyor. Bu modellerin başlangıç fiyatları ise şöyle:

Omoda 5: 1 milyon 180 bin TL

Tiggo 7 Pro: 1 milyon 195 bin 100 TL

Tiggo 8 Pro: 1 milyon 490 bin TL

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

10.

DACIA

37 bin 202 adet Dacia satıldı.

Dacia'nın Türkiye satışa sunduğu modeller segmentine göre uygun fiyatları ile öne çıkıyor.

Bu modeller ve başlangıç fiyatları şöyle sıralanıyor:

Sandero: 873 bin 900 TL

Yeni Sandero Stepway: 857 bin 900 TL

Yeni Duster: 899 bin TL

Spring: 950 bin TL

Jogger: 1 milyon 55 bin TL

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

9.

TOYOTA

49 bin 212 adet Toyota satıldı.

Dünyada 2022'nin en çok otomobil satan markası Toyota'nın Türkiye'de satışa sunduğu 12 modeli bulunuyor. Bu modellerden Corolla, Yaris ve Yaris Cross hem içten yanmalı hem de hibrit motorlu olarak satışa sunuluyor. İşte Toyota modelleri:

Corolla 

Corolla Hybrid 

Corolla Cross Hybrid

Yeni Toyota C-HR Hybrid

Corolla Hatchback Hybrid 

Yaris Cross

Yaris Cross Hybrid

Yaris

Yaris Hybrid

Camry

RAV4 Hybrid

Land Cruiser Prado

Hilux

Proace City

Proace City Cargo

En uygun fiyatlı Toyota modelleri ise Corolla ve Yaris. Yaris kampanyalı olarak 997 bin TL'den alıcılarını beklerken Corolla modeli ise kampanyalı olarak 1 milyon 2 bin 800 TL'ye satılıyor.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

8.

HYUNDAI

52 bin 188 adet Hyundai satıldı.

Hyundai Türkiye'de en uygun fiyatlı içten yanmalı motora sahip binek otomobili satan marka.

Bu model Hyundai i10 ve kampanyalı olarak belirtilen başlangıç fiyatı ise 710 bin TL.

Yine çok satan modellerden Hyundai i20'nin başlangıç fiyatı ise 799 bin TL.

İlk 10'da yer alan Koreli şirketin Türkiye'de satışa sunduğu modellerse şöyle:

Yeni i10

Yeni i20

i20 N

Yeni ELANTRA

BAYON

Yeni KONA

Yeni KONA Hibrit

Yeni KONA N Line

TUCSON

TUCSON Hibrit

TUCSON N Line

SANTA FE Hibrit

IONIQ 5

IONIQ 6

STARIA

H-100

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

7.

CITROEN

55 bin 631 adet Citroen satıldı.

Citroen'in 3'ü elektrikli olmak üzere toplam 9 binek aracı Türkiye'de satışa sunuluyor. Elektrikli modeller Ami, e-C4 ve e-C4 X'iken diğerleri ise C3, C3 Aircross SUV, C4, C4 X, C5 Aircross SUV ve C-Elysee.

Citroen ticariler ise şöyle: Berlingo, Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy ve Jumper

Citroen'in en uygun fiyatlı binek modeli maksimum hızı 45 kilometre/saat olan Ami. Ami 390 bin TL'ye tek paket olarak satılıyor. 

Citroen C3 852 bin TL'den Citroen C-Elysee ise 933 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

6.

OPEL

65 bin 455 adet Opel satıldı.

Opel'in Türkiye'de satışa sunulan binek modelleri şöyle:

Yeni Corsa

Yeni Corsa Elektrik

Astra

Astra Elektrik

Mokka

Mokka Elektrik

Crossland

Grandland

Opel en uygun fiyatlı modeli ise 902 bin 900 TL'den satışa sunulan Corsa. 

Opel Astra 1 milyon 271 bin 900 TL, Mokka ise 1 milyon 436 bin 900 TL'den başlıyor.

Opel'in satışa sunduğu ticari modeller ise Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

5.

PEUGEOT

70 bin 202 adet Peugeot satıldı.

Türkiye'deki satışları ile ilk 5'e girmeyi başaran Fransız markanın Türkiye'de satışı sunduğu binek modeller şöyle: 208, 308, Yeni E-308, Yeni 2008, Yeni E-2008, 408, 3008, Yeni 508 ve 5008.

Peguot'un sahip olduğu ticari modellerse Rifter, Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van.

Peugeot 208 1 milyon 50 bin TL,

Peugeot 308 1 milyon 436 bin 500 TL,

Peugeot E-308 1 milyon 565 bin TL,

Yeni Peugeot 2008 1 milyon 423 bin TL,

Peugeot 408 1 milyon 735 bin TL ve

Yeni Peugeot 508 1 milyon 826 bin TL'den başlaya fiyatlarla satışa sunuluyor.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

4.

VOLKSWAGEN

77 bin 424 adet Volkswagen satıldı. 

Volkswagen Türkiye'de Polo, T-Cross, Taigo, Golf,T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Passat Variant, Yeni Golf GTI, Golf R, Passat Alltrack ve Yeni Touareg modellerini satışa sunuyor.

Bu modeller içinde Polo 977 bin 900 TL,

T-Cross 1 milyon 191 bin 600 TL,

Taigo 1 milyon 297 bin 300 TL,

Golf 1 milyon 212 bin 800 TL,

T-Roc 1 milyon 622 bin 500 TL ve

Tiguan 1 milyon 885 bin 600 TL'den satışa sunuluyor.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

3.

FORD

90 bin 381 adet Ford satıldı. Marka İlk 3'te yer almayı başardı.

Ford'un Türkiye'de yalnızca 5 binek modeli satışa sunuluyor. Bu modeller elektrikli Mustang Mach E, Fiesta, Focus, Puma ve Kuga.

Ford'un ticari modelleri ise Transit Courier, Tourneo Courier, Tourneo Connect, Ranger, Yeni Transit Custom Van, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit Van, E-Transit Van, Transit Minibüs, E-Transit Kamyonet ve Transit Kamyonet.

Ticari tarafından geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken markanın binek otomobillerinde başlangıç fiyatları ise şöyle:

Mustang Mach E: 4 milyon 225 bin 400 TL

Fiesta: Kampanyalı 878 bin TL

Focus: Kampanyalı 1 milyon 115 bin 400 TL

Puma: Kampanyalı 978 bin 700 TL

Kuga: Kampanyalı 1 milyon 332 bin 200 TL

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

2.

RENAULT

115 bin 358 adet Renault satıldı. Şirket bu sayede liderin hemen gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Zirvenin bir basamak gerisinde yerini alan Fransız marka Renault'nun Türkiye'de satışa sunduğu binek modeller de şöyle sıralanıyor: Clio, Tailant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral ve Koleos.

Markanın en uygun fiyatlı modeli 837 bin 900 TL ile Tailant olurken,

Yeni Clio 852 bin 900 TL,

Captur 1 milyon 347 bin TL,

Megane E-Tech 1 milyon 559 bin TL ve

Austral 1 milyon 669 bin 900 TL'den başlıyor.

Renault'nun ticari modelleri ise 843 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan Express Combi, Express Van, Trafic Combi, Trafic Panelvan, Master Panelvan ve Master Kamyonet.

Renault ticari araçlar içinde Trafic Combi'nin başlangıç fiyatı da 1 milyon 242 bin 900 TL olarak belirlenmiş.

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

1.

FIAT

174 bin 207 adet Fiat satıldı ve bu sayede marka açık farkla birinci sırayı aldı.

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası Fiat'ın ülkemizde satışa sunduğu 5 model bulunuyor. Markanın en çok satan modeli Egea modeliyken ayrıca Panda, 500, elektrikli 500e ve 500X modelleri de alıcılarını bekliyor.

Modeller arasında elektrikli 500e 1 milyon 364 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, hatchback, 3+1 ve cabrio kasa tipleri bulunuyor.

Fiat'ın en uygun modeli ise 792 bin 900 TL başlangıç fiyatına sahip Panda.

En çok satan model Egea ise sedan olarak 794 bin 900TL,

Egea hatchback 854 bin 900 TL,

Egea Cross 877 bin 900 TL ve

Egea Cross Wagon 1 milyon 288 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

TİCARİDE DE ZİRVEDE

Fiat'ın ticari tarafında ise yerli üretim Fiorino'nun 5 koltuklu Combi modeli 601 bin 900 TL'den satılırken Yeni Doblo Combi ise 914 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatına sahip.

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