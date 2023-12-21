2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

14.

BMW

20 bin 133 adet BMW satıldı.

Türkiye'de en geniş ürün yelpazesine sahip markalaradan biri de BMW.

BMW'nin Türkiye'de tam 26 modeli satışa sunuluyor. Modeller şöyle sıralanıyor:

1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, Yeni 5 Serisi, 6 Serisi, Yeni 7 Serisi, 8 Serisi, Yeni X1, X3, Yeni X7, Z4 Roadster, Yeni M2, M3 Sedan, M3 Touring, M4 Coupe, M4 Cabrio, M8 Coupe, M8 Cabrio, M8 Gran Coupe, i4, Yeni i5, Yeni i7, Yeni iX1, iX3, iX

Bu modeller içinde en çok tercih edilenlerden 1 Serisi 1 milyon 882 bin 800 TL, 3 Serisi, 2 milyon 959 bin TL ve 5 Serisi 5 milyon 301 bin 900TL'den başlıyor.

Elektrikli modellerde ise Yeni iX1 3 milyon 15 bin 600 TL'den başlarken, BMW iX'in başlangıç fiyatı ise 5 milyon 357 bin 200 TL.