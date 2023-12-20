Daihatsu güvenlik skandalı nedeniyle sevkıyatları durdurdu: Toyota ve Mazda modelleri de mercek altında

Yayınlanma: 20.12.2023 - 14:05

Güncelleme: 20.12.2023 - 14:05

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, Toyota Motor'un (7203.T) Daihatsu biriminin, bir güvenlik skandalı soruşturmasında Toyota markası altında satılan yaklaşık iki düzine model de dahil olmak üzere 64 modelle ilgili sorunların tespit edilmesinin ardından tüm araçlarının sevkıyatını durduracağını söyledi.

Bağımsız bir panel, nisan ayında çoğu Toyota olarak satılan 88 bin küçük otomobil için yapılan yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığını söyledikten sonra Daihatsu'yu soruşturuyor.

Ancak son ifşalar skandalın kapsamının çok daha büyük olduğunu ve daha önce düşünülenden çok daha eskiye dayandığını ve otomobil üreticilerinin kalite ve güvenlik konusundaki itibarını zedeleyebileceğini gösteriyor.

Daihatsu, Toyota'nın küçük otomobil birimidir ve Japonya'da popüler olan "kei" olarak adlandırılan küçük otomobil ve kamyonların birçoğunu üretmektedir. Panel, son sorunların iç pazarda satılan bazı Mazda (7261.T) ve Subaru (7270.T) modelleri ile denizaşırı ülkelerdeki Toyota ve Daihatsu modellerini de etkilediğini tespit etti.

Toyota, Daihatsu'yu yeniden canlandırmak için "köklü reform" yapılması ve sertifikasyon operasyonlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Toyota'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bir gecede başarılamayacak son derece önemli bir görev olacaktır. Sadece yönetim ve iş operasyonlarının gözden geçirilmesini değil, aynı zamanda organizasyon ve yapının da gözden geçirilmesini gerektirecektir."

ŞİRKET HİSSELERİ GERİ KALDI

Toyota, konunun mali etkisini henüz belirleyemediğini söyledi. Şirketin hisseleri çarşamba günü yatay kapanarak genel piyasadaki yüzde 1,4'lük yükselişin gerisinde kaldı.

Soruşturma, Daihatsu tarafından bazı modeller için yapılan hava yastığı testlerinde kullanılan hava yastığı kontrol ünitelerinin, Toyota'nın Town Ace ve Pixis Joy modelleri ile Mazda Bongo da dahil olmak üzere halka satılan araçlarda kullanılanlardan farklı olduğunu ortaya çıkardı.

Toyota, konuyla ilgili herhangi bir kazadan haberdar olmadığını söyledi. Hava yastığının yolcu güvenliği standartlarını karşıladığı doğrulanmış olsa bile, iki modelin yan çarpışma testlerinin yasalara uygun olmayabileceğini söyledi.

Japonya Ulaştırma Bakanlığı ğerşembe günü Daihatsu'nun Osaka'daki merkezinde yerinde bir inceleme yapacağını söyledi.

Daihatsu yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında, araçların satışına düzenleyiciler tarafından tekrar izin verilene kadar denizaşırı sevkıyatların askıya alınacağını söyledi.

Daihatsu Başkanı Soichiro Okudaira, "Durum son derece ciddi" dedi ve otomobil üreticisinin hileli yollarla aldığı tüm düzenleyici izinlerin kanunen iptal edilebileceğini sözlerine ekledi.

Suiistimaller arasında bazı modellerin önden darbe testleri ve test hızlarına ilişkin yanlış raporlar da yer alıyor. Soruşturma, suiistimal vakalarının özellikle 2014 yılından sonra yaygınlaştığını ve üretimi durdurulan bir Daihatsu aracı için 1989 yılına kadar uzandığını ortaya koydu.

Üçüncü taraf soruşturma komitesinin başkanı Makoto Kaiami, panelin Toyota'nın yanlış davranıştan sorumlu olduğuna inanmadığını, Daihatsu'nun kendisine yüklediği beklentileri karşılamaya çalıştığını söyledi.

Konu, Daihatsu'nun nisan ayında bir ihbarcının raporunun ardından yanlış yapılan testleri keşfettiğini söylemesinin ardından ortaya çıktı. Şirket sorunu düzenleyici kurumlara bildirmiş ve etkilenen modellerin sevkıyatını durdurmuştu.

Bir sonraki ay, Toyota Raize hibrid elektrikli aracın ve kendi Rocky modelinin satışlarını, bu modeller için yapılan testlerde de sorun bulduktan sonra durdurduğunu söyledi.

TOYOTA'DA ÖNCEKI· GÜVENLI·K SORUNLARI

Toyota verilerine göre Daihatsu yılın ilk 10 ayında 1,1 milyon araç üretti ve bunların yaklaşık yüzde 40'ı denizaşırı tesislerde üretildi. Bu dönemde dünya çapında yaklaşık 660 bin araç sattı ve Toyota'nın satışlarının yüzde 7'sini oluşturdu.

Toyota çarşamba günü yaptığı açıklamada etkilenen modeller arasında Tayland, Endonezya, Malezya, Kamboçya ve Vietnam'dan oluşan Güneydoğu Asya pazarları ile Meksika, Ekvator, Peru, Şili, Bolivya ve Uruguay'dan oluşan Orta ve Güney Amerika ülkelerinin de yer aldığını belirtti.

Daihatsu, Toyota grubunu yıllar içinde etkileyen en son güvenlik sorunudur.

Toyota'nın kamyon ve otobüs üreten birimi Hino Motors'da (7205.T) 2022 yılında yaşanan bir motor verileri skandalı bazı yöneticilerin istifasına ve geçici maaş kesintilerine yol açmıştı.

Bu davada Hino, 2003 yılına ya da en azından başlangıçta belirtilenden on yıl öncesine kadar uzanan bazı motorlara ilişkin verilerde tahrifat yaptığını kabul etmiştir.

2010 yılında Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, hatalı hızlandırıcılarla ilgili bir güvenlik krizi nedeniyle ABD Kongresi önünde ifade vermek zorunda kalmıştı.