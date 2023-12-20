Yeni Mini Countryman satışa sunuldu: Benzinli ve elektrikli seçenekleri ile geliyor

2023, MINI için büyük bir yıl olarak tarihe geçti. İngiliz marka tamamen elektrikli Aceman'ın ayrıntılarını açıkladı, yeni Cooper'ı lanse etti ve şimdi de üçüncü nesil Countryman'i satışa sundu.

Yeni MINI Countryman, eylül ayında 2023 IAA Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı ancak şimdi çeşitli donanım seviyeleri, güç aktarma organları ve kesinleşen fiyatlarıyla resmi olarak satışa sunuldu.