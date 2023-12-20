Yeni Mini Countryman satışa sunuldu: Benzinli ve elektrikli seçenekleri ile geliyor
2024 Mini Countryman resmi olarak satışa sunuldu. Yeni Countryman hem büyüdü hem de marka bu kez elektrikli versiyonunda menzil sorununu çözdü. İşte 2024 Mini Countryman özellikleri ve fiyatı...
2023, MINI için büyük bir yıl olarak tarihe geçti. İngiliz marka tamamen elektrikli Aceman'ın ayrıntılarını açıkladı, yeni Cooper'ı lanse etti ve şimdi de üçüncü nesil Countryman'i satışa sundu.
Yeni MINI Countryman, eylül ayında 2023 IAA Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı ancak şimdi çeşitli donanım seviyeleri, güç aktarma organları ve kesinleşen fiyatlarıyla resmi olarak satışa sunuldu.
İLK KEZ ELEKTRİKLİ OLUYOR
Tamamen yeni Countryman, yeni üç kapılı MINI ile benzer şekilde cesur bir görünüme sahip. Yeni Cooper'da olduğu gibi hem ön hem de arkada sekizgen ızgara ve basitleştirilmiş aydınlatma imzası mevcut, ancak Countryman'in farları bu yeni modeli daha iyi ayırt etmek için baklava şeklinde. Yeni Cooper Electric'te olduğu gibi 2024 Countryman'de de aynı üç LED far imzası seçeneği ise sunulacak.
Countryman için her zamankinden daha fazla rekabet olacak çünkü ilk kez saf elektrik gücü sunacak ve pazarın bir başka çekişmeli alanına girecek.
MINI COUNTRYMAN BOYUTLARI
Yeni Countryman, yerini aldığı araçtan 13 cm daha uzun ve 6 cm daha yüksek. Bu boyutlar iç mekânda sunulan alan seviyesinin iyileştirilmesine de yardımcı oluyor.
MINI, bagaj alanının arka koltuklar yerindeyken 460 litreye kadar çıktığını ve katlandıklarında da 1.450 litreye yükseldiğini aktardı. Ayrıca elektrikli modellerin şarj kablolarını saklamak için aracın bagaj tabanının altında da yer var. Arka koltuk sırası ayrıca 13 cm kadar ileri ve geri hareket edebilirken koltuk arkalıkları altı ayrı pozisyonda ayrı ayrı 12 dereceye kadar yatarak konforu artırmaya da imkân sağlıyor.
ELEKTRİKLİ MINI COUNTRYMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2024 model Countryman elektrik gücüne sahip ilk versiyon oldu. Countryman Electric E ve Countryman Electric SE olmak üzere iki elektrikli araç olacağı ve her ikisinin de 64.7 kWh bataryadan güç alacağı da belli oldu. Electric E'de 204 hp güç ve 250 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru bulunuyor ve 0-100 km/sa hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlıyor. Electric SE'de ise 308 bg güç ve 494 Nm tork üreten çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli bir düzenek bulunuyor. SE'nin 0'dan 100 km/sa hıza çıkması ise 5.6 saniye sürüyor.
ELEKTRİKLİ MINI COUNTRYMAN MENZİL
MINI Countryman Electric E, 460 kilometrelik menzile sahipken daha güçlü olan Electric SE ise yaklaşık 432 kilometrelik menzile sahip. 130kW'lık DC şarjı, iki EV'nin pillerinin yüzde 10 ila 80 oranında doldurulması için yaklaşık 30 dakika sürmesi anlamına geliyor.
BENZİNLİ 2024 MINI COUNTRYMAN
Benzinli seçenekler 1.5 litrelik 167 hp, 280 Nm güce sahip hafif hibrit ünite ile başlıyor. Bu motora sahip modellerse önden çekişli olarak satışa sunuluyor. 0-100 km/sa 8.3 saniye, CO2 salınımı da 139g/km olarak kaydediliyor.
Countryman S ALL4 ise henüz lanse edilmedi ancak büyük olasılıkla 2.0 litrelik turbo şarjlı dört silindirli bir motor kullanılacak. Güç ve tork çıkışları 218 hp ve 360Nm olarak teyit edilirken 0-100 km/sa süresi de 7.1 saniye olacak. Ayrıca Countryman S ALL4 otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş ile desteklenecek.
Benzinli serisinin en üstünde, 5,4 saniyelik sportif bir 0-100 km/sa sürati için 296 bg güç ve 400 Nm tork sunan 2.0 litrelik turboşarjlı Countryman JCW ALL4 yer alıyor. Bu model gücü yedi vitesli otomatik şanzımanla dört tekerleğe gönderecek.
ADAPTİF SÜSPANSİYON SİSTEMİ
Yeni Countryman'in şasi teknolojisinde de pek çok ilerleme kaydedilmiş olup, standart araca kıyasla sürüş yüksekliğini 15 mm azaltan opsiyonel adaptif süspansiyon ayarı da dahil olmak üzere farklı şasi ayarları mevcuttur.
MINI COUNTRYMAN DONANIMLARI VE FİYATLARI
Countryman serisinin başlangıcını Classic, Exclusive ve Sport seçenekleriyle sunulan MINI Countryman C modelleri oluşturuyor. Countryman C Classic'in İngiltere'de 29 bin 325 sterlinden başladığı açıklandı ve yeni MINI kardeşiyle aynı dairesel 9,4 inç merkezi OLED ekrana sahip. Yeni bilgi-eğlence sistemi 'MINI Interaction Unit' olarak adlandırılıyor ve Android açık kaynak teknolojisine dayanan aynı Operating System 9 yazılımını çalıştırıyor.
Classic modellerinde ayrıca çift bölgeli otomatik klima kontrolü, ısıtmalı direksiyon simidi, LED farlar ve arka lambalar, elektrikli bagaj kapağı, yağmura duyarlı ön cam silecekleri ve MINI'nin entegre uydu navigasyonu yer alıyor. Bu versiyonlar ayrıca siyah sentetik deri spor koltuklara sahip örme tekstil iç mekâna sahiptir.
Exclusive'e 31 bin 825 sterlin ile geçtiğinizde 18 inç alaşım jantlar, gövde renginde ızgara çevresi, ön tampon ve yan etekler, spor direksiyon simidi ve JCW Sport koltuklarla karşılaşırsınız. Exclusive, gösterge panelindeki örme tekstil döşeme için iki tonlu balıksırtı deseni, spor koltuklar için perfore döşeme ve MINI'nin "Spray-Tech" olarak adlandırdığı üç farklı rengi harmanlayan tavan seçeneğine de sahip.
Bunun üzerinde, siyah 19 inç alaşım jantlar, dış şeritler, JCW frenler, JCW direksiyon simidi ve siyah sentetik deri koltuklarda daha fazla John Cooper Works arması bulunan 33 bin 25 sterlin 'Sport' yer alıyor. Daha sportif bir görünüm için ön ve arkada ısmarlama bir tampon tasarımı da sunuluyor.
Mevcut serinin en üst modeli ise 41 bin 520 sterlin fiyatıyla John Cooper Works ALL4. Daha güçlü motorun yanı sıra dört uçlu egzoz sistemi, özel ışık imzalarına sahip karartılmış adaptif farlar, yükseltilmiş dört pistonlu frenler ve parlak siyah tavan raylarına sahip. Core, Green, Go-Kart, Personal, Vibrant, Timeless ve Balance arasında değişen daha fazla bilgi-eğlence modu da var.
MINI, bu yeni Countryman'in markanın Seviye 2 yarı otonom sürüş teknolojisine sahip ilk otomobili olduğunu vurgulayarak her zamankinden daha fazla sürücü destek teknolojisinin mevcut olduğunu belirtiyor. Bu teknoloji, sürücülerin örneğin kuyrukta bekleyen trafikte saatte 60 kilometre hıza kadar ellerini direksiyondan çekmelerine olanak tanıyan Direksiyonlu Otomatik Aktif Hız Sabitleyici ve Şerit Asistanı'nı içeriyor.
Tamamen elektrikli Countryman modelleri henüz İngiltere'de satışa sunulmadı, ancak Countryman Electric E ve Electric SE modelleri sırasıyla 41 bin 500 ve 46 bin 600 sterlinden başlayacak. Benzinli modeller için ilk teslimatların İngiltere'de Şubat 2024'ten itibaren yapılması bekleniyor.
BENZİNLİ MINI COUNTRYMAN TÜRKİYE FİYATLARI
2024 Mini Countryman'in 1.5 litrelik hibrit motorlu 167 beygirlik modelinde fiyatın Türkiye'de vergiler ile 2 milyon 400 bin Türk Lirası civarında başlaması bekleniyor. Türkiye'de şu anda mevcut 1.5 litre 136 beygirlik Signature donanımlı Mini Countryman 1 milyon 978 bin TL ile satışa sunuluyor.
ELEKTRİKLİ MINI COUNTRYMAN TÜRKİYE FİYATLARI
2024 elektrikli Mini Countryman E ve SE farklı güçteki motorları ile farklı ÖTV oranlarına tabi olacaklar. Mini Countryman E'nin yüzde 40 SE'nin ise yüzde 60 ÖTV'ye tabi olması bekleniyor. Güncel kur seviyleri ile Mini Countrman'in ise 2.7 milyon TL civarından satışa sunulması muhtemel gözüküyor. Mini Countryman SE ise en az 3.5 milyon olması bekleniyor.
Henüz elektrikli modellerin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı açıklanmadı. Özellikle elektrikli modellerde ilerleyen süreçte yapılması muhtemel bazı devlet düzenlemeleri de bu kararda etkili olacak.
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