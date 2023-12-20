2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız alarak tarihe geçti: İşte o modeller

Yayınlanma: 20.12.2023 - 18:02

Güncelleme: 20.12.2023 - 18:06

Avustralya Yeni Araba Değerlendirme Programı (ANCAP) tarafından yapılan testlerde 2 model pek de parlak olmayan performanslarının ardından sıfır yıldız güvenlik derecesini kazandı. Şu ana kadar yapılan testlerde sıfır yıldız alan yalnızca 1 model bulunuyordu.

ANCAP Başkanı Carla Hoorweg, "her iki markanın da günümüz tüketicilerinin güvenlik beklentilerini yanlış değerlendirdiğini" belirtirken, her iki araç da "uzun yıllardır yeni otomobillerde yaygın olan güvenlik özelliklerinin temelde ihmal edilmesi nedeniyle" eleştirildi.

Öncelikle MG 5, önden kayma testinde sürücünün göğüs ve bacakları için yaralanma riskini ölçen 'zayıf' derecelendirmelerin yanı sıra tam genişlikte ön testte arka yolcunun göğüs ve bacakları için 'zayıf' derecelendirmeler aldı. Araç ayrıca göğüs sapması ve yaralanma sınırlarını aşan emniyet kemeri yüklemesinin yanı sıra gösterge paneli yapısının arkasındaki tehlikeler nedeniyle de ceza aldı.

Buna ek olarak, çocuk mankenlerin baş ve boyunlarına yapılan yüklemenin "mevcut nesil araçların çoğunda görülenden önemli ölçüde daha yüksek" olduğu tespit edildi. Önden ve yandan çarpma testlerinde dört mankenden üçü için zayıf sonuçlar görüldü ve temel Vibe varyantı ne önde ne de arkada emniyet kemeri ön gerdiricileri ve yük sınırlayıcıları ile donatılmadığı saptandı. Orta sınıf Essence ise arkada bunlardan yoksundur. Ayrıca MG 5'te orta hava yastığı bulunmamakta, şerit desteği veya kör nokta izleme sistemi bulunmamakta, otonom acil durum frenleme özelliği sınırlı veya hiç bulunmamakta, sürücünün uyanıklığını izleyecek veya arkada bir çocuğun varlığına karşı uyaracak bir sistem de bulunmamaktadır.

SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ AÇILDI

Mahindra Scorpio'ya gelince, önden kayma, tam genişlikte önden, yandan çarpma ve eğik direk çarpışma testlerinde yetişkin yolcular için 'iyi', 'kabul edilebilir', 'marjinal', 'zayıf' ve 'zayıf korumanın bir karışımı'nı aldı. Ayrıca, üçüncü sırada üst bağlama çocuk emniyet noktalarının bulunmadığı, ön sırada bir orta hava yastığı sunmadığı ve bir yan darbe testinde sürücünün emniyet kemerinin açıldığı bile görüldü.

Yeni Zelanda'da Scorpio'nun yedi koltuklu bir versiyonunun satılıyor olması ve ikinci sıranın orta koltuğunda sadece bir kucak kemeri bulunması özellikle şok edici olarak dikkat çekti.

ANCAP Başkanı Hoorweg, "MG 5 ve Mahindra Scorpio bu yıl ilk kez Avustralya pazarında piyasaya sürüldü, ancak güvenlik tekliflerinin bugün satışta olan neredeyse tüm yeni otomobillerde gördüğümüzün birkaç nesil gerisinde olduğu açık" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu durum, yepyeni modeller olsalar bile tüm otomobillerin aynı güvenlik seviyesini sunmadığının çarpıcı bir hatırlatıcısıdır."