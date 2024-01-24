2024 Volkswagen Golf GTI'ın teknik özellikleri belli oldu: 265 beygir...

Her Golf neslinin bir GTI versiyonu olmuştur ve Volkswagen'in ateşli hatchback'i çoğu zaman sınıfının en iyisi olmuştur. Bu durum, revize edilmiş bir güç aktarma organı ve Mk8.5 versiyonu için çok ihtiyaç duyulan iç mekan teknolojisi değişiklikleri ile çok ikna edici bir Mk8 GTI olan yeni modelle devam etmelidir.