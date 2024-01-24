2024 Volkswagen Golf GTI'ın teknik özellikleri belli oldu: 265 beygir...
Yeni Volkswagen Golf GTI facelift 265 hp ile her zamankinden daha güçlü olarak geliyor.
Volkswagen Golf GTI, hothatch pazarındaki rakiplerini geride bırakmak amacıyla yeni görünümüne uygun olarak daha fazla güçle donatıldı.
50. YILDÖNÜMÜ
Volkswagen Golf 2024 yılında 50. yaş gününü kutluyor ve VW kutlamalar için Golf'e çeki düzen vermeyi uygun gördü. Popüler hatchback'in makyajlanmasıyla birlikte Volkswagen Golf GTI modelinde de geniş kapsamlı bir güncelleme yapıldı.
Her Golf neslinin bir GTI versiyonu olmuştur ve Volkswagen'in ateşli hatchback'i çoğu zaman sınıfının en iyisi olmuştur. Bu durum, revize edilmiş bir güç aktarma organı ve Mk8.5 versiyonu için çok ihtiyaç duyulan iç mekan teknolojisi değişiklikleri ile çok ikna edici bir Mk8 GTI olan yeni modelle devam etmelidir.
VOLKSWAGEN GOLF GTI TARİHİ
VW Golf GTI'ın dış görünümündeki değişiklikler standart Golf'ün makyajını takip ediyor; yeni bir LED far tasarımı ve yeni bir arka ışık imzası var. Üst ızgarada kırmızı bir şerit ve yeniden şekillendirilmiş geniş alt ızgara için yeni bir petek ekleme ile GTI için bazı özel detaylar var.
VOLKSWAGEN GOLF GTI TASARIMI
Arkada, çift çıkışlı egzoz uçları siyah bir difüzörün yanında yer alıyor ve yukarıda amaca yönelik bir tavan spoyleri var. GTI standart olarak 17 inç alaşım jantlara sahip, ancak 19 inç'e kadar jantlar da mevcut. Arkada, GTI'ın performansına uyması için standart Golf'e göre yükseltilmiş bir dizi kırmızı boyalı fren kaliperi yer alıyor.
Golf GTI'ın içinde direksiyon simidindeki kırmızı dikişler, spor koltuklar (ekose deseniyle döşenebilir) ve GTI arması korunuyor. GTI için bir ilk olan karbon fiber döşeme seçeneği ise yeni. Ayrıca 30 renk seçeneğine sahip ortam aydınlatması ve üç bölgeli klima kontrolü de mevcut.
Standart Golf'te olduğu gibi, GTI'ın bilgi-eğlence sistemi ve gösterge paneli bazı olumsuz geri bildirimlere yanıt olarak yeniden tasarlandı.
VOLKSWAGEN GOLF GTI YENİ DİREKSİYON
GTI, klima ve ses kontrolü için gösterge panelindeki dokunmatik kaydırıcılara arka aydınlatma ekledi ve direksiyon simidindeki dokunmaya duyarlı düğmeler fiziksel olanlarla değiştirildi.
Eski 10 inçlik ünitenin yerine Volkswagen'in yeni MIB4 bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış 12,9 inçlik yeni bir merkezi ekran bulunuyor.
VW bu sistemin "basitleştirilmiş" ve "çok hızlı çalışan" bir sistem olduğunu iddia ediliyor. Ana menünün her zaman kullanılabilir olduğu yeni bir düzene sahip. Ayrıca VW'nin ''Digital Cockpit Pro'' adını verdiği 10,25 inçlik bir sürücü ekranı da bulunuyor.
VOLKSWAGEN GOLF GTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Bu iç mekan değişiklikleri memnuniyet verici olsa da, asıl büyük haber GTI'ın en önemli özelliğinin geliştirilmiş olması. Eski GTI, 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motordan 245 hp güç üretirken, revize edilen araçta bu güç 265 hp'ye yükseltilecek.
Henüz performans rakamları yok, ancak mevcut otomobilin 6.2 saniyelik 0-100 km/sa süresini geçeceği kesin. GTI'ın bu kez sadece yedi vitesli DSG otomatik vites ile sunulması bekleniyor.
VOLKSWAGEN GOLF GTI DİNAMİK ŞASİ KONTROLÜ
Golf GTI'ın şasisinde herhangi bir değişiklik yapılacağına dair bir bilgi de yok. GTI'ın ''Dinamik Şasi Kontrolü''nün (DCC) bir seçenek olarak kalmasını ve opsiyonel 19 inç alaşım jantlarla donatılmış olması koşuluyla süspansiyon için değişken ayarlar getirmesi bekleniyor.
VOLKSWAGEN GOLF GTI FİYATLANDIRMASI
Fiyatlandırma henüz açıklanmadı ancak mevcut otomobil 2 milyon 809 bin TL'den başlıyor, bu da GTI'ın bu yeni makyajla 3 milyonun üzerinde başlayabileceği anlamına geliyor. Volkswagen'in ünlü hothatch modelinin bu yılın sonlarına doğru satışa sunulmasını bekleniyor.
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