Kia ve Hyundai elektriklide yeni çağ başlatıyor: Otomobillerin menzili ve performansı artıyor

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:57

Güncelleme: 23.01.2024 - 18:10

Sürtünme katsayısını neredeyse yüzde üç oranında azaltan Kia ve Hyundai'nin yeni teknolojisi 'aktif hava etekleri' hayata geçiyor.

Elektrikli araç üreticileri her zaman menzili artırmanın yeni yollarını ararken son buluş Hyundai Motor Grup'dan geldi.

Bu yeni yöntem Aktif Hava Eteği (AAS) Teknolojisi. Koreli gruba göre, bu teknoloji elektrikli araçlarının daha hızlı ve daha uzağa gitmesine yardımcı olacak.

Sistem, tekerleklerin neden olduğu türbülansı en aza indirmek için ön lastiklerin önüne ancak ön tamponun arkasına hava etekleri yerleştiriyor. Bu etekler 80 km/saat üzerindeki hızlarda devreye giriyor ve aracın hızı 70 km/saat altına düştüğünde otomatik olarak geri çekiliyor. Genesis GV60 ile yapılan testlerde, Aktif Hava Eteği Teknolojisi'nin sürtünme katsayısını (Cd) 0,008 oranında azaltmayı başararak sürtünmeyi yüzde 2,8 oranında iyileştirdiği açıklandı.

Genesis GV60

MENZİLİ VE PERFORMANSI ARTIRIYOR

Bunun da ötesinde Hyundai, AAS'nin daha yüksek hızlarda da fayda sağlamayı bırakmayacağını ifade etti. Açıkça görülüyor ki AAS aynı zamanda bastırma kuvvetini de artırıyor ve 200 km/saat üzerindeki hızlarda da çalışıyor.

Tüm bu açıklananların ardından Hyundai'nin, AAS'yi bir dizi araçta kullanması bekleniyor.

Hyundai Motor Group Başkan Yardımcısı ve Mobilite Gövde Geliştirme Grubu Başkanı Sun Hyung Cho yeni teknoloji için şöyle konuştu:

"Bu teknolojinin, aerodinamik performansı iyileştirmenin zor olduğu SUV gibi modeller üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor. Aerodinamik iyileştirmeler yoluyla elektrikli araçların sürüş performansını ve dengesini geliştirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz."

Aktif Hava Eteği Teknolojisi, Hyundai'nin EV serisinde kullandığı teknolojilere dikkat edenler için çok şaşırtıcı olmamalı. Ioniq 6'da zaten sürüklenme katsayılarını azaltmayı amaçlayan aktif hava kanatları, tekerlek hava perdeleri, tekerlek boşluk azaltıcıları ve bir arka spoyler kullanılıyor.

Hyundai Ioniq 6

BAŞVURU YAPILDI

AAS şimdilik sadece geliştirme aşamasında. Şirket hem Güney Kore'de hem de ABD'de patent başvurusunda bulundu.