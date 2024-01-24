Hyundai Kona Electric N Line versiyonu ile artık daha sportif: İşte fiyatı ve çıkış tarihi...

HYUNDAI KONA ELECTRIC N LINE S

N Line S ise 43 bin 95 sterlin (1 milyon 658 bin 295 TL) fiyata sahip. Alcantara ve deri döşemeli koltuklar, ısıtma ve havalandırma işlevi, çift bölgeli klima kontrolü ve yükseltilmiş bir ses sistemi bu paket ile geliyor. Ayrıca N Line S için uzaktan park asistanı, elektrikli açılır tavan ve Hyundai'nin 'Otoyol Sürüş Asistanı 2' sürücü yardımcıları paketini ekleyen isteğe bağlı bir LUX paketi de var.