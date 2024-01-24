Hyundai Kona Electric N Line versiyonu ile artık daha sportif: İşte fiyatı ve çıkış tarihi...
Hyundai Kona Electric, N Line ve en üst seviye N Line S donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor.
Benzinli Hyundai Kona'nın ardından sıra Hyundai Kona Electric'in sportif N Line ve N Line S versiyonlarına geldi. Kona sportif eklentiler ile cezbediyor.
Hyundai, yeni donanım seviyelerinin şubat ayında başlayacak üretimle birlikte ilkbaharda Avrupa yollarında olacağını açıkladı. Kona Electric'in N Line ve N Line S versiyonları bir dizi dış ve iç tasarım değişikliğinin yanı sıra bazı kullanışlı ekstra donanımlara da sahip.
Hyundai Kona Electric N Line'ın dış tasarımında yeni ön ve arka tamponlar, yeni yan etekler ve benzersiz 19 inç alaşım jantlar bulunuyor. Ayrıca, her yerde çok sayıda N Line arması bulunuyor.
HYUNDAI KONA ELECTRIC N LINE
N Line'ın içinde N Line logolu spor koltuklar, kırmızı kontrast dikişler ve direksiyon simidi ile gösterge panelinde kırmızı vurgular bulunuyor. Her Kona Electric'te olduğu gibi Hyundai'nin 'Smart Key' anahtarsız çalıştırma özelliği de standart.
N Line, tüm stil değişikliklerinin yanı sıra ortam aydınlatması, ön ve arka ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, kablosuz akıllı telefon şarj cihazı ve elektrikli bagaj kapağına sahip.
HYUNDAI KONA ELECTRIC N LINE FİYATI
Yeni donanım paketi ile Hyundai Kona İngiltere'de 40 bin 395 sterlinden (1 milyon 554 bin 400 TL) başlıyor ancak iki tonlu kontrast siyah tavan ise opsiyon.
HYUNDAI KONA ELECTRIC N LINE S
N Line S ise 43 bin 95 sterlin (1 milyon 658 bin 295 TL) fiyata sahip. Alcantara ve deri döşemeli koltuklar, ısıtma ve havalandırma işlevi, çift bölgeli klima kontrolü ve yükseltilmiş bir ses sistemi bu paket ile geliyor. Ayrıca N Line S için uzaktan park asistanı, elektrikli açılır tavan ve Hyundai'nin 'Otoyol Sürüş Asistanı 2' sürücü yardımcıları paketini ekleyen isteğe bağlı bir LUX paketi de var.
HYUNDAI KONA ELECTRIC N LINE MENZİL
Hyundai, N Line ve N Line S'i yalnızca daha büyük 65kWh batarya formunda sunuyor. N Line veya N Line S eklentileri Kona Electric 65kWh modelinin verimliliğini veya performansını etkilemiyor. Standart araçta olduğu gibi daha büyük jantlar menzili 454 kilometreye düşürüyor. 0-100 km/sa süresiyse 7,8 saniye.
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