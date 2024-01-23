Volkswagen'in Çin pazarındaki 15 yıllık üstünlüğü sona erdi: Yeni lider belli oldu

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:32

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:32

Çin'in otomotiv devi BYD, geçen yıl Çin'de en çok satan otomobil markası olarak Volkswagen'i geride bıraktı. Böylece en azından 2008'den bu yana ilk kez bir otomobil üreticisi Alman markasını geride bırakmış oldu.

Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi'nin verilerine göre BYD geçen yıl Çin'de 2,4 milyon yeni araç tescili gerçekleştirdi. Automotive News Europe'un haberine göre, bu yeni veriler BYD'nin Çin'deki toplam pazar payını 3,2 puanlık bir artışla %11'e yükseltti.

BYD, geçen yılın başlarında üç aylık bazda Çin'in en çok satan otomobil markası olarak VW'yi geride bırakmıştı. Yeni verilerse bunun tüm yıl sonuçları için de geçerli olduğunu gösterdi.

Reuters'ın haberine göre, Volkswagen'in Çin'deki bataryalı-elektrikli araç teslimatları yüzde 23,2 artışla 191 bin 800'e ulaşırken, toplam satışlar yüzde 1,6 artışla 3,2 milyon otomobile ulaştı.

Tesla Model X

Geçen yıl BYD 1,6 milyon tamamen bataryalı elektrikli araç satarak 1,8 milyon satış yapan Tesla'nın ardıdan ikinci sırada yer aldı. Sadece bataryalı araçlar ve plug-in hibritler de dahil olmak üzere yeni enerji araçları olarak adlandırılan tüm araçların satışları toplandığında, BYD 2023 yılında 3 milyondan fazla araç satmış oldu.

Dünyanın en büyük otomobil pazarında ülkenin hâkim otomobil üreticisi olan BYD, geçen yıl 2022'ye göre satışlarında yüzde 62'lik muazzam bir büyüme kaydetti. Car News China'ya göre BYD, geçen yılın ilk yarısında kârını üçe katlayarak 1,5 milyar dolara çıkardı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ SATIŞI

Elbette Çin elektrikli araç pazarı hızla büyüyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çinli otomobil üreticileri 2024 yılı için elektrikli ve hibrit araç satışının 11,5 milyona çıkmasını bekliyor.