AB Çin gerilimi tırmanıyor: Elektrikli araçlara uygulanacak ilave vergiler yarın başlıyor

'HÂLÂ DÖRT AYLIK BİR SÜRE VAR'

Bu sürecin sonunda AB'nin yürütme organı olan Komisyon, tipik olarak beş yıl süreyle uygulanacak ve AB üyelerinin oylayacağı "kesin vergiler" önerebilir.

Çin Ticaret Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada her iki tarafın da şu ana kadar konuyla ilgili tarifeler üzerinde birkaç tur teknik görüşme yaptığını söyledi.

Bakanlık sözcüsü He Yadong, "Tahkimden önce hâlâ dört aylık bir süre var ve Avrupalı ve Çinli tarafların aynı yönde hareket etmelerini, samimiyet göstermelerini ve danışma sürecini mümkün olan en kısa sürede ilerletmelerini umuyoruz" dedi.

Hem Lufthansa hem de İtalya ekonomi bakanlığı anlaşmanın hayata geçirilmesi için çeşitli çözüm yolları önermişti.