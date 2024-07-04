AB Çin gerilimi tırmanıyor: Elektrikli araçlara uygulanacak ilave vergiler yarın başlıyor
AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillerden yüzde 37.6'ya varan oranlarda alacağı gümrük vergisi yarından itibaren uygulamaya konuluyor.
Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Avrupa Birliği yarından itibaren Çin'de üretilen elektrikli araçların ithalatına %37.6'ya varan oranlarda gümrük vergisi uygulayacak ve Pekin ile ticaret gerilimini tırmandıracak.
Ancak tarifelerin sadece geçici olduğu ve iki taraf arasında yoğun görüşmelerin devam etmesi beklenen dört aylık bir süre var.
Avrupa Komisyonu'nun %17.4 ile %37.6 arasında değişen geçici gümrük vergileri, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in devlet sübvansiyonlarıyla inşa edilen ucuz elektrikli araçların sel tehdidi altında olduğunu söylediği durumu önlemek için tasarlandı.
12 HAZİRAN'DA AÇIKLANMIŞTI
Oranlar, Komisyon tarafından 12 Haziran'da açıklanan oranlarla neredeyse tamamen aynı. Komisyon, şirketlerin ilk açıklamada küçük hesaplama hataları tespit etmelerinin ardından küçük ayarlamalar yaptı.
ÇİN'DEN KARŞILIK
Pekin daha sonra Çin'in çıkarlarını korumak için "gerekli tüm önlemleri" alacağını söyledi.
Bunlar arasında konyak ya da domuz eti gibi ürünlerin Çin'e ihracatında misilleme gümrük vergileri de yer alabilir.
AB'nin sübvansiyon karşıtı soruşturmasının yaklaşık dört ayı daha var.
'HÂLÂ DÖRT AYLIK BİR SÜRE VAR'
Bu sürecin sonunda AB'nin yürütme organı olan Komisyon, tipik olarak beş yıl süreyle uygulanacak ve AB üyelerinin oylayacağı "kesin vergiler" önerebilir.
Çin Ticaret Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada her iki tarafın da şu ana kadar konuyla ilgili tarifeler üzerinde birkaç tur teknik görüşme yaptığını söyledi.
Bakanlık sözcüsü He Yadong, "Tahkimden önce hâlâ dört aylık bir süre var ve Avrupalı ve Çinli tarafların aynı yönde hareket etmelerini, samimiyet göstermelerini ve danışma sürecini mümkün olan en kısa sürede ilerletmelerini umuyoruz" dedi.
Hem Lufthansa hem de İtalya ekonomi bakanlığı anlaşmanın hayata geçirilmesi için çeşitli çözüm yolları önermişti.
YÜZDE 37.6'LIK VERGİ
AB'nin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre BYD (002594.SZ) %17.4, Geely (GEELY.UL) %19.9 ve SAIC %37.6 oranında vergi ile karşı karşıya kalacak. Bu oranlar AB'nin otomobil ithalatına uyguladığı %10'luk standart vergiye ek olarak uygulanacak.
Batılı otomobil üreticileri Tesla (TSLA.O), ve BMW (BMWG.DE), dahil olmak üzere AB tarafından sübvansiyon karşıtı soruşturmayla işbirliği yaptığı kabul edilen şirketler %20,8'lik tarifeye tabi olacak ve işbirliği yapmayanlara %37,6'lık bir oran uygulanacak.
ÇİN'DE ÜRETİLEN YÜZDE 20 DAHA UCUZ!
Komisyon, Çinli markaların AB pazarındaki payının 2019'da %1'in altından %8'e yükseldiğini ve 2025'te %15'e ulaşabileceğini tahmin ediyor. Komisyon, fiyatların genellikle AB yapımı modellerin %20 altında olduğunu belirtiyor.
GÜNEŞ PANELİ VURGUSU
Avrupalı politika yapıcılar, AB'nin Çin'den ithalatı engellemek için sadece sınırlı önlemler aldığı ve birçok Avrupalı üreticinin çöktüğü on yıl önce güneş panellerinde yaşananların tekrarlanmasını önlemek istiyor. AB, Çin elektrikli araçlarına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını geçen ekim ayında başlattı.
Çin Binek Otomobil Birliği, tarifelerin Çinli firmaların çoğunluğu üzerinde sadece mütevazı bir etkisi olacağını söyledi.
ABD YÜZDE 100'E ÇIKARDI
Söz konusu oranlar, Washington'un ağustos ayından itibaren Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulamayı planladığı %100'lük tarifeden çok daha düşük.
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