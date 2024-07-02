Hyundai, yeni modeli Inster'i tanıttı: Elektrikli SUV bakın kaç paraya satılacak! İşte tüm detaylar...

HYUNDAI INSTER MENZİL

Geniş iç mekânıyla dikkat çeken Inster, güvenli ve kaliteli sürüş sunmak için gelişmiş bir pil ve elektrik motor teknolojisiyle üretiliyor. Diğer Hyundai ve Ioniq modellerinde olduğu gibi hızlı şarj alt yapısı sunan Inster, WLTP normlarına göre 355 kilometreye kadar menzil vaat ediyor. Inster, bu menzille kendi segmentindeki en iyi değerlerden birini sunuyor.