Alfa Romeo En İyi Otomobiller Yarışması'na damga vurdu: Yarışma tarihinde ilk kez 1 marka 3 ödül aldı...
Üç Alfa Romeo modeli sınıfının en iyisi seçilerek En İyi Otomobiller Yarışması tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 'Auto Motor und Sport' dergisi tarafında düzenlenen 'En İyi Otomobiller 2024' (BEST CARS 2024) yarışmasında üç birincilik elde ederek yarışma tarihinde ilki gerçekleştirdi.
ALFA ROMEO GULIA
Alfa Romeo Gulia 7'nci kez 'Orta Boy İthal Otomobiller' kategorisinde ilk sırada yer aldı. Gulia, dergi okuyucularının verdiği oyların yüzde 21,5'ini alarak unvanını korudu.
ALFA ROMEO STELVIO
Alfa Romeo Stelvio ise 'Büyük SUV-Off-Road' kategorisinde 45 model arasından birinci seçildi.
ALFA ROMEO TONALE
Alfa Romeo Tonale de 'Kompakt SUV-Off-Road' kategorisinde tüm ithal otomobiller arasında en yüksek oyu alarak, 34 rakip model arasından birinci oldu.
13 KATEGORİDE 455 ARAÇ
Alfa Romeo'nun üç kategoride ilk sırada yer aldığı ve bu sene 48'inci kez gerçekleştirilen En İyi Otomobiller 2024 (BEST CARS 2024) ödüllerinde 13 kategoride 455 araç yer aldı. Üç Alfa Romeo modeli de sınıfının en iyisi seçilerek yarışma tarihinde yeni bir rekora imza atıldı.
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