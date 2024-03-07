Alfa Romeo En İyi Otomobiller Yarışması'na damga vurdu: Yarışma tarihinde ilk kez 1 marka 3 ödül aldı...

13 KATEGORİDE 455 ARAÇ

Alfa Romeo'nun üç kategoride ilk sırada yer aldığı ve bu sene 48'inci kez gerçekleştirilen En İyi Otomobiller 2024 (BEST CARS 2024) ödüllerinde 13 kategoride 455 araç yer aldı. Üç Alfa Romeo modeli de sınıfının en iyisi seçilerek yarışma tarihinde yeni bir rekora imza atıldı.