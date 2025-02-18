BYD'den muhteşem haber: O özellik artık tüm modellerde olacak!
Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 'Tanrı'nın Gözü' adlı asistan sisteminin gelecekte küçük araçlara da kurulacağını açıkladı. Bu özellik şimdiye kadar yalnızca diğer modellere oranla daha yüksek fiyat etiketine sahip modellerde kulanılabiliyordu.
BYD'nin 'Tanrı'nın Gözü' özelliği tüm BYD araçlarında, hatta şu anda Çin'de sadece 353 bin TL olan Seagull'da bile mevcut olacak. Avrupa'da da satılan Dolphin kompakt elektrikli otomobil de 'Tanrı'nın Gözü' ile donatılacak modeller listesinde yer alıyor. Ancak yeni özelliklerin Avrupa pazarı için de geçerli olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
OTOMATİK SÜRÜŞ VE PARK
'Tanrı'nın Gözü' diğer özelliklerinin yanı sıra otoyolda sürücü gözetiminde otomatik sürüş ve tam otomatik park ve geri manevra imkânı sağlıyor. BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, şirketin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde akıllı sürüş işlevlerinin emniyet kemerleri ve hava yastıkları kadar önemli hale geleceğini söyledi. Akıllı sürüşün yaygınlaşmasının önündeki en büyük engelin yüksek fiyat olduğunu, bu nedenle çoğu tüketicinin bu işlevlere erişemediğini söyledi. BYD'nin bu işlevleri herkes için erişilebilir hale getirerek akıllı sürüşün yaygınlaşmasını hızlandıracağını da sözlerine ekledi.
Küçük modellerde bile akıllı sürüşü mümkün kılmak, yerleşik otomobil üreticileri için bir meydan okuma olarak görülebilir. Şimdiye kadar BMW ve Mercedes-Benz gibi markalar bu özelliği yalnızca lüks modellerinde ve genellikle de yüksek bir ek ücret karşılığında sunuyordu. BYD en son teknolojiyi geniş kitleler için erişilebilir kılıyor.
TANRI'NIN GÖZÜ SİSTEMİ NEDİR?
'Tanrı'nın Gözü' ile BYD üç farklı model arasında ayrım yapıyor. Tanrı'nın Gözü A'nın en üst modeli DiPilot 600. Üç LiDAR ile çalışıyor ve çoğunlukla ultra lüks marka Yangwang tarafından kullanılıyor. Tanrı'nın Gözü B, bir LiDAR ile çalışan ve Denza markasının otomobillerinde ve bazı BYD premium araçlarında yer alan DiPilot 300. Daha uygun fiyatlı modellerde ise otomobil üreticisi DiPilot 100 adı verilen daha uygun fiyatlı C versiyonunu kullanıyor. LiDAR'a sahip değil ve bunun yerine bir kamera ve görüntü tanımaya dayanıyor.
YÜKSELTME ALACAK MODELLER
Henüz Tanrı'nın Gözü'nü kullanamayan küçük otomobillere ek olarak, daha büyük modeller de yardım sisteminin bir güncellemesini alacak. Bu da en son versiyonun toplam 21 araç modelinde yer alacağı anlamına geliyor.
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