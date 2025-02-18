BYD'den muhteşem haber: O özellik artık tüm modellerde olacak!

TANRI'NIN GÖZÜ SİSTEMİ NEDİR?

'Tanrı'nın Gözü' ile BYD üç farklı model arasında ayrım yapıyor. Tanrı'nın Gözü A'nın en üst modeli DiPilot 600. Üç LiDAR ile çalışıyor ve çoğunlukla ultra lüks marka Yangwang tarafından kullanılıyor. Tanrı'nın Gözü B, bir LiDAR ile çalışan ve Denza markasının otomobillerinde ve bazı BYD premium araçlarında yer alan DiPilot 300. Daha uygun fiyatlı modellerde ise otomobil üreticisi DiPilot 100 adı verilen daha uygun fiyatlı C versiyonunu kullanıyor. LiDAR'a sahip değil ve bunun yerine bir kamera ve görüntü tanımaya dayanıyor.