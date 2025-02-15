Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

Radar ve ön kameraları sayesinde karşı şeride girme durumunu algılayarak çarpışma riskini önlemek için sürücüyü güvenli bir şekilde kendi şeridine yönlendirebilirken, yoldan çıkma riskini azaltmaya yardımcı olan sistem, ayrıca diğer araçlarla, yayalarla ve bisikletlilerle çarpışmaları önlemek üzere frenleme ve yönlendirme özellikleri sunuyor.