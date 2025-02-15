Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...
Volvo Cars'ın SUV modeli XC90 yenilenen tasarım ve teknolojileriyle Türkiye'de tanıtıldı.
Volvo'nun amiral gemisi XC90'ın teknik ve tasarım yeniliklerinin tanıtıldığı basın toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Sınırlı sayıda otomobilde sunulmak üzere Volvo XC90 B5 Mild Hybrid modeli 6 milyon 790 bin lira, Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid modeli ise 7 milyon 570 bin lira fiyatıyla satışa sunulacak.
VOLVO XC90 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Hibrit ve elektrikli sürüşe geçiş stratejisini güçlendiren ve hem tasarım hem de teknolojik iyileştirmelerin yapıldığı XC90, üstün güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.
XC90, Türkiye'de ilk tanıtıldığı 2002'den bu yana toplam 17 bin 437 adet satıldı.
Yeni XC90, sunduğu üstün güvenlik özellikleri ve kullanıcı deneyimiyle dikkati çekerken, 7 koltuklu araç gelişmiş sürüş konforuyla tüm yolcular için yeterli geniş alan ve ergonomik konfor sunuyor.
VOLVO XC90 PLUG-IN HYBRID
XC90 Plug-in Hybrid, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 69 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunarak günlük seyahatlerde sıfır egzoz emisyonu sağlıyor.
Hibrit motor sistemi, ihtiyaç duyulduğunda içten yanmalı motorla birleşerek 800 km'den fazla menzil sağlıyor.
2024'te premium segmentte plug-in hybrid satışlarıyla dikkati çeken Volvo Car Türkiye, XC90 Plug-in Hybrid modeliyle bu yıl da bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
En güvenli otomobillerden biri olarak tasarlanan XC90, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleriyle donatıldı.
Radar ve ön kameraları sayesinde karşı şeride girme durumunu algılayarak çarpışma riskini önlemek için sürücüyü güvenli bir şekilde kendi şeridine yönlendirebilirken, yoldan çıkma riskini azaltmaya yardımcı olan sistem, ayrıca diğer araçlarla, yayalarla ve bisikletlilerle çarpışmaları önlemek üzere frenleme ve yönlendirme özellikleri sunuyor.
Yeni XC90'daki her bir amortisör, yol koşullarına mekanik olarak uyum sağlayarak hem konforu hem de dengeyi optimize ediyor.
VOLVO XC90 HAVALI SÜSPANSİYON
Havalı süspansiyon seçeneği ise sürücünün tercihine göre otomobilin yerden 20 mm alçalmasını veya 40 mm yükselmesini sağlıyor. Bu özellik otomobile daha rahat giriş-çıkış, yüksek hızda aerodinamik sürüş ve engebeli arazide ilave sürüş yüksekliği gibi avantajlar sunuyor.
XC90'ın ilk göze çarpan dış tasarım yeniliği yeni ön ızgara tasarımı olurken, bununla beraber yeni koyulaştırılmış arka lambalar, güncellenmiş ön tampon ve çamurluklar bulunuyor.
YENİ EKRAN
Yeni XC90'ın dış tasarımında daha modern çizgiler öne çıkarken, iç mekanda kullanıcı dostu bir deneyim sunan 11,2 inç yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.
Piksel yoğunluğu yüzde 21 artırılarak daha net ve keskin görüntü kalitesi sağlanan XC90'ın ekranının en büyük yeniliğinde ise artık haritalar, medya ve telefon gibi en sık kullanılan uygulamalar ve kontroller ana ekranda yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu!
- CHP'den flaş anket açıklaması
- Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi
- Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'çamur' yanıtı
- Bakanlığın tepki çeken '14 Şubat' paylaşımına yanıt
- Soruşturmada flaş gelişme!
- Tüzel kişiler için KKM sona erdi
- İYİ Parti kurmaylarından çarpıcı değerlendirme
- Özel'den TÜSİAD soruşturmasına ilk tepki