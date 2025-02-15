Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

Volvo Cars'ın SUV modeli XC90 yenilenen tasarım ve teknolojileriyle Türkiye'de tanıtıldı.

Hakan Akarsu
15 Şubat 2025 Cumartesi, 14:50
Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

Volvo'nun amiral gemisi XC90'ın teknik ve tasarım yeniliklerinin tanıtıldığı basın toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Sınırlı sayıda otomobilde sunulmak üzere Volvo XC90 B5 Mild Hybrid modeli 6 milyon 790 bin lira, Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid modeli ise 7 milyon 570 bin lira fiyatıyla satışa sunulacak.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

VOLVO XC90 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Hibrit ve elektrikli sürüşe geçiş stratejisini güçlendiren ve hem tasarım hem de teknolojik iyileştirmelerin yapıldığı XC90, üstün güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

XC90, Türkiye'de ilk tanıtıldığı 2002'den bu yana toplam 17 bin 437 adet satıldı.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

Yeni XC90, sunduğu üstün güvenlik özellikleri ve kullanıcı deneyimiyle dikkati çekerken, 7 koltuklu araç gelişmiş sürüş konforuyla tüm yolcular için yeterli geniş alan ve ergonomik konfor sunuyor.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

VOLVO XC90 PLUG-IN HYBRID

XC90 Plug-in Hybrid, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 69 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunarak günlük seyahatlerde sıfır egzoz emisyonu sağlıyor.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

Hibrit motor sistemi, ihtiyaç duyulduğunda içten yanmalı motorla birleşerek 800 km'den fazla menzil sağlıyor.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

2024'te premium segmentte plug-in hybrid satışlarıyla dikkati çeken Volvo Car Türkiye, XC90 Plug-in Hybrid modeliyle bu yıl da bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

En güvenli otomobillerden biri olarak tasarlanan XC90, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleriyle donatıldı.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

Radar ve ön kameraları sayesinde karşı şeride girme durumunu algılayarak çarpışma riskini önlemek için sürücüyü güvenli bir şekilde kendi şeridine yönlendirebilirken, yoldan çıkma riskini azaltmaya yardımcı olan sistem, ayrıca diğer araçlarla, yayalarla ve bisikletlilerle çarpışmaları önlemek üzere frenleme ve yönlendirme özellikleri sunuyor.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

Yeni XC90'daki her bir amortisör, yol koşullarına mekanik olarak uyum sağlayarak hem konforu hem de dengeyi optimize ediyor.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

VOLVO XC90 HAVALI SÜSPANSİYON

Havalı süspansiyon seçeneği ise sürücünün tercihine göre otomobilin yerden 20 mm alçalmasını veya 40 mm yükselmesini sağlıyor. Bu özellik otomobile daha rahat giriş-çıkış, yüksek hızda aerodinamik sürüş ve engebeli arazide ilave sürüş yüksekliği gibi avantajlar sunuyor.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

XC90'ın ilk göze çarpan dış tasarım yeniliği yeni ön ızgara tasarımı olurken, bununla beraber yeni koyulaştırılmış arka lambalar, güncellenmiş ön tampon ve çamurluklar bulunuyor.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

YENİ EKRAN

Yeni XC90'ın dış tasarımında daha modern çizgiler öne çıkarken, iç mekanda kullanıcı dostu bir deneyim sunan 11,2 inç yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

Yenilenen Volvo XC90 artık Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri...

Piksel yoğunluğu yüzde 21 artırılarak daha net ve keskin görüntü kalitesi sağlanan XC90'ın ekranının en büyük yeniliğinde ise artık haritalar, medya ve telefon gibi en sık kullanılan uygulamalar ve kontroller ana ekranda yer alıyor.

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