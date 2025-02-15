Pirelli, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarıyla en yüksek puanı aldı

Yayınlanma: 15.02.2025 - 13:13

Güncelleme: 15.02.2025 - 13:13

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kar amacı gütmeyen uluslararası kuruluş CDP, 2024'te 24 bin 800'den fazla şirketin çevresel konulardaki bilgilerini derleyip analiz ederek global liderleri belirledi.

İklim Değişikliği programındaki 'A' notu alınabilecek en yüksek puanı temsil ediyor. Pirelli'nin karbonsuzlaştırma stratejisi, emisyonlarını ve iklim risklerini azaltma çalışmalarının yanı sıra düşük karbon ekonomisi geliştirme çabalarının etkinliği, ayrıca bilgilerini eksiksiz ve şeffaf şekilde raporlaması, çevresel etki açısından en iyi uygulamaları benimsemesi bu notu almasına katkıda bulunan faktörler oldu.

NET SIFIR HEDEFİ

Pirelli'nin 2040 itibarıyla Net Sıfıra ulaşmaya yönelik uzun vadeli hedefleri Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından da onaylanmış bulunuyor. CDP'den bu önemli derecelendirmeyi almak, Pirelli'nin dünya çapındaki lastik üreticileri arasında en iddialısı olan bu hedeflere ulaşma taahhüdünü bir kez daha teyit ediyor.

Şirketlerin ve hükümetlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarına, ayrıca su kaynaklarını ve ormanları korumalarına yardımcı olmayı amaçlayan CDP, puanın hesaplandığı metodolojiyi dikkate alarak bağımsız bir değerlendirme yapabilmek için çevresel etkiler, riskler ve fırsatlarla ilgili verileri topluyor. Bu veriler, 140 trilyon doları aşan varlığa sahip olan 700'den fazla yatırımcının talebi doğrultusunda 2024 yılında raporlama yapan şirketler tarafından CDP platformu aracılığıyla iletildi.