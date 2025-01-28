BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

Elektrikli otomobil üreticisi BYD, amiral gemisi elektrikli SUV modeli Tang'ı Türkiye'de satışa sunacağı tarihi duyurdu. 530 kilometre menzilli BYD Tang için geri sayıma geçildi.

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28 Ocak 2025 Salı, 17:04
BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de halihazırda 6 modeliyle ilgi odağı olan BYD, martta amiral gemisi elektrikli SUV modeli Tang'ı müşterileriyle buluşturacak.

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

Geniş iç hacmi, premium özellikleri ve gelişmiş elektrikli araç teknolojileriyle öne çıkan BYD Tang, estetik detayları, çarpıcı hatları ve ferah iç mekanıyla dikkat çekiyor. 

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

Araç, BYD Akıllı Kokpit Sistemi sayesinde bilgi-eğlence deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

BYD TANG EKRAN BOYUTU

Tang, 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm'un Snapdragon SA8155 çip seti ile donatılarak sürücülere mobil bir teknoloji merkezi sunuyor. 

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

7 KOLTUKLU SUV

Ayrıca 7 koltuklu ferah iç tasarımı, gelişmiş elektrikli motor teknolojisi ve çevreye duyarlı yapısıyla hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için ideal bir SUV olarak öne çıkıyor.

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

BYD TANG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Araç, 108,8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisi sayesinde 530 kilometreye kadar menzil sunuyor ve çift elektrik motoru ile dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde 0'dan 100 kilometre hıza yalnızca 4,9 saniyede ulaşıyor.

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

Ayrıca BYD Tang, DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü sayesinde farklı sürüş modlarına uyum sağlayarak yol koşullarını analiz ediyor. 

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

AYARLI SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Analizin ardından süspansiyon sertliğini otomatik olarak ayarlayan model maksimum konfor ve denge sağlıyor.

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

BLADE BATARYA

Blade Batarya, lityum demir fosfat (LFP) kimyasıyla geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık sunuyor. 

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

Çivi ile Delme Testi’ni başarıyla geçen bu teknoloji, sektördeki en güvenli bataryalardan biri olarak gösteriliyor. 

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

BYD TANG ŞARJ SÜRESİ

Ayrıca, hızlı şarj özelliğiyle yalnızca 30 dakikada %30’dan %80’e kadar şarj edilebiliyor, bu da günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda sürücülere yüksek güvenilirlik sağlıyor.

BYD'nin elektrikli SUV modeli Tang için tarih verildi: 530 kilometre menzille geliyor...

BYD TANG NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Tam elektrikli E-SUV modeli BYD Tang, mart ayından itibaren Türkiye'deki BYD bayilerinde müşterilerin beğenisine sunulacak.

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