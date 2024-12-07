DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

DS Automobiles, yılın son ayında DS 7 ve DS 4 modellerinde ayrıcalıklı finansman modelleri sunuyor. İşte kampanya ayrıntıları...

AA
07 Aralık 2024 Cumartesi, 13:26
DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles'in aralık ayı teklifleri kapsamında, DS 7 Opera BlueHDi 130, 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği fırsatlarıyla sunuluyor.

DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

Şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle performans ve verimliliği bir arada sunan DS 7 Opera E-Tense 4X4 360, 350 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla premium SUV sınıfında yüksek performansı arayanları hedefliyor. DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 ise 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

DS 7 Opera E-Tense 225, 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni bir DS Automobiles modeline sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

Özgün, zarif ve sportif tasarımıyla öne çıkan DS 4 Performance Line BlueHDi 130 ve DS 4 Performance Line PureTech 130 modelleri, 750 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği avantajıyla sunuluyor.

DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

Donanım listesine dahil olan DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modelleri ise 900 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanaklarıyla müşterileri bekliyor.

DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki güçlü ve modern çizgileri ile dikkati çekiyor. DS 7'nin ön tasarımında yer alan DS Pixel Led Vision 3.0 farlar, DS Light Veil gündüz farlarını da kapsayarak lüks moda ruhunu yansıtıyor.

DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

DS 7'de ayrıca tamamı otomatik şanzımanla kombine edilen dört farklı güç seçeneği de sunuluyor. DS 7, 130 BG'ne sahip BlueHDi (Dizel) yanı sıra E-Tense 225, E-Tense 4x4 300 ve E-Tense 4x4 360 şarj edilebilir hibrit güç üniteleriyle öne çıkıyor.

DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor.

DS Automobiles'den aralık ayına özel fırsat! İşte model model kampanyalar...

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı, DS Aero Sport Lounge konseptinden esinleniyor.

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