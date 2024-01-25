Paris Moda Haftası'nın resmi otomobilleri DS 7 ve DS 9 sıfır emisyonla görev başında

DS Automobiles'ın E-Tense şarj edilebilir DS 7 ve DS 9 modelleri, Paris Moda Haftası'nda davetlilerin kullanımına sunulacak.

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Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:39
Paris Moda Haftası'nın resmi otomobilleri DS 7 ve DS 9 sıfır emisyonla görev başında
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana Paris Moda Haftası'nın ortağı olan DS Automobiles, tüm 'Haute Couture' ve Moda Federasyonu davetlilerinin defile etkinliklerine ulaşımlarını, E-Tense şarj edilebilir DS 7 ve DS 9 model araçlarıyla sağlayacak.

DS Automobiles, bilgi-eğlence sistemi 'IRIS SYSTEM'e dahil edilen 'ChatGPT' ile sıfır emisyonlu şık sürüş deneyimi yaşatmak için, gazetecilere, fenomenlere ve yeteneklere, Paris sokaklarında eşlik edecek.

Elektrik enerjisine geçiş, 2019'dan bu yana satılan yüzde 100 elektrikli ürün yelpazesiyle DS Automobiles stratejisinin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Yüzde 100 elektrikli yeni DS 3 E-Tense'ten 360 beygir gücündeki şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip DS 9 E-Tense'e kadar her model, markanın sürdürülebilir mobiliteye bağlılığını ortaya koyuyor. Bu yıldan itibaren tüm yeni modellerini yüzde 100 elektrikli tasarlayacak DS Automobiles, enerji dönüşümüne bağlılığının altını çiziyor.

Paris Moda Haftası'nda, erkek modası sonbahar/kış 2024-2025 defilelerini takip eden Haute Couture ilkbahar/yaz defileleri ve kadın modası sonbahar/kış 2024-2025 defileleri düzenlenecek.


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