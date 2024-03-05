Elektrikli 'süper araba' yarışı hızlandı! Hangi marka, hangi modeli üretiyor?
Elektrikli araçlar; teknolojinin gelişmesi, küresel ısınma ve artan yakıt fiyatları nedeniyle sürücülerin yeni gözdesi. Peki, hangi model, hangi ülkede üretiliyor ve hangi özelliklere sahipler? İşte, cevabı...
ASTON MARTIN (VALHALLA), BİRLEŞİK KRALLIK
Aston Martin, daha çok fosil yakıtla çalışan arabalarıyla ünlü olsa da bugün “elektrikli geleceğe” adapte olmuş durumda.
0’dan saate 100 kilometrelik hıza 3 saniyede çıkabilen Valhalla, şık tasarımı ile öne çıkıyor. 998 beygir gücündeki elektrik motoru, saatte yaklaşık 280 kilometre hıza olanak tanıyor.
Süper aracın fiyatı ise yaklaşık 25 milyon TL.
MERCEDES-BENZ (SLS AMG E-CELL), ALMANYA
Alman otomativ sektörünün sembolü haline gelen Mercedes–Benz'in yeni süper arabası, rengi kadar özellikleriyle de göz kamaştırıyor.
0’dan 100 km/sa'e 3.6 saniyede çıkabillen SLS AMG E-CELL, Alman mühendisliğinin ürünü özel soğutma sistemiyle, normal bir elektrikli arabaya göre daha uzun süre, maksimum hızı olan saatte 321 kilometrede yol alabiliyor.
Motoru yanmasa da arabanın 6 milyon TL'lik fiyatı cepleri yakıyor.
DS (E-TENSE PERFORMANCE), FRANSA
Citroen’in lüks arabalara odaklanan alt markası DS, Alman rakibi kadar çevre dostu, fakat İngiliz komşusu kadar da modern bir tasarımla öne çıkıyor.
0’dan 100 km/sa’e sadece 2 saniyede ulaşabilen E-Tense Performance, saatte yaklaşık 330 kilometre hızıyla ses bariyerlerine meydan okuyor. Henüz satış fiyatı açıklanmayan araç, meraklılarının iştahını kabartıyor.
PININFARINA (BATTİSTA), İTALYA
Pininfarina, bir zamanlar Ferrari’ye bağlı bir tasarım şirketi olarak kurulmuştu. Aracın çizgileri de bu geçmişini yansıtırken elektrikli bir araç olduğunu unutturuyor.
Battista 0’dan 100 km/sa’e sadece 1.8 saniyede çıkabiliyor. Saatte 358 kilometre hız yapabilen arabadan 2022 yılında sadece 150 adet üretildi.
Fiyatı ise yaklaşık 70 milyon TL'den başlıyor...
KALASHNIKOV (CV-1), RUSYA
Kalashnikov, arabadan çok otomatik taaruz tüfekleriyle ünlü bir dünya markası. Fakat, Rus savunma devi, üretim yelpazesini geliştirmek istiyor olacak ki eski Sovyet arabalarını hatırlatan CV-1’in üzerinde çalıştığını duyurdu.
CV-1 hakkındaki birçok teknik bilgi gizli tutuluyor. Fakat aracın, Avrupa ve Amerikan pazarlarında satışının planlandığı biliniyor.
MAHINDRA (THAR EV), HİNDİSTAN
Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan Hindistan'ın Mahindra & Mahindra şirketi, ülkenin ilk elektrikli SUV’si Thar EV’yi pazara sürmeye hazırlanıyor.
2026’da satışa sürülmesi beklenen Thar EV, elektrikli bir 4x4 olarak öne çıkıyor. Her arazide kullanılması amaçlanan Thar EV’nin satış fiyatı 7 milyon TL olarak tahmin ediliyor.
ASPARK (OWL), JAPONYA
Asya’nın en büyük teknoloji pazarlarından biri olan Japonya, Aspark şirketinin atılımıyla elektrikli süper araba pazarına da adımını atmış oldu.
0’dan saatte 100 kilometrelik hıza 1.6 saniyede çıkan Aspark Owl'un son hızı ise 413 kilometre ve bu yönüyle, listemizdeki "ses bariyerini kıran tek araba" olarak öne çıkıyor.
Tabii, 140 milyon TL fiyatıyla da bütçe bariyerlerine meydan okuyor...
YANGWANG (U9), ÇİN
Tesla’yı satışlarda geçen Çin merkezli BYD’nin alt şirketi Yangwang, Tesla Roadster çıkmadan önce U9’u piyasaya sürerek ABD’li şirkete toz yutturdu...
U9, 0’dan 100 km/sa’e 2 saniyede ulaşabiliyor ve hızı saatte 309 kilometreye kadar çıkabiliyor. Üstelik fiyatı söz konusu olduğunda, 7,5 milyon TL ile bu parkurda da Tesla’yı geride bırakıyor.
HYUNDAI (IONIQ 6), GÜNEY KORE
Bütçe dostu arabalarıyla öne çıkan Hyundai, elektrikli araba pazarında da güvenilir bir marka olmaya devam ediyor. Ioniq 6, performans, tasarım ve bütçenin bir harmanı olarak pazara sunuldu.
0’dan 100’e 6 saniyede çıkabilen Ioniq 6’nın hız rekoru saatte 283 kilometre.
Fiyatı ise ülkemizde 1 milyon 660 bin TL’den başlıyor.
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