Elektrikli 'süper araba' yarışı hızlandı! Hangi marka, hangi modeli üretiyor?

HYUNDAI (IONIQ 6), GÜNEY KORE

Bütçe dostu arabalarıyla öne çıkan Hyundai, elektrikli araba pazarında da güvenilir bir marka olmaya devam ediyor. Ioniq 6, performans, tasarım ve bütçenin bir harmanı olarak pazara sunuldu.

0’dan 100’e 6 saniyede çıkabilen Ioniq 6’nın hız rekoru saatte 283 kilometre.

Fiyatı ise ülkemizde 1 milyon 660 bin TL’den başlıyor.