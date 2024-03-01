2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?
Son 10 yılın en büyük yatırım çılgınlığı haline gelen ve defalarca ölü ilan edilen kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmaya hazırlanıyor ve herkes şu sorunun yanıtını merak ediyor: 2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?
Bitcoin'in ilk gerçek değeri, 2010 yılında bir kullanıcının, 10 bin BTC karşılığında "iki pizza" satın almasıyla oluştu. Bu olay, Bitcoin'in değerinin belirlenmesinde önemli bir an olarak kabul edilir ve o dönemde 1 BTC'nin değeri yaklaşık 0.004 dolar civarında idi.
Yıllar içinde, şiddetli dalgalanmalarla değeri keskin bir şekilde arttı ve azaldı. Perşembe sabahı ise Bitcoin'in değeri, keskin yükselişlerin yaşandığı bir günün ardından 63 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 970 bin TL) ulaştı.
Bu da Bitcoin'in, pandemi sırasında insanların kripto para birimine yöneldiği Kasım 2021'de ulaştığı "tüm zamanların en yüksek değerine" yaklaştığını gösteriyor.
O dönemde bir Bitcoin'in değeri, 67 bin 707 dolara (bugünkü kurla yaklaşık 2,12 milyon TL) ulaşmıştı.
Değeri artmaya başladıkça, insanlar piyasaya ilk çıktığında Bitcoin'e yatırım yapsalardı ne kadar kazanacaklarını merak ediyor. Şimdiden söyleyelim; bu para, Türk Lirası üzerinden hesaplandığında ortaya epey kabarık bir hesap çıkıyor.
Piyasaya sürüldüğünde BTC'ye yalnızca 100 TL yatırmış olsaydınız, 14 yılın ardından elde edeceğiniz kârı öğrenmek ister misiniz?
ChatGPT'ye, 2010 yılında bu cüzi miktarı yatıracak kadar öngörülü olsaydınız, yatırımın bugünkü değerinin ne olacağını sorduk.
Aldığımız cevap şu şekilde...
1 Ocak 2010 tarihinde Dolar/TL fiyatı 1,50 TL idi. Yani 1,5 TL karşılığında 1 dolar alınabiliyordu.
Bitcoin'in o dönemdeki değeri ise yaklaşık 0.004 dolardı. Yani, 100 TL karşılığında yaklaşık 66.67 dolar, bu meblağ ile de yaklaşık 16 bin 667,5 BTC alınabiliyordu.
Gelin, bu hesabı bir de Bitcoin'in yaptığı son sıçrama üzerinden, dalgalanmaları da hesaba katarak, şu an ulaştığı yaklaşık değer olan 62 bin dolar üzerinden hesaplayalım.
2010 yılında 66.67 dolar karşılığında 16 bin 667.5 BTC almıştık. 1 Mart 2024 itibariyle bunun dolar bazında karşılığı tam olarak 1 milyar 33 milyon 385 bin dolar...
Bu da yaklaşık olarak "32 milyar 378 milyon" Türk Lirası'na karşılık geliyor.
Telaffuz etmesi bile epey zor ve bu, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesindeki pek çok kişinin servetinden çok daha fazlası...
Eğer Bitcoin son dönemdeki yükseliş trendini sürdürür ve bir önceki zirvesini aşarak 70 bin dolara ulaşırsa, toplam değer çok daha yüksek olacaktır.
Yıllar önce, içerik üreticisi Davinci Jeremie'nin YouTube videosuna rastlayan ve kaçınılmaz olarak bunu görmezden gelen şanssızlardan biriyseniz, bunu sindirmeye çalışın.
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