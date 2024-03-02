Fiat 500e 'Yılın En Çevreci Otomobili' seçildi: İşte teknik özellikleri ve fiyatı...
Türkiye'de de satışa sunulan Fiat 500e, Green Car Journal tarafından '2024 Yılın En Çevreci Şehir Otomobili' (2024 Urban Green Car of the Year) ödülüne layık görüldü. 500e özellikleri ve fiyatı merak edildi...
Şirketten yapılan açıklamaya göre 2020'deki Avrupa lansmanından bu yana 10 ülkede 43 uluslararası ödül kazanma başarısını gösteren Fiat 500e, Green Car Journal tarafından '2024 Yılın En Çevreci Şehir Otomobili' seçildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Green Car Journal ve GreenCarJournal.com Editörü ve Yayıncısı Ron Cogan, Fiat 500e'nin, İtalyan moda anlayışını sıfır emisyonlu sürüşüyle bir araya getirdiğini belirterek, ''Şehir yaşamı için doğru boyutlara sahip. Bu da yoğun şehir hayatında kolay manevra ve park etme anlamına geliyor'' ifadelerini kullandı.
FIAT 500E ŞİMDİYE KADAR 42 ÖDÜL ALDI
Fiat Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Francois ise 500e'nin lansmanından bu yana Avrupa'da elektrikli şehir otomobili segmentinin lideri olarak kendini kanıtladığını aktararak, ''Fiat 500e, 42 ödül alarak şimdiye kadarki en çok ödül alan Fiat modeli oldu. Modelin Kuzey Amerika yolculuğu da resmi olarak başladı. ABD'de bir ilk olan bu önemli ödül, lansmanımıza katkı sağlayacak. Yeni Amerikalı müşterilerle buluşacak İtalyan ikonumuz için ABD'den gelen bu ödülü almaktan gurur duyuyorum'' değerlendirmesinde bulundu.
FIAT 500E 44 ÜLKEDE SATILIYOR
Fiat 500e, lansmanından bu yana dünya çapında 185 binden fazla satış adedine ulaştı. Uluslararası metropollerin çevreci dönüşümünde rol oynamaya devam eden 500e, şu anda dünya çapında 44 ülkede markanın elektrifikasyon yolculuğunu sürdürüyor.
SON İKİ YILIN EN ÇOK SATAN MODELİ
2022 ve 2023 yıllarında üst üste segmentinin lideri olan Fiat 500e, A ve B segmentlerindeki tamamen elektrikli (A+B BEV) araçlar arasında, yüzde 14,7 pazar payıyla 2022'ye göre 0,3 puanlık artış elde etti.
Fiat 500e, aynı zamanda Stellantis Grubu içerisinde de en çok satılan tam elektrikli otomobil oldu.
FIAT 500E TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Fiat 500e 118 hp, 220 Nm tork gücünde olup tam şarjda 320 kilometre menzile sahip.
Hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.
FIAT 500E ŞARJ ÜRÜNLERİ
Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak ev tipi prizlere uyumlu Mod 2 şarj kablosunu da sunan yeni Fiat 500e’de 7,4 ve 22 kW'lık Wallbox çözümleri aksesuar ürün gamında satışa sunuluyor.
FIAT 500E PERFORMANS
Yeni 500e'nin elektrik motoru 0 km/s'den 100 km/s'ye 9 saniyede çıkarken 0 km/s'den 50 km/s'ye 3,1 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise saatte 150 kilometre.
FIAT 500E BOYUTLARI
Genişlik (aynalar kapalı): 1748 mm
Genişlik (aynalar açık): 1900 mm
Uzunluk: 3631 mm
Yükseklik: 1529 mm
FIAT 500E FİYATLARI
Fİat 500e Türkiye'de üç kasa tipi ile satılıyor. Bunlar hatchback, 3+1 ve cabrio.
Üç kasa tipi de 2023 model olarak La Prima by Bocelli donanımı ile satışa sunulurken fiyatları ise şöyle:
Fiat 500e HB: 1 milyon 425 bin 900 TL
Fiat 500e 3+1: 1 milyon 455 bin 900 TL
Fiat 500e Cabrio: 1 milyon 490 bin 900 TL
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