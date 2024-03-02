Fiat 500e 'Yılın En Çevreci Otomobili' seçildi: İşte teknik özellikleri ve fiyatı...

FIAT 500E ŞİMDİYE KADAR 42 ÖDÜL ALDI

Fiat Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Francois ise 500e'nin lansmanından bu yana Avrupa'da elektrikli şehir otomobili segmentinin lideri olarak kendini kanıtladığını aktararak, ''Fiat 500e, 42 ödül alarak şimdiye kadarki en çok ödül alan Fiat modeli oldu. Modelin Kuzey Amerika yolculuğu da resmi olarak başladı. ABD'de bir ilk olan bu önemli ödül, lansmanımıza katkı sağlayacak. Yeni Amerikalı müşterilerle buluşacak İtalyan ikonumuz için ABD'den gelen bu ödülü almaktan gurur duyuyorum'' değerlendirmesinde bulundu.