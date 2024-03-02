Elektrikli otomobilde çılgın kampanya: 98 bin TL peşin kalanı taksit! İşte o modeller ve fiyatları...

Skywell ve Leapmotor elektrikli otomobillere yönelik satış kampanyaları başladı. Modellere yönelik vade farksız taksitle satış kampanyaları düzenlendiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2024 Cumartesi, 11:01
Elektrikli otomobilde çılgın kampanya: 98 bin TL peşin kalanı taksit! İşte o modeller ve fiyatları...

Skywell ve Leapmotor Türkiye distribütörü Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, hem Skywell et5 hem de Leapmotor t03 modellerinde vade farksız taksit kampanyaları düzenleniyor.

Elektrikli otomobilde çılgın kampanya: 98 bin TL peşin kalanı taksit! İşte o modeller ve fiyatları...

SKYWELL ET5 MENZİL

Şehir içi 642 kilometre menziliyle elektrikli Skywell'ler anahtar teslim 1 milyon 880 bin lirayken, 880 bin lira peşin ödeme, kalan tutar kredi kartına vade farksız 6 ay taksitle satışa sunuluyor.

Elektrikli otomobilde çılgın kampanya: 98 bin TL peşin kalanı taksit! İşte o modeller ve fiyatları...

SKYWELL ET5 ŞARJ SÜRESİ

Şirket, sınıfının geniş iç hacimli elektrikli araçlarından birisi olan model, aynı zamanda 36 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80'e hızlı şarj olma özelliğiyle zamandan tasarruf sağlıyor.

Elektrikli otomobilde çılgın kampanya: 98 bin TL peşin kalanı taksit! İşte o modeller ve fiyatları...

LEAPMOTOR T03 MENZİL

Tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle öne çıkıyor.

Elektrikli otomobilde çılgın kampanya: 98 bin TL peşin kalanı taksit! İşte o modeller ve fiyatları...

LEAPMOTOR T03 FİYATI

Sade ve dikkat çekici tasarımı ve performansıyla, anahtar teslim fiyatı 998 bin lira olan model, 98 bin lira peşin ödeme, kalan tutar kredi kartına vade farksız 3 ay taksit seçeneğiyle alıcılarını bekliyor.

Elektrikli otomobilde çılgın kampanya: 98 bin TL peşin kalanı taksit! İşte o modeller ve fiyatları...

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, şirket bünyesindeki Leapmotor ve Skywell'in web sitelerini ziyaret ederek ya da en yakın yetkili bayilerine giderek, sipariş verebiliyor.

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