Elektrikli otomobilde çılgın kampanya: 98 bin TL peşin kalanı taksit! İşte o modeller ve fiyatları...
Skywell ve Leapmotor elektrikli otomobillere yönelik satış kampanyaları başladı. Modellere yönelik vade farksız taksitle satış kampanyaları düzenlendiği açıklandı.
Skywell ve Leapmotor Türkiye distribütörü Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, hem Skywell et5 hem de Leapmotor t03 modellerinde vade farksız taksit kampanyaları düzenleniyor.
SKYWELL ET5 MENZİL
Şehir içi 642 kilometre menziliyle elektrikli Skywell'ler anahtar teslim 1 milyon 880 bin lirayken, 880 bin lira peşin ödeme, kalan tutar kredi kartına vade farksız 6 ay taksitle satışa sunuluyor.
SKYWELL ET5 ŞARJ SÜRESİ
Şirket, sınıfının geniş iç hacimli elektrikli araçlarından birisi olan model, aynı zamanda 36 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80'e hızlı şarj olma özelliğiyle zamandan tasarruf sağlıyor.
LEAPMOTOR T03 MENZİL
Tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle öne çıkıyor.
LEAPMOTOR T03 FİYATI
Sade ve dikkat çekici tasarımı ve performansıyla, anahtar teslim fiyatı 998 bin lira olan model, 98 bin lira peşin ödeme, kalan tutar kredi kartına vade farksız 3 ay taksit seçeneğiyle alıcılarını bekliyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler, şirket bünyesindeki Leapmotor ve Skywell'in web sitelerini ziyaret ederek ya da en yakın yetkili bayilerine giderek, sipariş verebiliyor.
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