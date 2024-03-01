Hidrojen motoru elektrikle bir araya geliyor! Honda CR-V fişli hibritlere çağ atlatıyor...
Honda CR-V e:FCEV bir plug-in hibrit olarak tanıtıldı. Ancak model benzinli modellerden hidrojen yakıtlı bir hibrit olmasıyla ayrılıyor. Hidrojenle çalışan SUV, şehir içinde elektrikli olarak kullanılabiliyor.
Honda CR-V yeni bir sıfır emisyonlu türeve kavuştu, ancak modern SUV'ların çoğunun aksine tamamen elektrikli değil.
HİDROJEN VE ELEKTRİK
2025 Honda CR-V e:FCEV, ABD'de hidrojen yakıt hücresi sistemi ile plug-in şarj özelliğini ve 47 km sadece elektrikli araç menzili sağlayacak kadar büyük bir batarya paketini bir araya getiren ilk araç oldu.
HONDA CR-V MOTOR GÜCÜ
CR-V e:FCEV'e güç veren, 174 hp ve 311 Nm tork üreten öne monte edilmiş tek bir elektrik motorudur.
HONDA CR-V BATARYA
Enerji, yakıt hücresi modülünden ve 4,3 kg hidrojen tankından veya 17,7 kWh batarya paketinden elde ediliyor.
HONDA CR-V MENZİL
Bu kurulum EPA'ya göre 435 km'lik bir sürüş menzili sunuyor. Bununla birlikte, CR-V'yi bir elektrikli şarj cihazına takma ve batarya paketinden 47 km menzil elde etme yeteneği, hidrojen altyapısının negatif etkisini en aza indiriyor.
ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLER ARASI
Honda, elektriğin şehir içinde sürüş için daha uygun olduğunu, GM ile işbirliği içinde geliştirilen hidrojen sisteminin ise daha uzun yolculuklarda iş göreceğini söylüyor.
ELEKTRİKLİ ALETLERİ DE ÇALIŞTIRIYOR
Son olarak, çift yönlü şarj fonksiyonu, 1.500 watt'a kadar güç sağlayan 110 voltluk bir elektrik prizi aracılığıyla her türlü elektronik eşyayı, kamp ekipmanını ve küçük ev aletlerini çalıştırmak için kullanabileceğiniz anlamına geliyor.
Alışılmadık güç aktarma organlarının yanı sıra Honda mühendisleri CR-V e:FCEV'in şasisi ve süspansiyonu üzerinde de bazı çalışmalar yaparak bunları içten yanmalı motorlu ve hibrit versiyonlara kıyasla artan ağırlığa uyarladılar.
DİĞER CR-V'LERDEN AYRILIYOR
Yeni model, birkaç dokunuş sayesinde CR-V serisinin geri kalanından görsel olarak ayrılıyor.
HONDA CR-V YENİ TASARIM
Yeniden tasarlanan ön tampon daha ince bir ızgaraya ve daha büyük girişlere sahip, arka lambalar şeffaf lenslere sahip ve bagaj kapağında e:FCEV amblemi bulunuyor. Şarj portu ön çamurluklara monte edilirken hidrojen yakıt ikmal portu arka çamurluklarda yer alıyor.
Honda, CR-V e:FCEV'i yalnızca tüm olanaklarla standart olarak gelen yüksek özellikli Touring donanımında sunuyor.
HONDA CR-V DONANIMLARI
Ekipmanlar arasında 10,2 inç dijital gösterge paneli, 9 inç bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay / Android Auto bağlantısı, kablosuz şarj, biyo bazlı deri döşemeli ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli klima kontrolü, eller serbest elektrikli bagaj kapağı, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi ve Honda Sensing paketinin bir parçası olan bir dizi ADAS (Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi) yer alıyor.
HONDA CR-V NEREDE ÜRETİLİYOR?
2025 Honda CR-V e:FCEV, otomobil üreticisinin ABD Ohio'daki Performans Üretim Merkezi'nde üretiliyor.
KİRALAMA BAŞLIYOR
Bu yılın sonlarından itibaren Kaliforniya'da müşteri kiralamasına sunulacak.
Daha önceki raporlar SUV'un Japonya'da da sunulacağını ifade ediyor.
HİBRİT SİSTEM
Sistem ileride hidrojen yakıtlı motorlu modellerin hibrit sistemlere geçişi açısından önem arz ediyor. Teknolojik gelişmelerle sistemin diğer modellerde de yer bulması bekleniyor.
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