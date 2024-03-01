Hidrojen motoru elektrikle bir araya geliyor! Honda CR-V fişli hibritlere çağ atlatıyor...

HİDROJEN VE ELEKTRİK

2025 Honda CR-V e:FCEV, ABD'de hidrojen yakıt hücresi sistemi ile plug-in şarj özelliğini ve 47 km sadece elektrikli araç menzili sağlayacak kadar büyük bir batarya paketini bir araya getiren ilk araç oldu.