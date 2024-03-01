BYD'nin yeni modeli Avrupa'ya doğru yola çıktı ilk durağı Türkiye: İşte fiyatı ve özellikleri...
BYD'nin Türkiye'de satışa sunacağı ikinci modeli BYD Seal U Avrupa'ya doğru yola çıktı. Modelin İngiltere kıyılarına ulaşacağı tarih açıklanırken öncelikli durağının Türkiye olacağı kesinleşti. BYD'nin yeni modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu...
BYD'nin Türkiye'de satışa sunacağı ilk plug-in hibrit modeli Seal U ile Hyundai Tucson ve Nissan Qashqai gibi büyük satıcılarla mücadele edecek.
BYD ilk yılında Türkiye pazarına yalnızca Atto 3 modelini sundu. İkinci modeli olacağı açıklanan Seal U ise gün sayıyor.
BYD, 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda Avrupa'ya hazır BYD Seal U'yu tanıttı.
BYD'NİN İLK MODELİ ATTO 3
BYD şimdiye kadar Türkiye'de sadece elektrikli Atto 3 modelini satışa sundu. Avrupa Birliği ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkelerde üretilen elektrikli otomobiller için Gümrük Vergisi alınmazken Çin'de üretilen Atto 3 için yüzde 54 Gümrük Vergisi alınıyor.
BYD ATTO 3 FİYATI
Çin'de 145 bin 800 yuandan (645 bin 894 TL) başlayan Atto 3, Türkiye'de mart ayına özel kampanyalı olarak 1 milyon 740 bin TL'den satılıyor.
Avrupalı rakiplerine karşı Türkiye'de fazladan vergi alınmasına rağmen mücadelesini sürdüren Atto 3'ün ardından gelecek model Seal U ise hibrit motorlu olacak. Bu sayede gümrük vergisi alınmayacak model segmentindeki rakiplerine karşı fiyat dezavantajına sahip olmayacak.
BYD ARTIK DAHA İDDİALI
Dünyanın en çok otomobil satan markası unvanını 2023 yılında eline geçiren BYD bu nedenlerle artık Türkiye'de daha iddialı olmaya aday.
Peki BYD Seal U neler vadediyor? İşte BYD Seal U teknik özellikleri ve fiyatı...
ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ
Tam adıyla Seal U DM-i, şirketin Super DM (Çift Mod) Teknolojisini kullanıyor ve yakıt tüketimini iyileştirmeye yardımcı olmak için benzinli motora daha az güvenerek elektrik motoru tarafından sağlanan sürüşe öncelik veriyor.
BYD SEAL U MOTOR
Seal U DM-i, 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor, tek bir elektrikli motor ve Çin'de kullanılan NEDC test döngüsünde yaklaşık 100 kilometre sadece elektrik menzili sağlayan 18,3kWh lityum-iyon 'blade' batarya ile güçlendirilmiş.
BYD SEAL U ŞARJ
Pek çok plug-in hibridin aksine Seal U, AC ve DC şarj özelliklerine de sahip ve bataryasının 18kW'a kadar 35 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj edilmesini sağlıyor. Ayrıca standart olarak bir V2L (araçtan yüke) soketi bulunuyor, böylece dizüstü bilgisayar gibi cihazlar aracın aküsünden güç alabiliyor.
BYD SEAL U DONANIM
Seal U, BYD'nin 'Okyanus Estetiği' tasarım dilini kullanıyor ve çift lensli LED farlar, 19 inç alaşım jantlar ve tam genişlikteki arka ışık çubuğunun bir parçasını oluşturan LED arka lambalarla birlikte geliyor. Bagaj alanı 552 litre ile Sportage ve Tucson ile aynı seviyede ve arka koltuklar katlandığında 1.440 litreye ulaşıyor. Ayrıca araç 4.775 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe, 1.670 mm yüksekliğe ve 2.765 mm dingil mesafesine sahip.
BYD SEAL U İÇ MEKÂN
Seal U'nun iç mekanında 15,6 inç döner dokunmatik ekran, 12,3 inç dijital sürücü ekranı, çift kablosuz şarj pedi, panoramik sunroof, vegan deri döşeme ve adaptif hız sabitleyici, kör nokta algılama ve 360 derece park kamerası kurulumu gibi çeşitli sürücü destek sistemleri bulunuyor.
TARİH VERİLDİ
BYD Seal U'nun 2024'ün 3. çeyreğinde İngiltere'de satışa sunulması bekleniyor.
TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR?
BYD Seal U'nun Türkiye tarihi için ulaştığımız BYD yetkilileri ise modelin 2024 2. çeyrekte satışa sunulmasının beklendiğini açıkladı.
BYD SEAL U FİYATLARI
BYD tarafıdan henüz kesin bir fiyat bilgisi olmamasına rağmen Çin'deki fiyatlar ışınğında Türkiye'de hangi fiyatlarla satılabileceğini hesapladık.
BYD SEAL U ÇİN FİYATI
BYD Seal U Çin'de 129 bin 800 yuanla 169 bin 800 yuan arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Türk Lirası'na çevrildiğinde ise ortaya çıkan tabloda modellerin 575 bin 14 TL'den başlayarak 752 bin 214 TL'ye kadar çıktığı görülüyor.
BYD SEAL U VERGİLENDİRME
Hibrit olan modelin 1.8 litre silindir hacminin altındaki motoru ile yüzde 80'lik ÖTV kapsamına gireceği ve yüzde 20 KDV alınarak vergi yükü toplam yüzde 116 olacak.
CHERY BYD REKABETİ
BYD'nin önemli rakiplerinden olan Çinli Chery'i baz alırsak Omoda 5 Çin'de 79 bin 900 yuandan başlayıp aynı oranda vergiler uygulanarak Türkiye'de 1 milyon 283 bin TL'ye satılıyor.
BYD SEAL U TÜRKİYE FİYATI
Benzer kârlar ve nakliye bedelleri olduğunu varsayarsak BYD BYD Seal U'nun başlangıç fiyatının gelecek versiyona göre en düşük 2 milyon 80 bin TL olması bekleniyor. Çıkış tarihindeki döviz kurları da fiyat üzerinde etkiye sahip olacaktır.
(Yuan kuru 4,43 TL olarak hesaplanmıştır.)
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