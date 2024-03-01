BYD'nin yeni modeli Avrupa'ya doğru yola çıktı ilk durağı Türkiye: İşte fiyatı ve özellikleri...

BYD SEAL U ŞARJ

Pek çok plug-in hibridin aksine Seal U, AC ve DC şarj özelliklerine de sahip ve bataryasının 18kW'a kadar 35 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj edilmesini sağlıyor. Ayrıca standart olarak bir V2L (araçtan yüke) soketi bulunuyor, böylece dizüstü bilgisayar gibi cihazlar aracın aküsünden güç alabiliyor.