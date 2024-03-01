Toyota Land Cruiser bu kez çok değişti: Fiyatıyla hiç olmadığı kadar iddialı!

TOYOTA LAND CRUISER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mekanik olarak, tüm Land Cruiser'lar turboşarjlı 2.4 litrelik sıralı dört silindirli benzinli motor ve sekiz ileri otomatik şanzıman kullanan 326 beygirlik bir hibrit güç aktarma sistemi ile birlikte geliyor. Orta ve arka kilitli diferansiyeller, iki vitesli transfer kutusu ve Crawl Control adı verilen ve esasen off-road için hız sabitleyici olan bir sistem gibi dört tekerlekten çekiş 1958 donanımında standart olarak sunuluyor.