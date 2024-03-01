Toyota Land Cruiser bu kez çok değişti: Fiyatıyla hiç olmadığı kadar iddialı!
Toyota'nın 70 yılı geride bırakan tarihe sahip modeli Land Cruiser büyük bir değişim geçirdi. Toyota'nın 2024 model dev SUV'u bu kez fiyatıyla da hiç olmadığı kadar iddialı olacak.
Toyota Land Cruiser bir önceki modelinden büyük değişikliklerle ayrılarak 2024'te küllerinden tekrar doğmaya hazırlanıyor.
Markanın lüks modeli, 1 milyonu geçen adetle 2022 yılının en çok satan otomobili olan RAV4'e bu kez fiyatıyla yaklaşacak.
TARİH AÇIKLANDI
Yeni modelin ABD'de yaz aylarında satışa sunulacağı açıklandı. Fiyatları belli oldu.
Kumaş koltuklu 1958 model baz modelden başlayıp yüklü First Edition'a kadar uzanan serinin ortasında 63 bin 345 dolarlık standart Land Cruiser yer alıyor.
FİYATI BEKLENENİN ÇOK ALTINDA!
ABD'de Jeep Wrangler 80 bin dolara kadar çıkarken 2024 standart Toyota Land Cruiser'ın 63 bin 345 dolarlık fiyatı oldukça makul gözüküyor. Ayrıca bu fiyat Land Cruiser'ın başlangıç fiyatı da değil.
Toyota, orijinal Land Cruiser'ın ABD'ye gelişini anmak için '1958' olarak adlandırılan yeni Land Cruiser'ın temel modelinin fiyatını açıkladı.
TOYOTA LAND CRUISER BAŞLANGIÇ FİYATI
2024 Toyota Land Cruiser'ın başlangıç fiyatı 57 bin 345 dolar olarak ifade edildi. Güncel kurlarla bu rakam 1 milyon 796 bin 618 TL'ye karşılık geliyor.
2024 TOYOTA LAND CRUISER FİYAT LİSTESİ
- Land Cruiser '1958' - 57 bin 345 dolar
- Land Cruiser - 63 bin 345 dolar
- Land Cruiser First Edition - 76 bin 345 dolar
TOYOTA LAND CRUISER DONANIMLARI
Land Cruiser 1958 standart olarak önde ısıtmalı kumaş koltukların yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto özellikli 8.0 inç dokunmatik ekranla geliyor. Otomatik klima kontrolü, anahtarsız giriş ve düğmeli çalıştırma ve kör nokta monitörü de standart donanım listesinde yer alıyor. Yuvarlak LED farları, standart Land Cruiser'ın kare farlarına kıyasla farklı bir görünüm kazandırıyor, ancak yüklü First Edition da yuvarlak ünitelere sahip.
TOYOTA LAND CRUISER TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Mekanik olarak, tüm Land Cruiser'lar turboşarjlı 2.4 litrelik sıralı dört silindirli benzinli motor ve sekiz ileri otomatik şanzıman kullanan 326 beygirlik bir hibrit güç aktarma sistemi ile birlikte geliyor. Orta ve arka kilitli diferansiyeller, iki vitesli transfer kutusu ve Crawl Control adı verilen ve esasen off-road için hız sabitleyici olan bir sistem gibi dört tekerlekten çekiş 1958 donanımında standart olarak sunuluyor.
TOYOTA LAND CRUISER DONANIM VE OPSİYONLAR
63 bin 345 dolarlık Land Cruiser donanımına ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, SofTex döşeme, elektrikli bagaj kapağı, daha büyük ekranlar ve 10 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar ekleniyor. Deri, 14 hoparlörlü JBL ses sistemi, dijital dikiz aynası, head-up display, sunroof, orta konsolda soğutucu ve ilave USB portları içeren Premium paket de mevcut. Bu paket için henüz bir fiyatlamaysa açıklanmadı.
TOYOTA LAND CRUISER FIRST EDITION
76 bin 345 dolara satılan First Edition, başta yuvarlak farları olmak üzere 1958 modelinin tüm unsurlarını ve Land Cruiser'ı Premium paketle bir araya getiriyor. Ayrıca farklı 18 inç jantlar, özel rozetler, portbagaj, kaya rayları ve ön kızak plakası ekliyor.
TOYOTA LAND CRUISER TÜRKİYE FİYATI
Toyota'nın lüks SUV'u Land Cruiser'ın ABD'deki başlangıç fiyatı olan 1 milyon 796 bin 618 TL'ye vergiler eklendiğinde fiyat 6 milyon 900 bin TL'ye çıkıyor. Ayrıca nakliye, şirket ve bayi kâr marjlarında ortaya çıkabilecek farklılıklar ile güncel kurlar göz önüne alındığında 7 milyon 500 bin TL civarında (240 bin dolar) satışa sunulması bekleniyor.
TOYOTA LAND CRUISER RAKİPLERİ
Toyota Land Cruiser'ın en üst versiyonu olan First Edition ise 10 milyon TL (320 bin dolar) civarında satışa sunulacaktır. Rakiplerinden Range Rover'ın başlangıç fiyatı ise şu anda HSE donanım için 18 milyon 59 bin 279 TL.
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