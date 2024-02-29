Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

cumhuriyet.com.tr
29 Şubat 2024 Perşembe, 14:47
Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

J.D. Power'ın en son 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'nda markalar bazında veriler açıklandı. Kullanılan süre boyunca en çok beğenilen elektrikliler belli oldu. Bu yıl 4 bin 650 araç sahibi ankete katıldı ve 2023-24 model yıllı araçlarını ve sahiplik deneyimini 10 kategoride 1.000 puanlık bir ölçekte derecelendirdi.

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

J.D. Power'ın en son 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'nın sonuçları açıklandı. 

Dördüncü yılına giren EVX çalışması, bir elektrikli araç sürücüsünün ilk sahip olma yılına odaklanmakta ve menzilin doğruluğu, sahip olma maliyeti, sürüş keyfi, kalite ve güvenilirlik, iç ve dış tasarım ve halka açık şarj istasyonlarının mevcudiyeti gibi faktörlere göre puanlanıyor. 

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

BMW İLK SIRADA

BMW'nin i4'ü premium kategoride genel olarak en üst sırada yer alırken, kardeş marka Mini'nin Cooper Electric'i kitlesel pazar sektöründe en üst sırada yer aldı.

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

Diğer premium elektrikli araçlar arasında Rivian'ın R1T ve R1S'si ile Tesla'nın Model 3 ve Model Y de ortalamanın üzerinde puan alırken, Audi'nin Q4 e-tron'u tablonun en altında yer aldı. 

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

PREMIUM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

BMW i4 - 800 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

PREMIUM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Rivian R1T - 789 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

PREMIUM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Rivian R1S 778 - puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

PREMIUM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Tesla Model 3 - 756 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

PREMIUM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Tesla Model Y - 752 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

PREMIUM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Volvo C40 Recharge - 730 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

PREMIUM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Volvo XC40 Rechange - 719 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

PREMIUM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Audi Q4 e-tron - 680 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

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