Elektrikli otomobillerde dev anket sonuçlandı: İşte en çok beğenilen premium marka ve modeller...

J.D. Power'ın en son 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'nda markalar bazında veriler açıklandı. Kullanılan süre boyunca en çok beğenilen elektrikliler belli oldu. Bu yıl 4 bin 650 araç sahibi ankete katıldı ve 2023-24 model yıllı araçlarını ve sahiplik deneyimini 10 kategoride 1.000 puanlık bir ölçekte derecelendirdi.