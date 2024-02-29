Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Apple'ın elektrikli modelinin iptal olmasının ardıdan elektrikli SU7 modelinin ''çok yakında'' geleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Şubat 2024 Perşembe, 17:10
Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin ilk elektrikli aracının satışa sunulacağı tarih verildi. Şirket 20 milyon mevcut kullanıcıdan faydalanmayı hedefliyor.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

20 MİLYON XIAOMI KULLANICISI 

Elektrikli araç geliştirmek ve üretmek üzere kendi otomotiv kolunu kurmasının üzerinden üç yıldan az bir süre geçen Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, amiral gemisi modeli SU7'yi pazara sunmanın eşiğinde bulunuyor. Dahası, elektronik uzmanı araç için büyük umutlar besliyor ve mevcut 20 milyon telefon kullanıcısının büyük bir kısmının bir tane satın almayı düşünmesini bekliyor.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

ELEKTRONİK DEVİ

Elektrikli araç üretmeye başlamadan çok önce Xiaomi, Nesnelerin İnterneti (IoT) platformuna dayalı sayısız elektronik cihaz üreten Çin'de tanınan bir isimdi. Bu ürünler arasında akıllı telefonlar, mobil uygulamalar, dizüstü bilgisayarlar, ev aletleri ve scooter'lar yer alıyordu.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

XIAOMI AUTOMOBILE NE ZAMAN KURULDU?

Akıllı telefon satışlarındaki düşüşün ardından, tüketici elektroniği uzmanı uluslararası bir üretici olarak nakit akışını sürdürmek için yeni çıkış yolları aramaya başladı. Bu da elektrikli araçlara yol açtı ve 2021 yılına gelindiğinde Xiaomi Automobile Çin'de kuruldu.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

YAZILIM VE MİKROÇİPLER

Teknoloji şirketi, özellikle Çin'de heyecan verici ancak doymuş bir elektrikli araç (EV) alanına katılma yolculuğu boyunca takip edildi. Bununla birlikte, elektrikli araçlar mekanik parçalardan çok yazılım ve mikroçiplerle dolu olduğundan, Xiaomi'nin segmente girme konusunda adil bir şansı olduğu görüldü ve bu noktaya kadarki tüm ilerlemeler cesaret verici olarak nitelendi.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

PORSCHE'YE MEYDAN OKUYOR

Mart 2023'e kadar Xiaomi'nin EV ilerlemesi beklenenden daha hızlı ilerledi ve ilk aracın 2024'ün ortalarında ortaya çıkacağı düşünülüyordu. Aralık 2023'e gelindiğindeyse Xiaomi, Porsche'ye ve Tesla'ya meydan okuyacak ilk SU7'yi tüm dünyaya göstermeyi başardı.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

Elektrikli araç yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülürken, Xiaomi 20 milyon kullanıcıdan oluşan müşteri sadakatinin kayda değer satışlara dönüşeceğine inanıyor ve özellikle otomobil ile diğer Xiaomi cihazları arasında bütünsel bir sistemi satış noktası olarak öne çıkarıyor.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

Xiaomi Grup Başkanı Weibing Lu'nun, CNBC'ye verdiği son röportaja göre, marka müşterilerin SU7 için bir prim ödemeye istekli olacağına inanıyor. Bununla birlikte, resmi fiyatlandırmanın ne olacağı henüz belli değil.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

'İLK SATIN ALIMLARIN...'

Birçok otomobil üreticisi, özellikle de küresel varlıklarını genişletmeye çalışan Çin'dekiler, ilk kez alıcıları kendine çekmek için elektrikli araç fiyatlarını düşürme yolunu seçiyor. Xiaomi Grup Başkanı Weibing Lu bu konuda şu açıklamayı yaptı:

''Bunun premium segmentte bizim için iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz çünkü akıllı telefon bazında Çin'de zaten 20 milyon premium kullanıcımız var. İlk satın alımların akıllı telefon kullanıcılarıyla çok örtüşeceğini düşünüyorum.''

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Xiaomi'nin SU7 EV'deki işletim sistemi, şirketin IoT uzmanlığına dayanıyor ve gelecekteki sahiplerini akıllı telefonları ve halihazırda dünyada bulunan ev aletleri gibi diğer elektronik cihazlarla birbirine bağlıyor. Daha yüksek fiyatın bir başka nedeni de Xiaomi'nin SU7'nin geliştirilmesine aktardığı ve şu ana kadar 10 milyar dolara denk gelen fonları dengelemeye yardımcı olmak.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

TARİH AÇIKLANDI

SU7'ye 101 kWh'lik devasa bir batarya ile tamamlanmış 800V'lik bir platforma sahip olduğu halde, fiyatlandırma da dahil olmak üzere ilgili tüm özellikleri henüz belirlenmedi. Bununla birlikte, Xiaomi Grup CEO'su resmi bir sürümün "çok yakında" geleceğine söz verdi ve amiral gemisi EV teslimatlarının Çin'de 2024 yılının 2. çeyreği gibi erken bir tarihte başlayabileceğini ima etti.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

APPLE, HUAWEI VE DİĞERLERİ

Xiaomi'nin EV pazarında neler yapacağını görmek ilginç olacak. Apple gibi diğer akıllı telefon rakipleri sürekli olarak ısmarlama bir EV sözü verdiler ve her yıl ertelediler. Huawei gibi diğer Çinli elektronik markaları ise ancak Chery gibi tecrübeli otomobil üreticilerinin yardımıyla elektrikli araçlar üretebildi.

Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

Nio ES7

Bu arada, NIO gibi EV otomobil üreticileri ise otomobillerden kendi akıllı telefonlarını geliştirmeye kadar uzanan ters yolu keşfettiler. Bu, EV'ler gibi yazılım tanımlı araçların geleceğin ta kendisi olduğunun ve tüm IoT elektroniklerinin bütünsel sistemlerinin muazzam bir potansiyel gösterdiğinin daha fazla kanıtı olarak görülüyor. 

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