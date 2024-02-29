Apple'ın aracı iptal oldu, Xiaomi gaza bastı! Xiaomi CEO'su 'çok yakında' diyerek duyurdu...

'İLK SATIN ALIMLARIN...'

Birçok otomobil üreticisi, özellikle de küresel varlıklarını genişletmeye çalışan Çin'dekiler, ilk kez alıcıları kendine çekmek için elektrikli araç fiyatlarını düşürme yolunu seçiyor. Xiaomi Grup Başkanı Weibing Lu bu konuda şu açıklamayı yaptı:

''Bunun premium segmentte bizim için iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz çünkü akıllı telefon bazında Çin'de zaten 20 milyon premium kullanıcımız var. İlk satın alımların akıllı telefon kullanıcılarıyla çok örtüşeceğini düşünüyorum.''