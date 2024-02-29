Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

J.D. Power'ın en son 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'nda markalar bazında veriler açıklandı. Kullanılan süre boyunca en çok beğenilen elektrikliler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Şubat 2024 Perşembe, 16:16
Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

Bu yıl 4 bin 650 araç sahibi 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'na katıldı ve 2023-24 model yıllı araçlarını ve sahiplik deneyimini 10 kategoride 1.000 puanlık bir ölçekte derecelendirdi.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

J.D. Power'ın en son 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'nın sonuçları açıklandı. 

Dördüncü yılına giren EVX çalışması, bir elektrikli araç sürücüsünün ilk sahip olma yılına odaklanmakta ve menzilin doğruluğu, sahip olma maliyeti, sürüş keyfi, kalite ve güvenilirlik, iç ve dış tasarım ve halka açık şarj istasyonlarının mevcudiyeti gibi faktörlere göre puanlanıyor. 

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

İKİ KORELİ MARKA İLK BEŞTE 

Kitlesel pazar bölümü olarak ifade edilen orta sınıf elektrikli araç bölümünde ise Ford Mustang Mach-E'nin yeni Hyundia Ioniq 6'yı geride bırakması dikkat çekti. İki Koreli Hyundai ve Kia ilk beşte yer aldı.

Ölçeğin diğer ucunda ise tüm modern elektrik devrimini başlatan elektrikli araçlardan biri olan Nissan Leaf yer aldı.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Nissan Leaf - 651 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Hyundai Kona EV - 675 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Volkswagen ID.4 - 677 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Subaru Solterra - 691 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Ford F-150 Lightning - 704 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Kia Niro EV - 706 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Hyundai Ioniq 5 - 727 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Chevrolet Bolt EV - 733 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Chevrolet Bolt EUV - 738 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Nissan Ariya - 739 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Kia EV6 - 759 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Hyundai Ioniq 6 - 759 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Ford Mustang Mach-E - 764 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ

Mini Cooper Electric - 770 puan

Ankette maksimum puan 1000'dir.

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