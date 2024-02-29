Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...

İKİ KORELİ MARKA İLK BEŞTE

Kitlesel pazar bölümü olarak ifade edilen orta sınıf elektrikli araç bölümünde ise Ford Mustang Mach-E'nin yeni Hyundia Ioniq 6'yı geride bırakması dikkat çekti. İki Koreli Hyundai ve Kia ilk beşte yer aldı.

Ölçeğin diğer ucunda ise tüm modern elektrik devrimini başlatan elektrikli araçlardan biri olan Nissan Leaf yer aldı.