Elektrikli otomobillerde dev anket açıklandı: En çok beğenilen marka ve modeller listelendi...
J.D. Power'ın en son 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'nda markalar bazında veriler açıklandı. Kullanılan süre boyunca en çok beğenilen elektrikliler belli oldu.
Bu yıl 4 bin 650 araç sahibi 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'na katıldı ve 2023-24 model yıllı araçlarını ve sahiplik deneyimini 10 kategoride 1.000 puanlık bir ölçekte derecelendirdi.
J.D. Power'ın en son 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'nın sonuçları açıklandı.
Dördüncü yılına giren EVX çalışması, bir elektrikli araç sürücüsünün ilk sahip olma yılına odaklanmakta ve menzilin doğruluğu, sahip olma maliyeti, sürüş keyfi, kalite ve güvenilirlik, iç ve dış tasarım ve halka açık şarj istasyonlarının mevcudiyeti gibi faktörlere göre puanlanıyor.
İKİ KORELİ MARKA İLK BEŞTE
Kitlesel pazar bölümü olarak ifade edilen orta sınıf elektrikli araç bölümünde ise Ford Mustang Mach-E'nin yeni Hyundia Ioniq 6'yı geride bırakması dikkat çekti. İki Koreli Hyundai ve Kia ilk beşte yer aldı.
Ölçeğin diğer ucunda ise tüm modern elektrik devrimini başlatan elektrikli araçlardan biri olan Nissan Leaf yer aldı.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Nissan Leaf - 651 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Hyundai Kona EV - 675 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Volkswagen ID.4 - 677 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Subaru Solterra - 691 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Ford F-150 Lightning - 704 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Kia Niro EV - 706 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Hyundai Ioniq 5 - 727 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Chevrolet Bolt EV - 733 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Chevrolet Bolt EUV - 738 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Nissan Ariya - 739 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Kia EV6 - 759 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Hyundai Ioniq 6 - 759 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Ford Mustang Mach-E - 764 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER MEMNUNİYET ANKETİ
Mini Cooper Electric - 770 puan
Ankette maksimum puan 1000'dir.
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