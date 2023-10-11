Manuel vites severler için yeni 2024 Subaru WRX TR: İşte Türkiye fiyatı...

Subaru yeni modeli WRX TR'de 2.4 litrelik boxer üniteye ve manuel şanzımana yer veriyor. Subaru, yeni modelinde daha iyi yol tutuş, daha iyi direksiyon tepkisi ve gövde kontrolü sunacağını açıklamıştı. Bütün bu bileşenlerin sağlanmasına yardımcı olan 2.4 litrelik motor 274 beygir ve 350 Nm tork değeri sunuyor. Ayrıca otomobil beklenildiği üzere tamamen dört tekerlekten çekişe sahip ve aktif tork vektörlemesiyle yol tutuş konusunda oldukça iddialı bir karaktere sahip.