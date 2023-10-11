Manuel vites severler için yeni 2024 Subaru WRX TR: İşte Türkiye fiyatı...
Subaru WRX TR 2.4 litrelik boxer motoru ve manuel şanzımanı ile tanıtıldı.
Subaru yeni modeli WRX TR'de 2.4 litrelik boxer üniteye ve manuel şanzımana yer veriyor. Subaru, yeni modelinde daha iyi yol tutuş, daha iyi direksiyon tepkisi ve gövde kontrolü sunacağını açıklamıştı. Bütün bu bileşenlerin sağlanmasına yardımcı olan 2.4 litrelik motor 274 beygir ve 350 Nm tork değeri sunuyor. Ayrıca otomobil beklenildiği üzere tamamen dört tekerlekten çekişe sahip ve aktif tork vektörlemesiyle yol tutuş konusunda oldukça iddialı bir karaktere sahip.
Fren performansı ise Brembo'dan alınan altı silindirli ön fren kaliplerleriyle artmış. Arka tarafta da bu kez iki silindirli Brembo fren sistemine yer verilmiş. Önde 340 mm arkada ise 326 mm diskler yer alıyor.
Ralli DNA'sı taşıdığı iddia edilen otomobil 6 ileri manuel şanzıman ile satışa sunuluyor.
Subaru'da kullanılan lastiklerse Bridgestone Potenza S007. Lastik ölçüleri ise 245/35/R19 olarak belirlenmiş.
SUBARU WRX TR FİYATI
Subaru WRX TR'nin yurtdışı fiyatı ise 38 bin 500 dolar (1 milyon 67 bin 600 TL) olarak açıklandı. Türkiye fiyatının ise 4 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.
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