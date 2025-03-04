Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

Opel, mart ayında binek ve hafif ticari araç modelleri için özel finansman kampanyası başlattığını duyurdu.

AA
04 Mart 2025 Salı, 12:56
Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

Opel'den yapılan açıklamayan göre, mart kampanyası kapsamında binek araçlardan Opel Corsa, Opel Astra, yeni Mokka, yeni Grandland, Opel Corsa Elektrik ve Opel Astra Elektrik yer alırken, hafif ticari araçlarda Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo, Vivaro City Van ve Movano'nun 3,5 tonluk modeli özel finansman seçenekleriyle sunuluyor.

Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

SIFIR FAİZ FIRSATI

Buna göre, Opel Corsa, Opel Astra, yeni Mokka ve yeni Grandland modelleri, 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkÂnıyla sunuluyor.

Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

OPEL ELEKTRİKLİ MODELLER

Gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli ve hibrit versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, Opel Corsa Elektrik ve Opel Astra Elektrik modellerini de 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle müşterilere sunuyor.

Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

BİR MİLYON TL VADELİ

Opel, hafif ticari araç segmentinde de işletmelere yönelik finansman avantajları sağlıyor. Zafira modeli, 350 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

OPEL COMBO

Şirketin hafif ticari araç modellerinden Combo, 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleriyle alınabiliyor. Combo Cargo için ise 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

OPEL VIVARO

Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, hem 5,3 metreküp hacminde ki hem de daha geniş 5,8 metreküp hacmindeki versiyonlarında 500 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,19 faizli kredi olanakları faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

Vivaro City Van modeli de 500 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,19 faizli kredi olanakları faizli kredi imkanlarıyla sunuluyor.

Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

OPEL MOVANO

Ayrıca Movano'nun 3,5 tonluk modelinde de marta özel 500 bin liraya 12 vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,19 faizli kredi olanakları veriliyor.

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