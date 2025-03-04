Opel'de mart kampanyası başladı: Tam 12 model...

OPEL VIVARO

Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, hem 5,3 metreküp hacminde ki hem de daha geniş 5,8 metreküp hacmindeki versiyonlarında 500 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,19 faizli kredi olanakları faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.